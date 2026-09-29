Valdai 2026. Lavrov consiglia a un paese della NATO di studiare la dottrina militare della Russia

Il ministro degli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov, ha consigliato di studiare la dottrina militare del Paese, quando è stato interrogato dalla stampa sulla recente proposta della Polonia di dispiegare i missili Patriot sul proprio territorio.

«Ascoltate, abbiamo una dottrina in merito. Una dottrina militare che il presidente ha citato in ripetute occasioni. Esorto a studiare attentamente la sezione corrispondente di questo documento di vitale importanza», ha dichiarato il ministro degli esteri russo martedì durante la sua partecipazione alla sessione annuale del Club Internazionale di Dibattito Valdai.

Dal titolo «Responsabilità per il futuro: limiti delle possibilità o opportunità illimitate?» la XXIII sessione annuale del Club Internazionale di Dibattito Valdai è iniziata lunedì e proseguirà fino a giovedì 1° ottobre, con la partecipazione di 120 rappresentanti provenienti da 40 paesi. Il programma di quest'anno è incentrato sull’evoluzione delle relazioni internazionali alla luce della crisi delle istituzioni multilaterali.

Queste le parole del ministro degli esteri russo subito dopo il suo intervento con sottotitoli in italiano.