Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

USA e Iran sono in rotta di collisione verso la guerra o verso un accordo a sorpresa?

1376
USA e Iran sono in rotta di collisione verso la guerra o verso un accordo a sorpresa?

 

Shahir Shahidsaless - Middle East Eye

L'impennata senza precedenti delle truppe statunitensi nei pressi dell'Iran segna la più grande mobilitazione regionale dall'invasione  dell'Iraq del 2003.

Mentre la USS Gerald R Ford, la più grande superportaerei del mondo, è ora operativa nel Mar Mediterraneo, in transito per unirsi all'armata, l'indicatore più sconcertante è l'aumento di sei aerei di controllo e allerta aviotrasportati E-3 Sentry , quasi il 40 percento dell'intero inventario statunitense. 

Questi "occhi nel cielo" forniscono il radar oltre l'orizzonte essenziale per coordinare le difese aeree contro attacchi di rappresaglia. Il dispiegamento di questo volume di velivoli suggerisce che Washington si sta preparando per una campagna e si sta preparando alla probabile risposta iraniana. 

Dal punto di vista dottrinale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si oppone da tempo all'interventismo, una posizione ribadita nel suo discorso a Riyadh del maggio 2025. Dal punto di vista economico, una guerra totale con l'Iran rischia di sabotare la sua agenda interna. 

Gli analisti stimano che un conflitto potrebbe far schizzare i prezzi del petrolio tra i 90 e i 200 dollari al barile. Inoltre, le pressioni di Trump sul Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché ponga fine alla guerra a Gaza suggeriscono il desiderio di una de-escalation regionale, piuttosto che di aprire un nuovo imprevedibile fronte. 

Eppure, nonostante questi deterrenti, altre motivazioni potrebbero spingere Trump verso un attacco decisivo. Potrebbe considerare la neutralizzazione del regime iraniano come il colpo da maestro per un riallineamento regionale totale. Smantellando l'"asse della resistenza", potrebbe aprire la strada a una nuova architettura mediorientale ancorata all'asse Washington-Tel Aviv-Riyadh.

Anche le battute d'arresto interne potrebbero essere il catalizzatore. Venerdì, la Corte Suprema ha stabilito con 6 voti a favore e 3 contrari che l'uso da parte di Trump delle leggi di emergenza per imporre dazi globali era illegale, un duro colpo per il suo programma economico.

"Le cose brutte accadono"

Nel tentativo di mettere in ombra questo fiasco, Trump potrebbe puntare a un successo militare ad alto rischio. L'ex Segretario al Commercio Wilbur Ross ha dichiarato al Wall Street Journal che la sentenza potrebbe rendere più probabile un attacco statunitense all'Iran, osservando che, dopo una sconfitta giudiziaria pubblica, Trump non poteva permettersi di essere visto come qualcuno che "faceva marcia indietro sull'Iran".

Anche la trappola della credibilità è un fattore determinante. Giovedì scorso, nel mezzo del rafforzamento delle forze navali, Trump ha avvertito che Teheran aveva solo 10-15 giorni per raggiungere un "accordo significativo". 

"Altrimenti, succedono cose brutte", ha aggiunto. Questa retorica ha messo l'amministrazione alle strette; se i colloqui rimangono in stallo, un passo indietro manderebbe in frantumi la credibilità di "uomo forte" di Trump. 

Questa tensione è particolarmente sentita in Iran, dove molti ricordano i suoi post di gennaio su Truth Social in cui esortava i cittadini a “prendere il controllo delle proprie istituzioni”, con la vana promessa che “gli aiuti sono in arrivo”. 

Dopo non essere riuscito ad agire in precedenza, Trump potrebbe ora sentirsi costretto a usare questa armata per dimostrare che la sua parola è efficace.

Anche la Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, e la sua cerchia ristretta sono diffidenti nei confronti di possibili conflitti. Sul piano interno, la leadership si trova ad affrontare una nazione che ribolle di malcontento dopo la repressione delle proteste di massa di gennaio. 

Secondo le organizzazioni per i diritti umani, decine di migliaia di manifestanti sono stati coinvolti in continui arresti di massa. La situazione è peggiorata dopo che Stati Uniti e Israele hanno tentato di strumentalizzare le proteste. Alti funzionari israeliani hanno costantemente incoraggiato la rivolta contro lo Stato iraniano, anche se tali istigazioni hanno screditato i disordini che ne sono derivati.

L'economia, paralizzata principalmente dalle sanzioni statunitensi, ma anche dalla corruzione e dalla cattiva gestione, è in rovina. 

