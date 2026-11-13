"Un genocidio lento e accelerato": come la "crisi" invernale di Gaza viene creata ad arte da Israele

Secondo quanto riportato da Katherine Hearst sulle colonne di Middle East Eye, qualche giorno fa il piccolo Ehab Mohammad Hamad è stato trovato privo di vita dalla madre, con le labbra, le dita delle mani e quelle dei piedi ormai cianotiche. Il neonato, di appena sei mesi, è rimasto vittima dell'ipotermia dopo che l'acqua ha invaso la tenda in cui viveva la sua famiglia. "Nonostante tutti i nostri sforzi per tenere al caldo il bambino e avvolgerlo nelle coperte, è stato tutto inutile", ha testimoniato la nonna in un filmato diffuso dal Sameer Project, un'iniziativa di mutuo soccorso a guida palestinese.

L'associazione aveva provveduto a fornire una tenda a cupola al nucleo familiare, ma come denunciato dall'operatrice Hala Sabbah, la vicenda è passata pressoché inosservata. "Ero davvero frustrato dal fatto che non se ne parlasse", ha confidato Sabbah alla testata britannica. Il decesso di neonati all'interno di ripari gelidi e flagellati dal maltempo sta ormai assumendo i contorni di una tragica ricorrenza invernale in un territorio ridotto allo stremo dalla carenza di rifornimenti.

Per il quarto anno consecutivo, le piogge invernali si sono abbattute su Gaza, mettendo a nudo la drammatica penuria di materiali indispensabili per l'allestimento di alloggi sicuri. Questa emergenza costringe il 65% della popolazione, equivalente a circa 1,4 milioni di individui, a cercare riparo in sistemazioni di fortuna, tende allagate dai nubifragi o stabili lesionati a rischio di crollo. Sebbene l'intensificarsi del fenomeno meteorologico El Niño aggravi le condizioni climatiche, l'insufficienza dei soccorsi ha origini esclusivamente umane ed è adoperata da Israele come strumento di pressione sui residenti della Striscia. Da lungo tempo, infatti, le autorità israeliane ostacolano l'ingresso di forniture edili e attrezzature per l'accoglienza, classificando beni essenziali quali i pali di sostegno per le tende e i moduli abitativi come materiali "a duplice uso".

Nella giornata di domenica, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha reso noto che 150.000 tende sono già pronte oltre il confine di Gaza in attesa del nullaosta per la distribuzione. "Ci sono decine di migliaia di tende, cappotti invernali, coperte, pallet e camion pieni di queste cose che giacciono semplicemente nei magazzini perché non hanno ricevuto le normali autorizzazioni dagli israeliani per farle entrare", ha spiegato all'emittente britannica Sean Jones, direttore a Gaza dell'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi (UNRWA), sottolineando come questa dinamica "fa parte della tendenza che osserviamo, uno sforzo concertato solo per prendere tempo".

Nell'ultimo periodo, tuttavia, il volume dei carichi destinati all'emergenza abitativa sembra essersi ulteriormente ridotto. Le rilevazioni del Palestine Shelter Cluster attestano che il transito di automezzi carichi di alloggi e articoli domestici è crollato dai 908 mezzi registrati nel dicembre 2025 ai 409 del gennaio 2026. Nel mese di ottobre, poche settimane prima dell'arrivo delle perturbazioni, appena il 9% dei convogli umanitari entrati nella Striscia trasportava materiale per i ripari. A seguito della chiusura del valico di Rafah agli aiuti avvenuta a maggio, un flusso esiguo di camion riesce a varcare il confine attraverso Kerem Shalom, rimasto l'unico punto d'accesso operativo per l'assistenza. Già all'inizio di ottobre, il Consiglio norvegese per i rifugiati (NRC) aveva segnalato che le autorità autorizzavano l'ingresso di soli 15 automezzi al giorno, con cadenza settimanale, per il trasporto di beni a duplice uso, avvertendo che, mantenendo tale ritmo, sarebbero occorsi nella migliore delle ipotesi sette mesi prima di poter introdurre le scorte invernali stoccate nei depositi esterni.

Un'indagine sul fabbisogno abitativo condotta dallo Shelter Cluster lo scorso agosto ha evidenziato che circa 1,98 milioni di abitanti, pari al 94% dei residenti, si trovavano nelle fasce di gravità 3 (Crisi), 4 (Critica) o 5 (Catastrofica), mentre soltanto il 10% del campione aveva beneficiato di aiuti per l'alloggio nei trenta giorni precedenti la rilevazione. Nonostante l'entità della crisi, l'operato delle organizzazioni umanitarie rimane fortemente vincolato. Nel dicembre dello scorso anno, Israele ha interdetto l'attività a Gaza e nella Cisgiordania occupata a 37 ONG internazionali, tra cui il Consiglio norvegese per i rifugiati, Medici Senza Frontiere e Oxfam. Pur essendo stato oggetto di un'ingiunzione temporanea, il provvedimento continua a essere applicato, precludendo agli enti l'invio di personale internazionale e rifornimenti. Tale blocco, sommato alla messa al bando dell'UNRWA, che in precedenza coordinava la fornitura di alloggi nella Striscia, ha fatto sì che la quasi totalità degli aiuti abitativi transiti oggi attraverso canali bilaterali gestiti da comitati governativi di Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. "Le scorte di aiuti provenienti dalle ONG internazionali presenti a Gaza sono estremamente basse", ha affermato al giornale online Shaina Low, consulente per la comunicazione del Consiglio norvegese per i rifugiati in Palestina, aggiungendo che "questo fa parte del piano di Israele per estrometterci, per impedirci di far arrivare gli aiuti di cui abbiamo bisogno per rispondere alle esigenze della popolazione. E a quanto pare, i comitati sono gli unici in grado di far arrivare più aiuti."

