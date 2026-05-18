Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Ultim'ora Gaza, blitz in mare: le forze israeliane assaltano la Flottiglia umanitaria

496
Ultim'ora Gaza, blitz in mare: le forze israeliane assaltano la Flottiglia umanitaria

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Secondo quanto riferito dagli organizzatori e mostrato dai filmati ripresi dalle imbarcazioni, le forze israeliane hanno iniziato a intercettare le navi di una flottiglia umanitaria diretta a Gaza.

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da TRT World (@trtworld)

 

Poco prima dell'inizio delle intercettazioni, gli organizzatori hanno dichiarato in un comunicato diffuso sui social media lunedì: "A 250 miglia da Gaza, in acque internazionali, Israele si sta preparando ad attaccare la Flottiglia Globale Sumud".

La Global Sumud Flotilla, un movimento internazionale a capo della missione, ha denunciato che militari israeliani sono saliti a bordo di diverse imbarcazioni al largo delle coste di Cipro, mentre il convoglio tentava di proseguire verso la Striscia di Gaza assediata.

I filmati diffusi dagli organizzatori mostravano gli attivisti che filmavano l'avvicinamento delle forze israeliane e il loro assalto alle imbarcazioni.

La scorsa settimana, oltre 50 imbarcazioni sono partite dal porto turco di Marmaris, in quella che gli organizzatori hanno descritto come la tappa finale di un viaggio volto a sfidare il blocco israeliano dell'enclave palestinese.

Le intercettazioni sono avvenute mentre la sezione turca della campagna di flottiglia affermava che una delle sue navi, la Munki, era stata oggetto di "attacco" e "molestie ravvicinate" da parte di imbarcazioni militari israeliane.

"La nave Munki della flottiglia è stata attaccata dalle forze di occupazione israeliane. Al momento abbiamo perso i contatti con l'imbarcazione", ha dichiarato Global Sumud Filosu Turkiye in un comunicato pubblicato su X lunedì mattina.

Il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth ha riferito che l'esercito israeliano ha arrestato alcuni attivisti a bordo delle imbarcazioni della flottiglia e li sta trasferendo su una nave della marina, per poi trasportarli al porto israeliano di Ashdod.

Circa un'ora prima delle intercettazioni segnalate, il Ministero degli Affari Esteri israeliano aveva avvertito la flottiglia di abbandonare la rotta.

“Cambiate rotta e tornate indietro immediatamente”, ha dichiarato il ministero in un comunicato.

 

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il valore militare ed economico degli attacchi ucraini su Mosca

Il valore militare ed economico degli attacchi ucraini su Mosca

18 Maggio 2026 10:00
Trump a Pechino con il cappello in mano (di Pino Arlacchi)

Trump a Pechino con il cappello in mano (di Pino Arlacchi)

18 Maggio 2026 10:00
L'Ucraina commissariata: le lotte intestine a Kiev e gli scenari sul futuro del conflitto

L'Ucraina commissariata: le lotte intestine a Kiev e gli scenari sul futuro del conflitto

18 Maggio 2026 10:00
La mossa segreta della Corte dell'Aia: cinque nuovi mandati d'arresto per Israele

La mossa segreta della Corte dell'Aia: cinque nuovi mandati d'arresto per Israele

18 Maggio 2026 08:30
La trappola dell'"undertourism": perché l'ultima idea per salvare i borghi italiani rischia di distruggerli

La trappola dell'"undertourism": perché l'ultima idea per salvare i borghi italiani rischia di distruggerli

18 Maggio 2026 08:30
"Quinto Dialogo di Wanshou" a Pechino: quale futuro per la sicurezza globale?

"Quinto Dialogo di Wanshou" a Pechino: quale futuro per la sicurezza globale?

18 Maggio 2026 08:30
De-dollarizzazione e tensioni globali: la Cina investe massicciamente nell’oro

De-dollarizzazione e tensioni globali: la Cina investe massicciamente nell’oro

18 Maggio 2026 07:00
L’Iran usa Hormuz come arma strategica: gli USA non riescono a piegare Teheran

L’Iran usa Hormuz come arma strategica: gli USA non riescono a piegare Teheran

18 Maggio 2026 07:00
RUSSIA

L'escalation ombra della NATO ed il (terribile) bivio di Mosca

16795
EUROPA

Le "coincidenze" degli scandali di Kiev e la frase di Putin

15551
MEDITERRANEO

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

15336
CINA

Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

14970
EUROPA

Sta evidentemente succedendo qualcosa in Ucraina...

14278
RUSSIA

Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

13192
CINA

Componenti per missili all'Iran? La dura smentita della Cina che gela Tel Aviv

12292

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

12031
ASIA

"Ti sbagli completamente": la rivelazione dell'ex capo della CIA sul piano di Netanyahu per l'Iran

MEDITERRANEO

Israele, approvata la pena di morte per i prigionieri palestinesi: Ben-Gvir festeggia con lo champagne

EUROPA

Mercenario colombiano ingannato da Kiev. "Ho capito che siamo solo carne da macello"

ASIA

L'Iran stringe la morsa su Hormuz: "Nessuno passa senza il nostro via libera"

ASIA

Teheran rivendica la vittoria su Usa e Israele. "I nostri 10 punti sono una linea rossa"

AMERICA LATINA

Perù, diffusi i risultati ufficiali: Fujimori e Sánchez al ballottaggio del 7 giugno

NORD-AMERICA

La doccia fredda di Trump a chi punta all'indipendenza di Taiwan

Mosca accoglie con ironia la «finta indifferenza» occidentale dopo il lancio del missile Sarmat

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT di Alessandro Bartoloni Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

  • 11 Maggio 2026 15:59
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti di Loretta Napoleoni Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

  • 15 Maggio 2026 20:00
L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono di Fabrizio Verde L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

  • 11 Maggio 2026 19:00
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza di Michelangelo Severgnini Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

  • 16 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

  • 18 Maggio 2026 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia di Francesco Santoianni La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

  • 05 Maggio 2026 08:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici di Paolo Desogus I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

  • 18 Maggio 2026 09:00
Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar di Geraldina Colotti Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

  • 04 Maggio 2026 17:56
Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

  • 12 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca di Marinella Mondaini Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

  • 18 Maggio 2026 09:00
Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia? di Giuseppe Giannini Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

  • 13 Maggio 2026 14:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze di Michele Blanco La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze

La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze

  • 16 Maggio 2026 15:00
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti