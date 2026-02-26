USA e Iran sono in rotta di collisione verso la guerra o verso un accordo a sorpresa?

Shahir Shahidsaless - Middle East Eye

L'impennata senza precedenti delle truppe statunitensi nei pressi dell'Iran segna la più grande mobilitazione regionale dall'invasione dell'Iraq del 2003.

Mentre la USS Gerald R Ford, la più grande superportaerei del mondo, è ora operativa nel Mar Mediterraneo, in transito per unirsi all'armata, l'indicatore più sconcertante è l'aumento di sei aerei di controllo e allerta aviotrasportati E-3 Sentry , quasi il 40 percento dell'intero inventario statunitense.

Questi "occhi nel cielo" forniscono il radar oltre l'orizzonte essenziale per coordinare le difese aeree contro attacchi di rappresaglia. Il dispiegamento di questo volume di velivoli suggerisce che Washington si sta preparando per una campagna e si sta preparando alla probabile risposta iraniana.

Dal punto di vista dottrinale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si oppone da tempo all'interventismo, una posizione ribadita nel suo discorso a Riyadh del maggio 2025. Dal punto di vista economico, una guerra totale con l'Iran rischia di sabotare la sua agenda interna.

Gli analisti stimano che un conflitto potrebbe far schizzare i prezzi del petrolio tra i 90 e i 200 dollari al barile. Inoltre, le pressioni di Trump sul Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché ponga fine alla guerra a Gaza suggeriscono il desiderio di una de-escalation regionale, piuttosto che di aprire un nuovo imprevedibile fronte.

Eppure, nonostante questi deterrenti, altre motivazioni potrebbero spingere Trump verso un attacco decisivo. Potrebbe considerare la neutralizzazione del regime iraniano come il colpo da maestro per un riallineamento regionale totale. Smantellando l'"asse della resistenza", potrebbe aprire la strada a una nuova architettura mediorientale ancorata all'asse Washington-Tel Aviv-Riyadh.

Anche le battute d'arresto interne potrebbero essere il catalizzatore. Venerdì, la Corte Suprema ha stabilito con 6 voti a favore e 3 contrari che l'uso da parte di Trump delle leggi di emergenza per imporre dazi globali era illegale, un duro colpo per il suo programma economico.

"Le cose brutte accadono"

Nel tentativo di mettere in ombra questo fiasco, Trump potrebbe puntare a un successo militare ad alto rischio. L'ex Segretario al Commercio Wilbur Ross ha dichiarato al Wall Street Journal che la sentenza potrebbe rendere più probabile un attacco statunitense all'Iran, osservando che, dopo una sconfitta giudiziaria pubblica, Trump non poteva permettersi di essere visto come qualcuno che "faceva marcia indietro sull'Iran".

Anche la trappola della credibilità è un fattore determinante. Giovedì scorso, nel mezzo del rafforzamento delle forze navali, Trump ha avvertito che Teheran aveva solo 10-15 giorni per raggiungere un "accordo significativo".

"Altrimenti, succedono cose brutte", ha aggiunto. Questa retorica ha messo l'amministrazione alle strette; se i colloqui rimangono in stallo, un passo indietro manderebbe in frantumi la credibilità di "uomo forte" di Trump.

Questa tensione è particolarmente sentita in Iran, dove molti ricordano i suoi post di gennaio su Truth Social in cui esortava i cittadini a “prendere il controllo delle proprie istituzioni”, con la vana promessa che “gli aiuti sono in arrivo”.

Dopo non essere riuscito ad agire in precedenza, Trump potrebbe ora sentirsi costretto a usare questa armata per dimostrare che la sua parola è efficace.

Anche la Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, e la sua cerchia ristretta sono diffidenti nei confronti di possibili conflitti. Sul piano interno, la leadership si trova ad affrontare una nazione che ribolle di malcontento dopo la repressione delle proteste di massa di gennaio.

Secondo le organizzazioni per i diritti umani, decine di migliaia di manifestanti sono stati coinvolti in continui arresti di massa. La situazione è peggiorata dopo che Stati Uniti e Israele hanno tentato di strumentalizzare le proteste. Alti funzionari israeliani hanno costantemente incoraggiato la rivolta contro lo Stato iraniano, anche se tali istigazioni hanno screditato i disordini che ne sono derivati.

L'economia, paralizzata principalmente dalle sanzioni statunitensi, ma anche dalla corruzione e dalla cattiva gestione, è in rovina.

Un autorevole quotidiano economico iraniano ha confermato la scorsa settimana che l'inflazione dei prezzi dei generi alimentari è salita a tre cifre. A differenza dei dati ufficiali, il tasso di cambio di libero mercato è un barometro pubblicamente visibile di questa crisi. In effetti, la caduta libera della valuta ha innescato la rivolta di gennaio e, per Khamenei, la guerra potrebbe ora essere il catalizzatore finale del collasso interno.

Identità rivoluzionaria

In questo contesto, la logica vorrebbe che il governo iraniano scendesse a compromessi per evitare una guerra, ma la leadership rimane irremovibile.

Nel fine settimana, l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato a Fox News che Trump era "curioso" di conoscere la posizione dell'Iran, dopo aver lanciato l'allarme su un attacco militare limitato nel caso in cui le due nazioni non riuscissero a raggiungere un accordo sul programma nucleare di Teheran.

