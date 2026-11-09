Un accordo in due giorni o "l'inferno": il dilemma che l'Iran pone agli USA

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Gli Stati Uniti dovranno decidere se accogliere la proposta di pace presentata dall'Iran oppure subire pesanti ripercussioni militari nell'eventualità di una nuova escalation. È quanto sostenuto l'8 novembre dal ministro degli Esteri della Repubblica Islamica, Abbas Araghchi.

Attraverso un messaggio pubblicato su X, Araghchi ha sottolineato che i cittadini statunitensi hanno espresso la propria volontà ed è quindi giunto il momento che la Casa Bianca compia la sua scelta, evocando l'esito delle elezioni di metà mandato che ha visto la sconfitta del Partito Repubblicano. Il capo della diplomazia iraniana ha poi richiamato la strategia articolata su due giornate elaborata da Teheran, la quale esige l'adempimento di precisi requisiti, primo fra tutti il blocco immediato delle ostilità su qualunque fronte. Ha inoltre assicurato che l'osservanza di tali premesse da parte di Washington condurrà a risvolti concreti.

Al contempo, il ministro ha intimato che, qualora gli Stati Uniti optassero per la via dello scontro armato, troveranno ad attenderli combattenti iraniani pronti a scatenare una reazione devastante.

Il piano formulato dalla nazione persiana e trasmesso mediante intermediari circa una settimana fa stabilisce una serie di passaggi sequenziali nell'arco di quarantotto ore, pensati per favorire il ripristino della fiducia reciproca prima di giungere a un'intesa formale.

Durante il primo giorno, Washington dovrebbe introdurre diversi interventi, tra cui l'annullamento delle misure punitive applicate successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di Islamabad, il ridimensionamento della presenza militare al livello originario e la fine del blocco navale. Nel corso del secondo giorno si procederebbe con la riapertura dello Stretto di Hormuz, garantendo nuovamente la libera circolazione lungo questa fondamentale rotta marittima, come precisato dallo stesso Araghchi durante un intervento all'emittente Al Jazeera.

Intanto si susseguono indiscrezioni giornalistiche secondo cui le forze americane sarebbero pronte a intraprendere nuove azioni militari su ampia scala contro l'Iran. Dal canto suo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha scartato l'ipotesi dell'uso della forza, confermando la piena prontezza operativa delle truppe, pur mantenendo uno spiraglio aperto alla negoziazione politica.

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