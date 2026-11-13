Ungheria, il denaro sepolto dell'era Orbán porta fino a Kast in Cile



Diciassette milioni e settecentomila euro in contanti, tra fiorini, euro e dollari, nascosti in boschi, fienili, magazzini, abitazioni e casseforti. È quanto hanno recuperato le autorità ungheresi nel corso di un'operazione condotta nelle contee di Pest, Békés e Nógrád il 12 e 13 novembre. Il denaro è al centro di un'inchiesta che potrebbe allargarsi ben oltre i confini nazionali e coinvolgere la rete di organizzazioni conservatrici finanziate durante i sedici anni di governo di Viktor Orbán. A guidare le indagini è la NVVH, l'agenzia anticorruzione istituita lo scorso agosto dal governo di Péter Magyar.



Il caso riguarda inizialmente una presunta rete di tangenti legata alla società pubblica di trasporti Volánbusz, durante il mandato dell'ex ministro dello Sviluppo nazionale Miklós Seszták (2014-2018). Secondo l'ipotesi investigativa, l'acquisto di oltre 600 autobus usati a prezzi gonfiati avrebbe generato pagamenti illeciti per circa 12,6 miliardi di fiorini, attraverso società intermediarie e contratti di prestito fittizi. Seszták, esponente del KDNP, partito alleato del Fidesz di Orbán, è stato arrestato dopo la revoca dell'immunità parlamentare a settembre.



L'ex ministro respinge ogni accusa e la sua difesa sottolinea che le autorità non gli attribuiscono la proprietà del denaro sequestrato. Ma l'aspetto politicamente più rilevante riguarda la possibile destinazione di una parte delle risorse pubbliche sottratte o distribuite durante l'era Orbán. Gli investigatori stanno infatti ricostruendo i finanziamenti concessi a organizzazioni ideologicamente vicine al precedente governo, tra cui il Political Network for Values (PNfV), rete internazionale conservatrice e antiabortista presieduta in passato dal cileno José Antonio Kast.



L'inchiesta potrebbe quindi assumere una dimensione internazionale. Negli Stati Uniti alcuni parlamentari democratici hanno già chiesto di verificare se i finanziamenti provenienti dall'Ungheria siano stati utilizzati per sostenere campagne politiche, compresa quella di Donald Trump. Il nuovo governo Magyar punta a fare della lotta alla corruzione uno dei principali strumenti per smantellare l'eredità politica ed economica del sistema Orbán. Il ritrovamento dei milioni nascosti apre interrogativi sulla rete di finanziamenti che per anni ha collegato Budapest a organizzazioni conservatrici in Europa e nelle Americhe.

LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it