"Non voglio usare la parola 'frustrati'... perché lui [Trump] capisce di avere molte alternative, ma è curioso di sapere perché non l'hanno fatto... Non voglio usare la parola 'capitolati', ma perché non hanno capitolato", ha detto Witkoff.

Dopo 37 anni al potere, la tenacia del leader supremo dipende dalla coesione ideologica di un elettorato fondamentale che lo vede come il portavoce dell'antiamericanismo della regione. Cedere a Trump manderebbe in frantumi questa identità rivoluzionaria e probabilmente innescherebbe un'erosione della lealtà tra i suoi stessi ranghi.

Secondo i calcoli di Khamenei, il costo politico della resa potrebbe superare il rischio di uno scontro militare.

In assenza di un accordo, i pianificatori statunitensi probabilmente valuteranno due distinti scenari di attacco. Il primo è in linea con la consolidata avversione di Trump alle "guerre infinite": una dottrina di forza schiacciante e chirurgica progettata per raggiungere obiettivi immediati, seguita da una rapida uscita e dalla dichiarazione di vittoria.

Come ha recentemente dichiarato al Jerusalem Post Bob Harward, viceammiraglio in pensione ed ex funzionario del Centcom, un attacco di prima ondata darebbe priorità alla neutralizzazione dei siti missilistici strategici e dei lanciatori iraniani, le minacce più immediate per le risorse statunitensi. In caso di successo, questa "decapitazione" di capacità lascerebbe la Repubblica Islamica privata dei suoi tre principali pilastri di deterrenza: reti di proxy, leva nucleare e portata missilistica.

Trasformando lo Stato iraniano in un sistema strategicamente esausto, Trump potrebbe dichiarare una vittoria decisiva e disimpegnarsi, avendo ottenuto la “sottomissione strategica" senza il coinvolgimento in una guerra di terra.

Il secondo scenario prevede una transizione da attacchi limitati a una campagna a tutto campo per un cambio di regime. Questo cambiamento potrebbe verificarsi intenzionalmente o come conseguenza di una massiccia e inaspettata rappresaglia iraniana, in particolare se le forze statunitensi non riuscissero a neutralizzare i sistemi missilistici di Teheran nella fase iniziale. Ma se Washington puntasse tutto, si troverebbe di fronte all'enigma geopolitico per eccellenza: il "giorno dopo".

La posta in gioco

Per stabilizzare un'autorità post-Repubblica Islamica sarebbe necessaria una massiccia presenza sul territorio, un impegno verso un'altra "guerra senza fine" che Trump ha trascorso la sua carriera a denigrare.

Anche se una forza del genere venisse schierata, si troverebbe ad affrontare una sfida enorme: la resistenza di una rete ideologicamente motivata. Come dimostrano i resoconti dei gruppi per i diritti umani che documentano le uccisioni di massa di migliaia di manifestanti avvenute solo poche settimane fa, i lealisti del regime sembrano fondamentalmente disinibiti dalla prospettiva di uccidere civili.

I quadri pesantemente armati, addestrati per una guerra asimmetrica decentralizzata secondo la dottrina della “difesa a mosaico”, probabilmente lancerebbero una resistenza implacabile contro qualsiasi autorità successore percepita come sostenuta dagli Stati Uniti e da Israele.

In definitiva, la razionalità impone che entrambe le parti raggiungano un accordo per evitare le conseguenze catastrofiche di una guerra totale, anche se, come ha sostenuto lo scienziato politico Robert Jervis, i conflitti spesso nascono da errori di calcolo piuttosto che dalla logica.

I dettagli finali di un simile accordo potrebbero sorprenderci. Sotto il peso delle conseguenze, alcune inevitabilmente imprevedibili, entrambe le parti potrebbero procedere verso una ritirata strategica che in precedenza sembrava impensabile.

In un'intervista di venerdì a MS Now (ex MSNBC), il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha suscitato scalpore affermando che Washington non aveva chiesto "l'arricchimento zero" e che nessuna delle due parti aveva proposto una sospensione. I negoziati si concentravano invece sul garantire che il programma nucleare iraniano "fosse pacifico e rimanesse pacifico per sempre".

Se fosse vero, ciò modificherebbe radicalmente il panorama della crisi attuale.

Allo stesso modo, dall'altra parte della barricata, citando un alto funzionario statunitense, Axios ha riferito venerdì che l'amministrazione Trump era "pronta a prendere in considerazione una proposta che consenta all'Iran un arricchimento nucleare 'simbolico' se non lasciasse alcuna possibilità di costruire una bomba".

In sintesi, credo che un accordo resti leggermente più probabile di una guerra totale. La posta in gioco è semplicemente troppo alta per entrambe le parti.

In questa fase finale, Trump sembra aver preso spunto dal manuale della "razionalità dell'irrazionalità", ideato dallo stratega Thomas Schelling, applicando quella che è notoriamente nota come "teoria del pazzo". La tesi fondamentale di Schelling è che può essere strategicamente razionale per un leader apparire leggermente imprevedibile o "pazzo". Convincendo un avversario di essere disposto a "far saltare tutto", un leader può costringerlo a cedere per evitare la distruzione.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)