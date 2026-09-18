USA-Houthi, summit a sorpresa in Oman: cosa sta succedendo nel Mar Rosso

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Funzionari statunitensi hanno incontrato i rappresentanti del movimento yemenita degli Houthi in Oman durante il fine settimana, secondo quanto riferito da cinque fonti informate sui fatti, citate dall'agenzia Reuters.

I colloqui si sono svolti pochi giorni dopo che la milizia sostenuta dall'Iran ha preso il controllo di un tratto strategico della costa del Mar Rosso al termine di un'ampia offensiva che ha travolto le forze appoggiate dall'Arabia Saudita.

L'incontro, che non è stato reso pubblico ufficialmente, si è tenuto presso l'Ambasciata degli Stati Uniti a Muscat, hanno riferito tre delle fonti a condizione di anonimato.

Due delle fonti hanno precisato che il governo dell'Oman, storico mediatore nella regione, ha contribuito all'organizzazione del colloquio.

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