Complice la ridotta operatività delle grandi sigle internazionali sul terreno, piccole realtà di mutuo soccorso a guida palestinese come il Sameer Project hanno cercato di sopperire alle carenze acquistando tende sul mercato locale per poi distribuirle. La scarsa disponibilità di merce ha tuttavia innescato una vertiginosa impennata dei prezzi: stando allo Shelter Cluster, il costo medio di una tenda ha subito un rincaro del 52%, raggiungendo i 655 dollari, mentre quello dei kit per rifugi d'emergenza è aumentato del 1.233%, toccando quota 4.000 dollari. "Molte delle tende che arrivano sono rubate e vendute sul mercato", ha denunciato Sabbah ai cronisti di Middle East Eye, precisando inoltre che le assegnazioni ufficiali avvengono sulla base di elenchi approvati dalle autorità israeliane: "È un sistema interamente progettato in cui alle persone che vivono in case vengono assegnate delle tende".

Parallelamente, si registra un netto scadimento qualitativo delle strutture disponibili, poiché gli sfollati sono costretti a riutilizzare continuamente materiali usurati. Secondo il rapporto di agosto dello Shelter Cluster, oltre la metà dei palestinesi accampati risiede in tende ridotte in condizioni precarie o pessime, e il 54% occupa il medesimo riparo improvvisato da almeno un anno. "Si tratta di materiali che durano solo pochi mesi. La loro durata è davvero breve, soprattutto considerando le condizioni climatiche di Gaza, e quindi le persone vivono in circostanze estremamente difficili, senza accesso a materiali che possano migliorare le loro condizioni di vita", ha osservato Low. "Continuiamo a constatare che i materiali che arrivano non sono necessariamente adatti allo scopo", ha proseguito la consulente, spiegando che "non tutte le tende sono impermeabili, il che significa che dobbiamo destinare risorse come i teloni per rinforzarle". Una criticità ribadita anche da Sabbah, secondo cui gran parte delle tende che riescono a superare i controlli di frontiera risulta fabbricata con tessuti più scadenti rispetto al passato, privi di impermeabilizzazione e bisognosi dell'aggiunta di almeno due teloni protettivi.

Mentre i residenti di Gaza hanno già affrontato tre inverni all'interno di tende logore, quest'anno la distruzione sistematica di edifici e infrastrutture da parte di Israele obbliga gli sfollati ad accamparsi su porzioni di suolo sempre più ristrette. Un'analisi spaziale curata da Forensic Architecture ha dimostrato che, nel corso del genocidio, la popolazione sfollata è stata progressivamente sospinta verso aree pianeggianti lungo la fascia costiera. Con l'avanzare della cosiddetta "linea gialla" israeliana che sottrae ulteriore spazio, e con gran parte del territorio ricoperto da cumuli di macerie, ai civili non restano alternative. "Gli accampamenti di tende che ora vengono allagati non sono una conseguenza casuale di questo fenomeno", ha dichiarato a MEE Nicola Banks, responsabile della comunicazione di Forensic Architecture, sottolineando che tali insediamenti "occupano proprio gli spazi in cui i palestinesi sono stati confinati con la forza, spesso su terreni privi delle infrastrutture necessarie per la sopravvivenza". "Le inondazioni rendono visibile ciò che la nostra indagine traccia a livello spaziale, ovvero che la distruzione dell'ambiente costruito di Gaza e delle condizioni materiali di vita dei palestinesi è inseparabile dal genocidio in corso", ha concluso.

Sabbah ha infine riferito come quest'anno gli operatori della sua squadra sul campo a Gaza siano già stremati, provati nel fisico dalle fatiche accumulate nei tre inverni precedenti. "Le persone si assentano per malattia molto più spesso rispetto al passato", ha raccontato, osservando che "i loro corpi sono debilitati. Una cosa è affrontare l'inverno in un contesto di genocidio quando si è giovani e in salute, un'altra è vivere in queste condizioni per quattro anni". A giudizio dell'operatore, tale evoluzione risponde a una precisa strategia sul terreno: "C'è stato un genocidio lento nel corso del 2026, ma negli ultimi tre o quattro mesi stiamo assistendo a un'accelerazione, e penso che questo faccia parte della loro strategia", ha affermato parlando con il portale d'informazione. "Non stanno facendo qualcosa di troppo intenso tutto in una volta perché non vogliono provocare reazioni negative da parte della comunità internazionale. È un genocidio lento, ma accelerato."

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