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Un’altra visione del mondo: a Cremona Fulvio Grimaldi presenta “Uno sguardo dal fronte”

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Un’altra visione del mondo: a Cremona Fulvio Grimaldi presenta “Uno sguardo dal fronte”

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Sabato 7 novembre, alle 17, la Sala Zanoni di Cremona (via del Vecchio Passeggio 1) ospita il quarto appuntamento del ciclo “Un’altra visione del mondo – Incontri con la geopolitica”. Ospite d’eccezione è Fulvio Grimaldi, che presenta il suo libro Uno sguardo dal fronte.

A 92 anni, laureato in giurisprudenza, Grimaldi è una delle voci più esperte del giornalismo italiano sui teatri di guerra. Ha lavorato per la BBC, documentando la strage di Derry del 1972, di cui è stato testimone. Ha collaborato con Paese Sera, Giorni-Vie Nuove e Lotta Continua. Alla Rai è stato inviato di guerra e si è occupato del conflitto nella ex Jugoslavia, fino a lasciare l’azienda nel marzo 1999. Da allora ha realizzato video-documentari sulle crisi globali e sui conflitti.

Nel libro racconta, da Figlio della Lupa a rivoluzionario del ‘68 fino a decano degli inviati di guerra in attività, il secolo più controverso dei tempi moderni. Segue le guerre combattute con le armi, le rivoluzioni colorate o meno e le lotte di classe, con lo sguardo di chi prova a distinguere il vero dal falso e la realtà dalla propaganda, schierandosi dalla parte dei “dannati della Terra”.

Per chi vuole ascoltare una testimonianza diretta, da chi quei fronti li ha visti di persona, è un appuntamento da non perdere.

L’incontro, a ingresso libero, è organizzato da Italia-Cuba (Circolo Hilda Guevara di Cremona) con Casa Igueiros e Arci Soresina, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Cremona

Red Jacket

Red Jacket

Red Jacket nasce intorno al 1750 nella regione dei Finger Lakes, nell’attuale Stato di New York. Per motivi anagrafici si concede poco. Il suo nome seneca, Sagoyewatha, significa “colui che li tiene svegli”, ambizione che continua a perseguire con notevole ostinazione. È stato uno dei principali capi seneca della Confederazione Haudenosaunee. Ha difeso con tenacia l’autonomia politica e culturale del proprio popolo contro l’espansione degli Stati Uniti, l’assimilazione forzata e l’azione dei missionari cristiani. Celebre la sua risposta a questi ultimi: “Se il Dio dei bianchi voleva che gli indigeni seguissero la religione cristiana, avrebbe dato loro la stessa rivelazione”. Ha sostenuto e sostiene ancora la tradizione haudenosaunee, fondata su consigli, consenso e ampia autonomia delle nazioni confederate, i cui capi non dispongono di poteri coercitivi.

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