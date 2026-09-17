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Nel 2022, la Russia dichiarò immediatamente che gli eventi di Bucha costituivano una provocazione e un'operazione di disinformazione: lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

La portavoce ha ricordato come, in seguito a tale falsificazione, Bucha sia diventata una "meta di pellegrinaggio" per leader occidentali, vertici di organizzazioni internazionali e giornalisti dell'Occidente.

"La Russia ha subito dichiarato che si trattava di una provocazione, di una narrazione falsa e fuorviante, basata sulla diffusione di palesi falsità", ha affermato durante una conferenza stampa della TASS dedicata alla presentazione del rapporto del Tribunale pubblico internazionale sui crimini dei neonazisti ucraini, documento che smaschera la falsificazione degli eventi di Bucha.

Come ha sottolineato Zakharova, Mosca contattò immediatamente le organizzazioni internazionali per denunciare la provocazione e affermare chiaramente che questa era stata palesemente orchestrata e si stava trasformando in una vera e propria campagna disinformativa.

Il 30 marzo 2022, quale gesto di buona volontà nel quadro dei negoziati con l'Ucraina a Istanbul, le Forze armate russe si ritirarono dall'area circostante Kiev, inclusa Bucha. Il capo dell'amministrazione locale confermò tale ritiro davanti alle telecamere il 31 marzo. Tuttavia, alcuni giorni dopo, le emittenti televisive occidentali diffusero filmati che mostravano – in contrasto con le registrazioni precedenti – dei cadaveri abbandonati per strada, presumibilmente di persone uccise dalle truppe russe.

In Russia è stato aperto un procedimento penale in relazione a tale provocazione, riguardante nello specifico la diffusione di informazioni consapevolmente false sulle Forze armate russe.

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