Un autorevole quotidiano economico iraniano ha confermato la scorsa settimana che l'inflazione dei prezzi dei generi alimentari è salita a tre cifre. A differenza dei dati ufficiali, il tasso di cambio di libero mercato è un barometro pubblicamente visibile di questa crisi. In effetti, la caduta libera della valuta ha innescato la rivolta di gennaio e, per Khamenei, la guerra potrebbe ora essere il catalizzatore finale del collasso interno.

Identità rivoluzionaria

In questo contesto, la logica vorrebbe che il governo iraniano scendesse a compromessi per evitare una guerra, ma la leadership rimane irremovibile. 

Nel fine settimana, l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato a Fox News che Trump era "curioso" di conoscere la posizione dell'Iran, dopo aver lanciato l'allarme su un attacco militare limitato nel caso in cui le due nazioni non riuscissero a raggiungere un accordo sul programma nucleare di Teheran. 

"Non voglio usare la parola 'frustrati'... perché lui [Trump] capisce di avere molte alternative, ma è curioso di sapere perché non l'hanno fatto... Non voglio usare la parola 'capitolati', ma perché non hanno capitolato", ha detto Witkoff.

Dopo 37 anni al potere, la tenacia del leader supremo dipende dalla coesione ideologica di un elettorato fondamentale che lo vede come il portavoce dell'antiamericanismo della regione. Cedere a Trump manderebbe in frantumi questa identità rivoluzionaria e probabilmente innescherebbe un'erosione della lealtà tra i suoi stessi ranghi. 

Secondo i calcoli di Khamenei, il costo politico della resa potrebbe superare il rischio di uno scontro militare.

In assenza di un accordo, i pianificatori statunitensi probabilmente valuteranno due distinti scenari di attacco. Il primo è in linea con la consolidata avversione di Trump alle "guerre infinite": una dottrina di forza schiacciante e chirurgica progettata per raggiungere obiettivi immediati, seguita da una rapida uscita e dalla dichiarazione di vittoria. 

Come ha recentemente dichiarato al Jerusalem Post Bob Harward, viceammiraglio in pensione ed ex funzionario del Centcom, un attacco di prima ondata darebbe priorità alla neutralizzazione dei siti missilistici strategici e dei lanciatori iraniani, le minacce più immediate per le risorse statunitensi. In caso di successo, questa "decapitazione" di capacità lascerebbe la Repubblica Islamica privata dei suoi tre principali pilastri di deterrenza: reti di proxy, leva nucleare e portata missilistica. 

Trasformando lo Stato iraniano in un sistema strategicamente esausto, Trump potrebbe dichiarare una vittoria decisiva e disimpegnarsi, avendo ottenuto la “sottomissione strategica" senza il coinvolgimento in una guerra di terra.

Il secondo scenario prevede una transizione da attacchi limitati a una campagna a tutto campo per un cambio di regime. Questo cambiamento potrebbe verificarsi intenzionalmente o come conseguenza di una massiccia e inaspettata rappresaglia iraniana, in particolare se le forze statunitensi non riuscissero a neutralizzare i sistemi missilistici di Teheran nella fase iniziale. Ma se Washington puntasse tutto, si troverebbe di fronte all'enigma geopolitico per eccellenza: il "giorno dopo".

La posta in gioco

Per stabilizzare un'autorità post-Repubblica Islamica sarebbe necessaria una massiccia presenza sul territorio, un impegno verso un'altra "guerra senza fine" che Trump ha trascorso la sua carriera a denigrare. 

Anche se una forza del genere venisse schierata, si troverebbe ad affrontare una sfida enorme: la resistenza di una rete ideologicamente motivata. Come dimostrano i resoconti dei gruppi per i diritti umani che documentano le uccisioni di massa di migliaia di manifestanti avvenute solo poche settimane fa, i lealisti del regime sembrano fondamentalmente disinibiti dalla prospettiva di uccidere civili. 

I quadri pesantemente armati, addestrati per una guerra asimmetrica decentralizzata secondo la dottrina della “difesa a mosaico”, probabilmente lancerebbero una resistenza implacabile contro qualsiasi autorità successore percepita come sostenuta dagli Stati Uniti e da Israele.

In definitiva, la razionalità impone che entrambe le parti raggiungano un accordo per evitare le conseguenze catastrofiche di una guerra totale, anche se, come ha sostenuto lo scienziato politico Robert Jervis, i conflitti spesso nascono da errori di calcolo piuttosto che dalla logica.

I dettagli finali di un simile accordo potrebbero sorprenderci. Sotto il peso delle conseguenze, alcune inevitabilmente imprevedibili, entrambe le parti potrebbero procedere verso una ritirata strategica che in precedenza sembrava impensabile.

