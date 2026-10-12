Un anno dal piano Usa: Israele espande il controllo e riprende i blitz a Gaza

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In concomitanza con il primo anniversario del cessate il fuoco promosso dall'amministrazione statunitense, le forze armate israeliane hanno ampliato la propria presenza nella Striscia di Gaza, intensificando le operazioni e i bombardamenti in diverse aree del territorio. Dall'entrata in vigore dell'accordo nell'ottobre 2025, le autorità sanitarie locali registrano quasi 1.500 vittime palestinesi.

???????? GAZA CITY: FOOTAGE SHOWS DESTRUCTION FOLLOWING ISRAELI AIRSTRIKES — Footage circulating online reportedly shows damage to buildings and infrastructure following Israeli airstrikes on Gaza City. * Continued destruction threatens civilian lives and complicates reconstruction, underscoring the urgent need for a lasting ceasefire and humanitarian access. — ???????????????????????????????? ???????????????????? (@SprinterPress) October 11, 2026

Secondo quanto riferito dal quotidiano Arab48, l'esercito ha esteso la propria area di controllo a est di Gaza City, avanzando nel quartiere di Shujaiya e spostando verso ovest i blocchi di cemento che delimitano la cosiddetta "Linea Gialla". L'operazione ha portato sotto il controllo militare nuove abitazioni, costringendo decine di famiglie a fuggire. Durante la notte, i veicoli militari hanno superato le precedenti posizioni sotto la copertura dell'artiglieria e dei droni. I residenti hanno riscontrato il posizionamento dei nuovi sbarramenti a ridosso delle aree abitate, mentre i bombardamenti hanno colpito abitazioni e tende di sfollati, causando diversi feriti.

Israel has pushed the so-called “Yellow Line” westward beyond the Shuja'iyya neighborhood in eastern Gaza City, bringing it to within just 10 metres away from Salah al-Din Street, Gaza's main north-south road Palestinian families have begun fleeing the area after their homes were brought within the expanded military-controlled zone, further restricting civilians' access to their homes and land. — Quds News Network (@QudsNen) October 11, 2026

Con questi ultimi avanzamenti, le stime indicano che Israele controlla una quota compresa tra il 63% e oltre il 70% della Striscia di Gaza. Le incursioni e i raid aerei delle ultime ore sono stati confermati anche dal Quds News Network, che ha segnalato distruzioni nei quartieri di Rimal e Shujaiya a Gaza City, oltre che a Deir al-Balah, nella zona centrale della Striscia.

Il Ministero della Salute di Gaza ha comunicato che nelle ultime 24 ore si contano 7 morti e 28 feriti, portando il bilancio complessivo delle vittime dall'inizio del conflitto a oltre 74.300. Esperti e riviste mediche internazionali sottolineano tuttavia che, a causa della compromissione del sistema sanitario e delle migliaia di dispersi sotto le macerie, il bilancio reale potrebbe risultare sensibilmente superiore.

Sul piano umanitario, l'ingresso dei soccorsi nella Striscia rimane fortemente limitato, con restrizioni che colpiscono anche la fornitura di dispositivi medici essenziali. Parallelamente, fonti di stampa indicano che le forze israeliane stanno completando la realizzazione di una trincea infrastrutturale all'interno del territorio, mentre la "Linea Gialla" — originariamente concepita come perimetro temporaneo di ritiro — viene progressivamente consolidata con postazioni permanenti.

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