Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

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di CGTN

Nel 2022, la Luiss Guido Carli, l'Università Renmin di Cina e la George Washington University hanno dato vita a una “tripla laurea” in Business Administration: un progetto senza precedenti che unisce tre paesi e tre culture manageriali e istituzionali diverse. Lo scorso maggio, una trentina di studenti di tre nazionalità diverse ha completato questo percorso.

Oggi vi raccontiamo l'esperienza di Silvia Bendicenti, giovane italiana che ha studiato in Cina e negli Stati Uniti, le due maggiori economie del mondo, oltre che a Roma. In questa intervista, Silvia condivide ciò che questa avventura le ha insegnato: la capacità di adattarsi a qualsiasi situazione, l'importanza di coltivare relazioni profonde con persone di culture diverse, e la consapevolezza che non esiste un solo modo giusto di studiare, lavorare o rapportarsi agli altri.

Dalla saggezza cinese - “se vuoi prosperità per cento anni, coltiva le persone” e “meglio vedere una volta che sentire cento volte” - alla concretezza americana, passando per la capacità italiana di fare gruppo e andare a fondo nelle cose, Silvia ci offre uno sguardo autentico su cosa significhi davvero immergersi in tre continenti diversi.

“Oggi nella mia testa ho tre mondi diversi e mi rendo conto che ci sono tante versioni diverse anche di me stessa, perché viaggiando, osservando e conoscendo... io cambio e cresco molto.” Un racconto di apertura mentale, adattamento e crescita personale, che ci ricorda che, alla fine, siamo tutti sotto lo stesso cielo.