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USA, il caso Nvidia diventa un nuovo fronte della guerra tecnologica contro la Cina

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USA, il caso Nvidia diventa un nuovo fronte della guerra tecnologica contro la Cina

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Un terremoto scuote Nvidia, il colosso statunitense dei semiconduttori diventato uno degli attori centrali nella competizione tecnologica tra Washington e Pechino. Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato della società, ha rassegnato le dimissioni dopo 33 anni alla guida dell'azienda. Una vicenda che, partita da uno scandalo personale, ha rapidamente assunto dimensioni politiche e finanziarie, intrecciandosi con le tensioni tra Stati Uniti e Cina sull'intelligenza artificiale. Al centro della controversia ci sono i rapporti di Huang con Alice Huang, dirigente della società singaporiana Megaspeed, sospettata dalle autorità statunitensi di essere stata reclutata dai servizi segreti cinesi. Secondo le ricostruzioni circolate sulla stampa USA, la donna avrebbe potuto rappresentare un canale di accesso a informazioni sensibili del gigante tecnologico. Inizialmente Huang aveva definito le proprie interazioni con lei normali rapporti professionali, prima di ammettere pubblicamente un'infedeltà coniugale.

L'8 novembre il consiglio di amministrazione di Nvidia ha avviato un'indagine interna per verificare l'eventuale coinvolgimento del dirigente in un'operazione di spionaggio straniero. La società ha precisato di non avere elementi che dimostrassero la compromissione di segreti industriali o della sicurezza nazionale. Nel frattempo, la vicenda si è ulteriormente complicata dopo le rivelazioni del New York Times e di Reuters su presunte relazioni extraconiugali di Huang con altre dipendenti dell'azienda. Le conseguenze non si sono limitate alla sfera personale. Gli investitori hanno avviato un'azione legale contro Nvidia e il suo amministratore delegato, accusandoli di aver nascosto informazioni rilevanti sui rapporti con Alice Huang e sui possibili rischi per la società. Le azioni del gruppo hanno subito pesanti oscillazioni, arrivando a perdere oltre il 4% durante le prime fasi dello scandalo e successivamente il 13% nelle contrattazioni precedenti all'apertura di Wall Street dopo l'annuncio delle dimissioni. La vicenda ha inevitabilmente coinvolto anche la Casa Bianca.

Donald Trump aveva inizialmente difeso Huang, definendolo una brava persona e riconoscendone il contributo all'industria tecnologica statunitense. Secondo Axios, il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe inoltre informato personalmente il presidente dei rapporti tra il dirigente e la presunta spia cinese. Pechino ha respinto con fermezza le accuse, definendole prive di fondamento e denunciando l'utilizzo della narrativa sullo spionaggio cinese come pretesto per imporre nuove restrizioni alla cooperazione tecnologica. La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha ribadito che i progressi scientifici cinesi si basano sull'innovazione autonoma e sulla collaborazione internazionale. Le dimissioni di Huang aprono ora una fase di incertezza per Nvidia, azienda strategica nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Alla guida ad interim è stata nominata la direttrice finanziaria Colette Kress, mentre Donald Trump ha indicato Tim Cook di Apple come possibile successore. Resta però un elemento centrale: il Dipartimento di Giustizia e l'FBI non hanno ancora stabilito se Alice Huang sia effettivamente una spia cinese.

Una circostanza che rende particolarmente delicata l'intera vicenda. Il caso Nvidia mostra ancora una volta quanto la competizione tecnologica tra Washington e Pechino abbia ormai superato i confini dell'economia, investendo direttamente la sicurezza nazionale, le grandi imprese e i vertici del potere politico statunitense.


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