Un decennio di crescita: le corse dei treni merci Cina-Europa aumentano di 10,8 volte

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di Li Xinping, Quotidiano del Popolo

Quest'anno ricorre il decimo anniversario del servizio ferroviario merci Cina-Europa (China-Europe Railway Express) sotto un marchio unificato. Nell'ultimo decennio, il servizio ha effettuato oltre 130.000 viaggi, trasportando merci per un valore superiore a 520 miliardi di dollari. Quella che era nata come un'iniziativa regionale per il trasporto merci si è evoluta in una rete logistica di rilevanza globale.

Perché il servizio ferroviario Cina-Europa si è sviluppato così rapidamente? L'adozione di un marchio unificato ha giocato un ruolo fondamentale.

Quando, nel 2011, il primo treno merci Cina-Europa partì da Chongqing, seguito dai successivi collegamenti da Wuhan, Hunan e Zhengzhou, la crescita fu costante ma frammentata. Le partenze annuali passarono da 80 nel 2013 a 815 nel 2015.

Tuttavia, la gestione indipendente dei servizi locali comportava duplicazione di sforzi, costi elevati, standard disomogenei e scarsa riconoscibilità sul mercato: criticità che ostacolavano un'ulteriore espansione.

L'8 giugno 2016, il servizio ferroviario Cina-Europa ha lanciato ufficialmente il proprio marchio unificato. Caratterizzata da un emblema essenziale che combina motivi ferroviari e riferimenti alla Via della Seta nei colori rosso e nero, la nuova identità ha uniformato la denominazione dei treni, il design visivo e le strategie di marketing in tutte le regioni coinvolte.

Grazie al consolidamento delle risorse e all'allineamento dei protocolli operativi, la rete ha rafforzato notevolmente la propria competitività complessiva. Il numero di viaggi ferroviari annuali è passato da 1.702 nel 2016 a 20.022 nel 2025, registrando un incremento di 10,8 volte e un tasso di crescita medio annuo del 31,5%.

Oggi, il servizio China-Europe Railway Express è sempre più apprezzato dai Paesi lungo i suoi percorsi per i vantaggi offerti in termini di velocità, puntualità, sicurezza, affidabilità e sostenibilità ambientale.

La connettività rimane il pilastro della logistica moderna. Grazie a un'identità e una pianificazione unificate, il servizio opera attualmente su tre corridoi principali, occidentale, centrale e orientale, coprendo 96 tratte programmate a una velocità media di 120 km/h.

Attualmente, 129 città cinesi sono collegate a 236 città in 26 Paesi europei. Rispetto al 2016, la rete si è espansa includendo 113 città in più a livello nazionale e 216 a livello internazionale, coprendo di fatto gran parte della massa continentale eurasiatica e costituendo un'infrastruttura portante affidabile per il commercio transfrontaliero.

L'efficienza è il motore della competitività. I ??tempi di percorrenza sono stati costantemente ottimizzati: i treni coprono circa 1.600 km al giorno sul territorio cinese e tra i 1.000 e i 1.300 km all'estero, risultando circa un terzo più veloci rispetto alle tradizionali alternative intermodali ferrovia-mare.

Anche la capacità è aumentata; il materiale rotabile potenziato consente ora la circolazione di treni composti fino a 55 vagoni, con un peso massimo trainato di 3.000 tonnellate, permettendo il trasporto di carichi più pesanti senza compromettere la velocità.

Anche le procedure di sdoganamento sono diventate più efficienti. Negli ultimi anni, grazie all'adozione di un modello di sdoganamento "railway express" e allo sviluppo di porti digitali, i tempi per le operazioni doganali presso gli scali ferroviari merci Cina-Europa si sono ridotti ad appena 30 minuti.

