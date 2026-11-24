I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Stando a diverse fonti anonime citate in un articolo di Reuters del 23 novembre, Washington starebbe valutando dei piani per istruire l'esercito siriano nelle attività di sminamento.

Qualora l'iniziativa si concretizzasse, rappresenterebbe la prima missione di addestramento americana in Siria da quando l'esecutivo dell'ex comandante di Al-Qaeda e autoproclamato presidente Ahmad al-Sharaa ha preso il potere nel 2024.

"L'ipotesi di una missione di formazione multinazionale deve ancora superare scogli normativi negli Stati Uniti e genera diffidenza tra alcuni esponenti delle forze armate siriane", hanno riferito le fonti.

Le stesse hanno precisato che "il piano iniziale sarà incentrato sull'addestramento allo sminamento e alla neutralizzazione sicura degli esplosivi, ma qualora avesse esito positivo potrebbe fungere da esempio per un'intesa più estesa".

Il progetto contempla il potenziamento di una struttura chiamata Centro di coordinamento di Damasco (DCC). Tale ente è stato istituito l'anno passato in Giordania per agevolare la sinergia tra Damasco, Washington e i Paesi dell'area alleati degli Stati Uniti.

Un portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha comunicato a Reuters che il DCC porta avanti la propria attività per favorire una Siria stabile, unita e pacifica, specificando inoltre che non è ancora stata assunta alcuna deliberazione conclusiva riguardo al suo assetto futuro.

Un rappresentante del Dipartimento di Stato americano ha reso noto che gli Stati Uniti "guardano con favore alla presenza a Damasco di un interlocutore determinato nel contrasto" all'ISIS.

"L'impianto allo studio includerebbe anche personale proveniente da circa 15 nazioni alleate degli Stati Uniti, fra cui Gran Bretagna, Francia, Germania, Australia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti", riporta ancora l'articolo.

La normativa statunitense nota come leggi Leahy proibisce di collaborare con apparati militari esteri implicati in pesanti abusi dei diritti umani. Secondo le fonti, i funzionari americani "dovrebbero esaminare attentamente i possibili destinatari siriani prima di erogare i fondi".

Alla fine del 2025 gli Stati Uniti hanno abolito le sanzioni previste dal Caesar Act, provvedimenti che avevano bloccato l'economia siriana, a distanza di un anno dall'assalto a Damasco da parte della fazione estremista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) e dalla conseguente caduta del governo dell'ex presidente Bashar al-Assad.

HTS, che in passato costituiva la filiale ufficiale di Al-Qaeda in Siria, rappresenta oggi la componente principale del nuovo esercito siriano, nei cui ranghi sono state in seguito integrate diverse formazioni estremiste violente strettamente connesse ad Al-Qaeda e all'ISIS.

Per lungo tempo Washington ha elargito finanziamenti e armamenti a fazioni impegnate a combattere il governo di Assad, ma buona parte di tali risorse è confluita proprio nelle mani dei gruppi estremisti che attualmente formano l'esercito siriano. Fin dalla caduta del precedente esecutivo, le minoranze alawite, druse e curde del Paese sono state oggetto di dure persecuzioni da parte delle forze di Damasco.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it