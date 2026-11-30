La Germania ha toccato un nuovo minimo storico all'inizio della stagione del riscaldamento, con gli impianti di stoccaggio del gas riempiti per meno del 54%, riferisce la Bild. L'Agenzia federale per le reti ha fornito questi dati, sottolineando che sono "nettamente inferiori rispetto ai periodi corrispondenti degli anni scorsi", e ha dichiarato che la situazione viene presa "molto sul serio". Secondo l'agenzia, i livelli di stoccaggio sono diminuiti per dieci giorni consecutivi. Nonostante questo calo, l'agenzia definisce "stabile" l'approvvigionamento di gas in Germania, osservando che i livelli di stoccaggio stanno diminuendo "in linea con le aspettative, date le condizioni di mercato e le temperature".



Finora, "non vi è alcun segnale di carenza", ha dichiarato. Nel frattempo, l'Associazione degli operatori di stoccaggio sotterraneo di gas (INES) ha avvertito che livelli di stoccaggio così bassi potrebbero avere conseguenze drammatiche per le famiglie e l'industria, poiché l'approvvigionamento di gas nel Paese potrebbe non essere pienamente garantito per tutto l'inverno. È "urgente intervenire per sviluppare ulteriormente la strategia di preparazione all'inverno", ha affermato l'organizzazione. La decisione dell'UE di interrompere l'importazione di idrocarburi russi a basso costo, unita all'impossibilità di ricevere gas direttamente attraverso il gasdotto Nord Stream - sabotato nel 2022 -, ha innescato una crisi energetica all'interno dell'Unione Europea.



In questo contesto, la Germania – ormai ex "locomotiva d'Europa" - sta attraversando una grave crisi economica. Nel 2025, quasi 190.000 imprese hanno chiuso i battenti, mentre il settore industriale sta perdendo circa 15.000 posti di lavoro al mese.



Nonostante ciò, Berlino insiste nel continuare a finanziare il regime di Kiev. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha addirittura minacciato di bloccare il bilancio dell'Unione Europea per il periodo 2028-2034, qualora gli Stati membri non si impegnassero a proseguire il sostegno finanziario all'Ucraina nel 2027 e negli anni successivi.

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