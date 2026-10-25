UnionPay e la "Via della Seta digitale": come la Cina sta rivoluzionando i pagamenti globali

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Di Ge Mengchao, Quotidiano del Popolo

Quando la turista indonesiana Nur è arrivata all'aeroporto internazionale di Shanghai-Pudong insieme alla figlia, ha dato inizio alla vacanza dei suoi sogni tanto attesa: esplorare i luoghi di interesse culturale e naturalistico della Cina.

“Abbiamo in programma di prendere un treno ad alta velocità verso il monte Huangshan, nella provincia dell'Anhui, per poi visitare Jingdezhen e il monte Sanqing, nella provincia dello Jiangxi. Vogliamo esplorare il più possibile e scoprire in prima persona le bellezze della Cina”, ha raccontato Nur con entusiasmo. “Per questo viaggio, ho intenzione di pagare tutto tramite GoPay; una cosa che, fino a pochi anni fa, sarebbe sembrata impossibile”.

GoPay, uno dei principali portafogli digitali in Indonesia, è ora perfettamente integrato nell'ecosistema dei pagamenti cinese, in seguito al lancio, avvenuto all'inizio di quest'anno, dell'interoperabilità transfrontaliera tramite codici QR tra i due Paesi.

"Gli utenti cinesi possono scansionare codici QR per effettuare pagamenti presso gli esercenti in Indonesia utilizzando app come UnionPay; viceversa, gli utenti indonesiani possono scansionare e pagare tramite portafogli digitali come GoPay presso i punti vendita in Cina che accettano UnionPay e Alipay", ha dichiarato un dirigente del colosso cinese dei pagamenti UnionPay.

Nel corso degli anni, UnionPay si è evoluta da circuito nazionale di carte di pagamento a fornitore globale di infrastrutture per i pagamenti, collegando sistemi di pagamento bilaterali e multilaterali per favorire, su scala mondiale, l'accettazione dei pagamenti presso gli esercenti, l'emissione di carte e i pagamenti tramite dispositivi mobili.

Oggi, le funzionalità di pagamento digitale di UnionPay si estendono su più continenti. I viaggiatori possono effettuare pagamenti tramite la scansione di codici QR per acquisti nei negozi o al ristorante in Thailandia, Malesia e in altri mercati del Sud-est asiatico. In Medio Oriente, inclusi gli Emirati Arabi Uniti, i visitatori possono saldare conti negli aeroporti e nei centri commerciali senza la necessità di ricorrere al contante. In Africa, e in particolare in Sudafrica, le carte UnionPay sono ampiamente accettate per prenotazioni alberghiere, trasporti e spese quotidiane.

A livello globale, UnionPay è attualmente accettata in 183 Paesi e regioni, con oltre 100 milioni di esercenti convenzionati al di fuori della Cina continentale e una rete che collega circa 2.600 istituzioni aderenti. Le carte UnionPay sono state emesse in 86 Paesi e regioni al di fuori della Cina continentale e, grazie a partnership con istituzioni estere, l'azienda ha lanciato oltre 200 portafogli digitali basati sui propri standard.

Inoltre, attraverso accordi di interoperabilità basati sui codici QR con Paesi quali Indonesia, Corea del Sud, Sri Lanka, Argentina e Turchia, UnionPay ha consentito a oltre 46 milioni di esercenti all'estero di accettare pagamenti tramite dispositivo mobile da parte degli utenti del suo circuito globale.

UnionPay svolge un ruolo attivo nella trasformazione del settore dei pagamenti a livello globale. Negli ultimi anni, attraverso un modello di "connessione a punto unico", ha stabilito l'interoperabilità con le reti di pagamento tramite codice QR in numerosi Paesi e regioni. Ha inoltre fornito a nazioni come il Laos e la Thailandia sistemi di instradamento e compensazione dei pagamenti, nonché standard tecnici, partecipando allo sviluppo di standard nazionali per i pagamenti tramite codice QR a Singapore e in Thailandia. Tali iniziative segnano un'evoluzione: non si tratta più soltanto di espandere la propria rete, ma di contribuire a definire le regole del settore.

"Si prenda ad esempio l'Asia meridionale. Il settore dei pagamenti locale è ancora in una fase iniziale di sviluppo e molte istituzioni dispongono di capacità tecniche limitate. I fornitori di servizi esterni applicano commissioni elevate e richiedono cicli di sviluppo prolungati", ha affermato un dirigente di UnionPay.

"La nostra piattaforma di emissione di carte basata su cloud, che mantiene bassi i costi di aggiornamento dei sistemi, ci ha permesso di coinvolgere tre istituzioni locali nell'emissione di carte UnionPay. Adattare le soluzioni alle circostanze specifiche e alle criticità delle realtà locali è un principio fondamentale per una collaborazione di successo", ha aggiunto il dirigente.

Condividendo la propria tecnologia e i propri standard, UnionPay ha contribuito a ridurre i costi dei pagamenti in alcuni Paesi partner dell'iniziativa "Belt and Road", consentendo loro di beneficiare dei vantaggi dei pagamenti digitali.

I servizi di UnionPay non solo supportano i consumatori e le imprese cinesi nel loro percorso di internazionalizzazione, ma sono diventati parte della vita quotidiana in molti Paesi e regioni. Negli Emirati Arabi Uniti, in Kenya, in Mongolia, a Singapore, in Kazakistan e in Bangladesh, le carte UnionPay vengono utilizzate dai residenti locali, ad esempio per l'accredito dello stipendio o come tessere per studenti. In Bangladesh, nello specifico, UnionPay ha emesso milioni di carte grazie a partnership consolidate con istituzioni finanziarie locali, affermandosi come uno dei circuiti di pagamento internazionali con la più ampia base di titolari di carta nel Paese.

UnionPay è diventato uno dei marchi di servizi cinesi più riconosciuti all'estero. Nielsen, società di ricerche di mercato e analisi dei dati, prevede che entro il 2030 UnionPay si collocherà al primo posto a livello globale per numero di carte in circolazione.

Grazie alla sua rete globale in costante espansione, UnionPay rende i pagamenti transfrontalieri sempre più agevoli. “Di pari passo con la continua espansione dell'apertura di alto livello della Cina, UnionPay connette il mondo attraverso i servizi di pagamento, creando legami finanziari tra la Cina e altri Paesi che agevolano il flusso di capitali e favoriscono relazioni più strette tra i popoli”, ha dichiarato un dirigente di UnionPay.

UnionPay International e Armenian Card siglano un accordo per la cooperazione sull'accettazione online. (3 settembre 2026 – Foto fornita da UnionPay International)

UnionPay International e la National Payment Corporation del Kazakistan raggiungono un accordo sull'interoperabilità dei codici QR. (18 giugno 2026 - Foto fornita da UnionPay International)

In un supermercato nell'Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), una cassa mostra l'interfaccia di accettazione di QRIS, il sistema nazionale unificato di pagamento tramite QR code dell'Indonesia. I clienti possono scansionare i codici QR per effettuare pagamenti utilizzando le piattaforme cinesi Alipay e UnionPay. (Foto: Fan Jiageng)