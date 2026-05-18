Ultim'ora Gaza, blitz in mare: le forze israeliane assaltano la Flottiglia umanitaria

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Secondo quanto riferito dagli organizzatori e mostrato dai filmati ripresi dalle imbarcazioni, le forze israeliane hanno iniziato a intercettare le navi di una flottiglia umanitaria diretta a Gaza.

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Poco prima dell'inizio delle intercettazioni, gli organizzatori hanno dichiarato in un comunicato diffuso sui social media lunedì: "A 250 miglia da Gaza, in acque internazionali, Israele si sta preparando ad attaccare la Flottiglia Globale Sumud".

La Global Sumud Flotilla, un movimento internazionale a capo della missione, ha denunciato che militari israeliani sono saliti a bordo di diverse imbarcazioni al largo delle coste di Cipro, mentre il convoglio tentava di proseguire verso la Striscia di Gaza assediata.

I filmati diffusi dagli organizzatori mostravano gli attivisti che filmavano l'avvicinamento delle forze israeliane e il loro assalto alle imbarcazioni.

La scorsa settimana, oltre 50 imbarcazioni sono partite dal porto turco di Marmaris, in quella che gli organizzatori hanno descritto come la tappa finale di un viaggio volto a sfidare il blocco israeliano dell'enclave palestinese.

Le intercettazioni sono avvenute mentre la sezione turca della campagna di flottiglia affermava che una delle sue navi, la Munki, era stata oggetto di "attacco" e "molestie ravvicinate" da parte di imbarcazioni militari israeliane.

"La nave Munki della flottiglia è stata attaccata dalle forze di occupazione israeliane. Al momento abbiamo perso i contatti con l'imbarcazione", ha dichiarato Global Sumud Filosu Turkiye in un comunicato pubblicato su X lunedì mattina.

Il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth ha riferito che l'esercito israeliano ha arrestato alcuni attivisti a bordo delle imbarcazioni della flottiglia e li sta trasferendo su una nave della marina, per poi trasportarli al porto israeliano di Ashdod.

Circa un'ora prima delle intercettazioni segnalate, il Ministero degli Affari Esteri israeliano aveva avvertito la flottiglia di abbandonare la rotta.

“Cambiate rotta e tornate indietro immediatamente”, ha dichiarato il ministero in un comunicato.

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