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Ueno Bank e i data center. La rivelazione (inquietante) del nuovo presidente della Banca Centrale del Paraguay

Jorge Schreiner ha presentato la sua tesi sulla gestione dell'istituto che è stato posto sotto amministrazione controllata

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Ueno Bank e i data center. La rivelazione (inquietante) del nuovo presidente della Banca Centrale del Paraguay

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Nuove rivelazioni sullo scandalo della Ueno Bank in Paraguay che ha travolto anche l'ormai ex presidente neoliberista Santiago Peña, prima destituito e poi incriminato dalla Procura Generale del Paraguay per abuso di fiducia e operazioni a proprio vantaggio.

Il nuovo presidente della Banca Centrale del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner - subentrato a Carlos Carvallo che è stato incriminato e inviato in custodia cautelare - ha affermato che il modello di business alla base della Ueno Bank – istituto insolvente e sottoposto a intervento statale – non era di natura finanziaria, bensì incentrato sull'acquisizione del database della popolazione.

«La loro attività non è il settore bancario; si tratta della raccolta di dati biometrici di milioni di persone per creare un database nazionale, che viene poi utilizzato a fini commerciali (...) Non erano banchieri; erano persone che gestivano database», ha dichiarato davanti al Senato in riunione plenaria il 9 novembre.

Il nuovo funzionario, la cui nomina era stata approvata dal Senato il giorno precedente, ha dichiarato di aver avvertito da tempo riguardo alla mancanza di trasparenza nella gestione della banca. Ha inoltre criticato il governo per non essersi avvalso di consulenti di alto livello che avrebbero potuto evitare che fondi pubblici venissero immessi nelle casse di un istituto bancario insolvente.

Ha poi definito scandalosa la richiesta, da parte della banca, dei dati biometrici della popolazione per agevolare le transazioni durante grandi eventi, tanto più che per tali operazioni dovrebbe essere utilizzata la valuta locale. "Non ho alcuna intenzione di consegnare il mio volto a questa gente", ha osservato.

"Signore e signori, il concetto di rischio è assai più complesso di quanto immaginiamo; la situazione è molto più grave e intricata di quanto si possa concepire. È necessario un elevato livello di competenza – persone esperte in informatica e gestione dei dati – e la questione va ben oltre la Banca Centrale; si tratta di un problema che deve essere affrontato dal governo", ha sottolineato.

Il giorno precedente, un gruppo di legislatori dell'opposizione ha presentato un esposto alla Procura, sostenendo che una ristretta cerchia privilegiata di funzionari paraguaiani fosse a conoscenza dell'imminente crollo della banca e avesse ritirato i propri fondi prima dell'intervento della Banca Centrale del Paraguay (BCP).

Nel medesimo documento, viene inoltre richiesta chiarezza in merito alla catena di custodia dei dati personali e biometrici raccolti dalla rete aziendale di Ueno Bank.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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