In un'intervista di venerdì a MS Now (ex MSNBC), il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha suscitato scalpore affermando che Washington non aveva chiesto "l'arricchimento zero" e che nessuna delle due parti aveva proposto una sospensione. I negoziati si concentravano invece sul garantire che il programma nucleare iraniano "fosse pacifico e rimanesse pacifico per sempre". 

Se fosse vero, ciò modificherebbe radicalmente il panorama della crisi attuale.

Allo stesso modo, dall'altra parte della barricata, citando un alto funzionario statunitense, Axios ha riferito venerdì che l'amministrazione Trump era "pronta a prendere in considerazione una proposta che consenta all'Iran un arricchimento nucleare 'simbolico' se non lasciasse alcuna possibilità di costruire una bomba".

In sintesi, credo che un accordo resti leggermente più probabile di una guerra totale. La posta in gioco è semplicemente troppo alta per entrambe le parti. 

In questa fase finale, Trump sembra aver preso spunto dal manuale della "razionalità dell'irrazionalità", ideato dallo stratega Thomas Schelling, applicando quella che è notoriamente nota come "teoria del pazzo". La tesi fondamentale di Schelling è che può essere strategicamente razionale per un leader apparire leggermente imprevedibile o "pazzo". Convincendo un avversario di essere disposto a "far saltare tutto", un leader può costringerlo a cedere per evitare la distruzione.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Colloqui Iran-USA. Teheran: “svolto uno dei nostri cicli di negoziati più seri e lunghi”

Colloqui Iran-USA. Teheran: “svolto uno dei nostri cicli di negoziati più seri e lunghi”

26 Febbraio 2026 21:30
Baia dei Porci 2.0?

Baia dei Porci 2.0?

26 Febbraio 2026 17:00
Come i narcos diventano eserciti grazie al regime di Kiev

Come i narcos diventano eserciti grazie al regime di Kiev

26 Febbraio 2026 16:53
Stati Uniti, il Narco-Stato che accusa gli altri: l'analisi di Pablo Iglesias

Stati Uniti, il Narco-Stato che accusa gli altri: l'analisi di Pablo Iglesias

26 Febbraio 2026 15:53
Díaz-Canel dopo l'attacco armato: "Cuba si difende, non aggredisce"

Díaz-Canel dopo l'attacco armato: "Cuba si difende, non aggredisce"

26 Febbraio 2026 15:28
L’azzardo atomico: la Wunderwaffe, l’ultima carta dell’Occidente collettivo

L’azzardo atomico: la Wunderwaffe, l’ultima carta dell’Occidente collettivo

26 Febbraio 2026 12:00
Infiltrazione armata a Cayo Falcones dalla Florida: Cuba denuncia attacco terroristico

Infiltrazione armata a Cayo Falcones dalla Florida: Cuba denuncia attacco terroristico

26 Febbraio 2026 09:00
Wunderwaffe a Kiev: guerra in Ucraina ad un passo dall'escalation nucleare?

Wunderwaffe a Kiev: guerra in Ucraina ad un passo dall'escalation nucleare?

26 Febbraio 2026 08:30
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

14154
EUROPA

Dieci anni di carcere per un intervento accademico: il caso del professor Alexander Gaponenko in Lettonia

12438
NORD-AMERICA

Epstein. Oltre la fratria e l’eugenetica: il potere ha nomi, soldi e catene di comando

11025
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

10815
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

10532
ASIA

Guerra Iran-USA: Khamenei prepara la successione ma Trump teme la balistica iraniana

10419
NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

9566
EUROPA

Andrea Zhok - La catastrofe europea e le sue Cassandre

8347
AMERICA LATINA

Il Cremlino sull'incidente in acque cubane: "Le guardie di frontiera hanno fatto quello che dovevano fare"

EUROPA

"Il partito che difende i pedofili": leader dell'opposizione britannica lancia pesante accusa contro Starmer

ASIA

"Senti la nostra voce": così la CIA sta cercando informatori segreti a Teheran

ASIA

Araghchi risponde a Trump: 'Vittima di fake news, i nostri missili non arrivano negli USA'

ASIA

Modi alla Knesset: il primo discorso storico di un Premier indiano nel cuore di Israele

RUSSIA

Russia e Vietnam discutono del rafforzamento della partnership strategica

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

ASIA

L'allarme di Teheran: "Le politiche espansionistiche di Israele minacciano l'intera Asia occidentale"

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità di Fabrizio Verde Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

  • 21 Febbraio 2026 15:25
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina di Michele Blanco Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Da quanto dura la guerra in Ucraina... di Giorgio Cremaschi Da quanto dura la guerra in Ucraina...

Da quanto dura la guerra in Ucraina...

  • 26 Febbraio 2026 18:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti