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Ucraina: la Russia colpisce tre porti fondamentali per il regime di Kiev

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Ucraina: la Russia colpisce tre porti fondamentali per il regime di Kiev

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Le forze russe hanno colpito tre porti ucraini nella regione di Odessa nell'ambito dell'ultima ondata di attacchi contro il regime di Kiev. Secondo il Ministero della Difesa russo, questi porti rivestono un ruolo chiave nella logistica militare dell'avversario.

I porti in questione sono Chernomorsk, Yuzhny e Izmail, dove erano stoccati carburante, equipaggiamento militare e rifornimenti destinati alle Forze Armate ucraine.

Nel porto di Chernomorsk, uno dei principali centri di esportazione agricola dell'Ucraina, sono stati colpiti depositi di carburante e lubrificanti, nonché strutture utilizzate per lo scarico e lo stoccaggio di materiale militare. Il Ministero della Difesa sottolinea che si tratta di "un importante snodo logistico" per il trasporto di rifornimenti all'esercito ucraino.

Nel porto di Yuzhny, le forze russe hanno distrutto le infrastrutture utilizzate per lo stoccaggio di materiale militare e diversi depositi di carburante. Oltre al loro ruolo nell'esportazione di prodotti agricoli e metallurgici, queste strutture fungevano anche da snodo logistico per l'approvvigionamento delle Forze Armate ucraine.

Nel porto di Izmail, situato sulle rive del Danubio, l'attacco russo ha preso di mira depositi di carburante e lubrificanti, stazioni di pompaggio, terminali di carico, depositi di armi e attrezzature militari e centri di controllo delle infrastrutture portuali. Mosca ha descritto questo porto come una delle principali rotte logistiche alternative utilizzate da Kiev.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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