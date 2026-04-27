Ulyanov sfida Washington: 'Basta ricatti, la posizione di forza con l'Iran ha fallito'

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Il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, ha dichiarato che la politica degli Stati Uniti di negoziare da una posizione di forza attraverso minacce militari e sanzioni illegali si è rivelata fallimentare nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran e deve essere abbandonata.

In una dichiarazione rilasciata domenica, in linea con la posizione costante di Teheran, Ulianov ha affermato che gli Stati Uniti non hanno altra scelta se non quella di abbandonare elementi di ricatto, ultimatum e scadenze artificiali se desiderano davvero far progredire qualsiasi tipo di negoziato con l'Iran.

"Gli Stati Uniti sono abituati a negoziare da una posizione di forza, minacciando di ricorrere alla forza militare o di inasprire le sanzioni. È evidente che questo approccio non funziona con l'Iran", ha osservato il diplomatico russo.

"La strada migliore per gli Stati Uniti, nelle circostanze attuali, è abbandonare tutti quegli elementi della loro posizione che assomigliano a ricatti, ultimatum e scadenze", ha aggiunto.

Le dichiarazioni dell'ambasciatore russo giungono mentre la Repubblica islamica continua a difendere i propri diritti sovrani e i propri legittimi interessi dai ripetuti tentativi di coercizione da parte degli Stati Uniti.

I funzionari iraniani hanno ripetutamente affermato che Teheran non accetterà mai negoziati sotto minaccia, né si sottometterà a scadenze artificiali o sanzioni volte a estorcere concessioni.

Per anni, la cosiddetta campagna di "massima pressione" dell'amministrazione Trump, che ha incluso il suo ritiro illegale dal JCPOA del 2015 (il nome ufficiale dell'accordo sul nucleare) e l'imposizione di devastanti sanzioni unilaterali, non ha fatto altro che rafforzare la determinazione dell'Iran, aumentarne l'autosufficienza e smascherare l'inutilità delle prepotenze imperialiste.

Le autorità iraniane sostengono da tempo che gli Stati Uniti debbano riconoscere le nuove realtà e abbandonare il loro approccio egemonico e obsoleto.

La Repubblica islamica ha dimostrato più volte di non cedere alle minacce, siano esse militari o economiche, e rimane pienamente pronta a difendere la propria dignità nazionale e i risultati conseguiti nei settori nucleare, della difesa e regionale.

Mentre sempre più voci internazionali chiedono una diplomazia autentica basata sul rispetto reciproco e sulla giustizia, la dichiarazione dell'ambasciatore russo sottolinea un crescente consenso globale sul fatto che le tattiche intimidatorie di Washington non solo sono inefficaci, ma anche controproducenti.

L'Iran ha chiarito in modo inequivocabile la sua posizione: qualsiasi futuro dialogo con gli Stati Uniti deve iniziare con la rimozione del blocco navale statunitense dei suoi porti, la revoca completa e incondizionata di tutte le sanzioni illegali imposte dagli Stati Uniti e la fine delle politiche coercitive.

L'Iran afferma di essere pronto a un impegno costruttivo, ma solo sulla base dell'uguaglianza e senza alcuna forma di pressione o scadenza imposta dagli Stati Uniti.

Le tensioni nella regione sono aumentate in seguito alla guerra di aggressione tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio con l'assassinio della Guida suprema della Rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, e di diversi alti comandanti militari.

L'8 aprile, quaranta giorni dopo l'inizio della guerra, entrò in vigore un cessate il fuoco temporaneo mediato dal Pakistan. I colloqui proseguirono a Islamabad, ma non si raggiunse alcun accordo a causa delle richieste massimaliste degli Stati Uniti e della loro insistenza su posizioni irragionevoli.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it