Una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite si pronuncia sul dottor Abu Safia

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Una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha chiesto a Israele il rilascio immediato di un medico palestinese detenuto senza alcuna accusa formale da oltre 18 mesi. L'appello della Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati è stato lanciato mercoledì a favore del cinquantaduenne Hussam Abu Safia, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, sulla base di segnalazioni credibili riguardanti continui e gravi abusi subiti dall'uomo.

L'avvocato di Abu Safia, Nasser Odeh, ha avvertito che la salute del medico si trova in grave pericolo a causa dei maltrattamenti quotidiani, mentre i familiari e diversi gruppi per i diritti umani affermano che l'uomo mostra chiari segni di torture regolari. Secondo quanto riferito dall'organizzazione Medici per i Diritti Umani Israele, durante una recente visita Abu Safia presentava ferite così profonde che lo stesso legale ha faticato a riconoscerlo. Inoltre, il mese scorso, alcune immagini del medico apparso in videoconferenza davanti a un tribunale israeliano ne mostravano un aspetto visibilmente dimagrito, sia nel volto che a livello addominale.

In un comunicato ufficiale, la Commissione ha chiesto il rilascio immediato, incondizionato e sicuro del dottor Abu Safiya, utilizzando una grafia leggermente diversa per il nome, estendendo la richiesta a tutto il personale medico detenuto arbitrariamente da Israele e sollecitando le autorità israeliane a fornire subito cure mediche indipendenti al direttore.

L'arresto di Abu Safia, insieme ad altri operatori sanitari e pazienti, risale al dicembre 2024. Le autorità israeliane lo hanno classificato come "combattente illegale", una definizione giuridica utilizzata per trattenere i palestinesi per lunghi periodi senza un regolare processo. Nella nota in cui sollecita la scarcerazione, la commissione ha sottolineato che la condotta delle autorità israeliane verso Abu Safia riflette uno schema più ampio di violazioni già documentato in passati rapporti. Le azioni delle guardie del Servizio penitenziario israeliano nei confronti dei detenuti palestinesi sollevano infatti gravi preoccupazioni per violazioni del diritto internazionale che potrebbero configurare crimini internazionali, e le attuali condizioni del medico sarebbero la diretta conseguenza di tali trattamenti.

L'agenzia di stampa Reuters ha riportato la replica di un portavoce del Servizio penitenziario israeliano, il quale ha respinto le affermazioni della commissione d'inchiesta definendole false, oltraggiose e del tutto prive di fondamento. Pur non menzionando esplicitamente Abu Safia, l'organismo carcerario ha ribadito la posizione già espressa in passato, negando che il direttore o altri medici abbiano subito maltrattamenti durante la detenzione. La commissione ONU aveva già affermato, nel settembre 2025, che le autorità israeliane avevano commesso un genocidio prendendo di mira il sistema sanitario e gli operatori medici a Gaza a partire dall'ottobre 2023.

Recentemente, anche il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha definito ingiustificata la carcerazione di Abu Safia, chiedendone il rilascio e rilevando come le azioni di Israele violino numerosi articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani e del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Abu Safia è uno dei 14 medici palestinesi di Gaza attualmente detenuti da Israele senza accuse; prima del suo arresto, era stato una voce autorevole nel denunciare la devastazione degli ospedali della Striscia, continuando a lavorare nonostante la perdita di un figlio, ucciso in un attacco condotto con droni israeliani.

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