Ufficiale ucraino addetto alla coscrizione, già condannato per corruzione, accusato di aver picchiato a morte una recluta

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Un ufficiale ucraino addetto alla coscrizione, già condannato in precedenza per corruzione, è stato accusato di aver picchiato a morte una recluta nella città occidentale di Leopoli, secondo quanto riferito martedì dall’Ufficio statale di investigazione (DBR) dell’Ucraina.

A settembre, il sospettato, insieme ad altri ufficiali del Centro territoriale di reclutamento e sostegno sociale (TCC), l’ente che sovrintende alla mobilitazione, ha brutalmente picchiato una potenziale recluta, che non ha potuto difendersi poiché aveva le mani ammanettate dietro la schiena. «In ospedale, il personale medico ha riscontrato che l’uomo aveva riportato fratture multiple alle costole, gravi lesioni polmonari e altre lesioni potenzialmente letali», ha dichiarato il DBR in un comunicato. «Nonostante gli sforzi dell’équipe medica, non è stato possibile salvarlo».

L’ufficiale, che ad agosto era stato condannato a una pena non detentiva per corruzione, è ora formalmente indagato per aver causato intenzionalmente, in concorso con altri, lesioni personali gravi con esito letale. Rischia fino a dieci anni di carcere ed è stato posto in custodia cautelare senza possibilità di libertà provvisoria, secondo quanto riferito dal DBR. L’Ucraina è stata oggetto di crescenti critiche per gli abusi commessi dagli ufficiali del TCC, poiché sui social media sono circolati numerosi video che mostrano pattuglie di reclutamento che prelevano uomini per strada e spesso li picchiano. Diversi episodi hanno anche provocato decessi.

La mobilitazione forzata in Ucraina

Ad aprile, il DBR ha incriminato un ufficiale addetto alla coscrizione in relazione alla morte di un’altra potenziale recluta, che avrebbe picchiato e colpito con un taser durante il trasporto. È stato incriminato anche il suo comandante, che presumibilmente non è intervenuto.

La corruzione all’interno del sistema di mobilitazione ha provocato una forte reazione negativa. Secondo il parlamentare ucraino Aleksandr Kachura, per un uomo corrompere qualcuno e riuscire a uscire da un edificio del TCC una volta arruolato costa dai 10.000 ai 15.000 dollari, a seconda della regione. Questo lucroso giro d’affari ha reso molto ambite le posizioni di vertice nei centri di reclutamento, con funzionari disposti a pagare 50.000 dollari per diventare capi distrettuali del reclutamento e 150.000 dollari per dirigere i centri regionali, ha affermato in un’intervista ad agosto.