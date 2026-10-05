"Uso militare di Starlink": l'Iran convoca l'ambasciatore norvegese e denuncia la rete di Musk

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L'Iran ha convocato l'ambasciatore norvegese a Teheran, Paul Beijer Nestad, per protestare contro la persistente inerzia di Oslo in merito alle attività non autorizzate della rete internet satellitare Starlink sul territorio iraniano.

Durante l'incontro, Mohamad Hasanneyad Pirkuhi, direttore generale per la pace e la sicurezza internazionale presso il Ministero degli Esteri iraniano, ha consegnato una nota ufficiale di protesta. Teheran accusa la rete satellitare di essere ampiamente utilizzata dagli Stati Uniti e dal regime israeliano come strumento di spionaggio, sovversione e interferenza politica.

Il diplomatico iraniano ha criticato la Norvegia per il mancato rispetto degli obblighi legali internazionali, non avendo registrato la rete Starlink presso l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU). "In conformità con le decisioni adottate dal Consiglio per la regolamentazione delle radiocomunicazioni (RRB) dell'ITU, il governo norvegese è tenuto ad adottare le misure necessarie per impedire trasmissioni Starlink non autorizzate all'interno del territorio iraniano", ha sottolineato Pirkuhi, esortando Oslo a fermare immediatamente le attività che minacciano la sovranità e la sicurezza nazionale dell'Iran.

La reprimenda diplomatica giunge mentre il servizio di telecomunicazioni commerciale appare sempre più integrato nell'apparato militare e di intelligence di Washington e Tel Aviv. Fornendo accesso a Internet nello spazio aereo iraniano senza l'autorizzazione di Teheran, Starlink crea una rete parallela e non regolamentata.

Secondo le autorità iraniane, questa infrastruttura consente alle agenzie di intelligence straniere di mantenere comunicazioni sicure con cellule coperte, coordinare operazioni di guerra cibernetica e aggirare i blocchi della rete nazionale durante gli attacchi militari. In sostanza, una testa di ponte digitale che violerebbe il diritto internazionale delle telecomunicazioni e che, secondo Teheran, sarebbe già stata utilizzata come rete di comando e controllo durante i violenti disordini e i tentativi di sovversione nel Paese.

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