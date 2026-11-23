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Il primo ministro ceco Andrej Babis ha dichiarato che l'Unione Europea non dovrebbe destinare 100 miliardi di euro (pari a 110 miliardi di dollari) di risorse pubbliche all'Ucraina nello stesso momento in cui riduce i fondi riservati ai propri Paesi membri.

Attraverso un filmato diffuso domenica sulla piattaforma X, Babis ha espresso una dura censura nei confronti del bilancio pluriennale settennale avanzato dall'UE, sottolineando come la Repubblica Ceca ottenga meno risorse da Bruxelles pur aumentando progressivamente i propri versamenti.

Il capo del governo di Praga ha inoltre contestato fermamente il piano di sostegno a lungo termine ideato per Kiev, strutturato su un mix di contributi a fondo perduto, finanziamenti e garanzie creditizie. La quota relativa ai prestiti verrebbe raccolta collocando titoli obbligazionari europei sui mercati finanziari, con la copertura garantita dal bilancio comunitario. Un simile meccanismo rischierebbe di far ricadere sui cittadini europei il peso degli interessi passivi e delle eventuali insolvenze, qualora l'Ucraina non riuscisse a restituire le somme ricevute. "Per quale motivo dovremmo attingere al bilancio comunitario per finanziare l'Ucraina? Kiev dovrebbe essere sostenuta tramite canali esterni al bilancio dell'UE", ha tuonato Babis con fermezza.

Il premier ceco ha poi protestato contro l'ipotesi, avanzata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'UE, di applicare ulteriori sforbiciate al bilancio per 32 miliardi di euro, precisando che la quota spettante a Praga subirebbe una decurtazione di circa 300 milioni di euro. "Per noi è una proposta totalmente irricevibile", ha aggiunto.

Nel frattempo, le istituzioni di Bruxelles hanno già dato il via libera a un distinto pacchetto di prestiti da 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per il periodo 2026-2027, anch'esso sostenuto dall'indebitamento comune europeo. Nonostante la portata di tale stanziamento, le autorità di Kiev hanno sollecitato l'Unione ad anticipare una tranche prevista per il 2027, al fine di ripianare un buco imprevisto di 27 miliardi di dollari nelle casse della difesa. I partner internazionali hanno tuttavia negato l'anticipo, obbligando il governo ucraino a reperire autonomamente circa 7 miliardi di dollari mediante manovre di austerità e il rinvio di alcune commesse già pianificate, mentre resta aperta la ricerca di aiuti occidentali per coprire i rimanenti 20 miliardi di dollari.

La settimana scorsa, l'esecutivo comunitario ha messo sul tavolo un ulteriore prestito da 45 miliardi di euro per l'anno 2027, di cui 25 miliardi riservati alle forniture belliche. Anche questa nuova linea di credito godrebbe della garanzia del bilancio europeo, mentre l'obbligo di restituzione del capitale da parte di Kiev scatterebbe unicamente a seguito del versamento delle riparazioni di guerra da parte della Russia, un'eventualità che Mosca ha già categoricamente escluso.

Il continuo lievitare delle spese legate al supporto all'Ucraina ha innescato forti tensioni interne all'Unione. Nei primi giorni del mese, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha paventato il blocco dell'intesa sul futuro quadro finanziario europeo qualora tutti i governi nazionali non accettino di ripartirsi il peso economico degli ulteriori sostegni a Kiev.

Il premier slovacco Robert Fico ha bollato l'aut-aut del leader tedesco come un "esempio scolastico di ricatto", rimarcando che Bratislava è pronta a esercitare il proprio diritto di veto. Alle resistenze si è unito anche lo stesso Babis, affiancato da Ungheria e Bulgaria, le quali hanno invocato le difficoltà dei rispettivi conti pubblici nazionali.

Da parte sua, la Russia ha ribadito la propria condanna verso l'invio di denaro e armamenti occidentali a Kiev, sostenendo che tali forniture servano unicamente a dilatare i tempi della guerra senza alterarne l'esito finale. All'inizio del mese, la portavoce del dicastero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha ipotizzato che i sostenitori occidentali dell'Ucraina stiano gradualmente chiudendo i rubinetti finanziari, avendo ormai preso atto del fallimento della propria strategia nel conflitto.

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