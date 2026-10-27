Un’altra visione del mondo: a Cremona Fulvio Grimaldi presenta “Uno sguardo dal fronte”
Sabato 7 novembre, alle 17, la Sala Zanoni di Cremona (via del Vecchio Passeggio 1) ospita il quarto appuntamento del ciclo “Un’altra visione del mondo – Incontri con la geopolitica”. Ospite d’eccezione è Fulvio Grimaldi, che presenta il suo libro Uno sguardo dal fronte.
A 92 anni, laureato in giurisprudenza, Grimaldi è una delle voci più esperte del giornalismo italiano sui teatri di guerra. Ha lavorato per la BBC, documentando la strage di Derry del 1972, di cui è stato testimone. Ha collaborato con Paese Sera, Giorni-Vie Nuove e Lotta Continua. Alla Rai è stato inviato di guerra e si è occupato del conflitto nella ex Jugoslavia, fino a lasciare l’azienda nel marzo 1999. Da allora ha realizzato video-documentari sulle crisi globali e sui conflitti.
Nel libro racconta, da Figlio della Lupa a rivoluzionario del ‘68 fino a decano degli inviati di guerra in attività, il secolo più controverso dei tempi moderni. Segue le guerre combattute con le armi, le rivoluzioni colorate o meno e le lotte di classe, con lo sguardo di chi prova a distinguere il vero dal falso e la realtà dalla propaganda, schierandosi dalla parte dei “dannati della Terra”.
Per chi vuole ascoltare una testimonianza diretta, da chi quei fronti li ha visti di persona, è un appuntamento da non perdere.
L’incontro, a ingresso libero, è organizzato da Italia-Cuba (Circolo Hilda Guevara di Cremona) con Casa Igueiros e Arci Soresina, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Cremona