Per semplificare le filiera di approvvigionamento, il servizio offre un portale digitale centralizzato per la gestione logistica end-to-end. Ad esempio, un dirigente di un'azienda produttrice di attrezzature con sede a Hangzhou ha recentemente utilizzato la piattaforma per coordinare il trasporto porta a porta, la dichiarazione doganale e la logistica integrata. La sua spedizione, partita da Zhengzhou, ha raggiunto l'Europa centrale in soli 17 giorni. All'arrivo, i team di assistenza clienti hanno guidato da remoto i partner esteri durante le operazioni di scarico, garantendo un trasferimento sicuro ed efficiente.

La flessibilità del modello si è rivelata fondamentale durante una recente spedizione urgente gestita da un operatore logistico con sede a Xi'an. Un'azienda chimica europea necessitava della consegna di 310 container (18.600 tonnellate) di materie prime entro 35 giorni. Il trasporto marittimo avrebbe richiesto dai 45 ai 60 giorni, mentre quello su gomma avrebbe comportato l'impiego di oltre 600 veicoli ed esposto i costi alla volatilità dei prezzi del carburante.

"Il China-Europe Railway Express ha impiegato appena 10-20 giorni per l'intero tragitto, offrendo al contempo un'elevata capacità di carico. Ciò ha permesso di ridurre i costi logistici complessivi del 29%, garantendo all'azienda chimica estera di avviare la produzione secondo i tempi previsti", ha dichiarato Su Lu, direttore generale della società di Xi'an.

Con il consolidamento delle operazioni, i costi di trasporto lungo le tratte sia nazionali che internazionali sono diminuiti di oltre il 40% dal momento del lancio. La varietà delle merci trasportate è aumentata notevolmente: i treni movimentano oggi beni appartenenti a 53 categorie merceologiche, per un totale di oltre 50.000 tipologie di prodotti. Le merci ad alto valore aggiunto, tra cui automobili e componentistica, macchinari e prodotti elettronici, predominano nelle spedizioni in uscita, mentre i carichi in entrata comprendono legname, pasta di cellulosa, prodotti agricoli specializzati e beni di consumo.

Oggi, il China-Europe Railway Express continua a evolversi.

Il 24 giugno, il primo treno merci Cina-Europa a "zero emissioni di carbonio" proveniente dal delta del fiume Yangtze è giunto a destinazione presso la stazione ferroviaria di Yiwu West, nella provincia del Zhejiang. Operando secondo l'orario dell'intera tratta Duisburg-Yiwu, il convoglio ha utilizzato energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili sui tratti elettrificati. Per le tratte non elettrificate, ha compensato le emissioni residue attraverso progetti certificati "Gold Standard", raggiungendo così un bilancio netto di zero emissioni di anidride carbonica durante l'esercizio.

Mentre proseguono gli interventi di elettrificazione delle linee ferroviarie e si diffonde l'uso di trasporto puliti, inclusi i mezzi pesanti a nuova energia, per la raccolta e la distribuzione delle merci, la "carovana di cammelli d'acciaio" che attraversa l'Eurasia sta assumendo una connotazione sempre più ecologica.

Dopo un decennio di sviluppo, la "carovana di cammelli d'acciaio" è andata ben oltre la dimensione di una singola rotta di trasporto. Grazie a una capacità affidabile, a un coordinamento efficiente e all'impegno per uno sviluppo sostenibile, è diventata un bene pubblico internazionale ampiamente apprezzato.

Un treno merci Cina-Europa carico di prodotti chimici di alta gamma pronto a partire da Lanzhou, nella provincia cinese nord-occidentale del Gansu, alla volta di Varsavia, in Polonia. (25 giugno 2026 - Foto/Wang Guanghui)

Un treno merci Cina-Europa carico di merci parte da Xi'an, nella provincia dello Shaanxi, nella Cina nordoccidentale, per Duisburg, in Germania. (3 settembre - Foto/Yang Jinglong)

Piazzale per container del China Europe Railway Express a Wuhan, nella provincia cinese centrale dello Hubei. (30 agosto 2026 - Foto/Ma Erhu)