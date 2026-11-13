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Vance sta valutando un incontro faccia a faccia con il capo della sicurezza iraniana

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Vance sta valutando un incontro faccia a faccia con il capo della sicurezza iraniana

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Secondo quanto riportato l'11 novembre dal Wall Street Journal (WSJ), il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance sta valutando la possibilità di tenere un colloquio diretto con Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, dopo essere stato incaricato dal presidente Donald Trump di negoziare la conclusione del conflitto contro Teheran.

Diverse fonti interpellate dal quotidiano sottolineano come un faccia a faccia di questo livello rappresenterebbe una mossa "insolita" per un vicepresidente americano. Avendo recentemente assunto un ruolo centrale che lo ha portato a scavalcare gli inviati per il dossier iraniano Steve Witkoff e Jared Kushner, Vance si trova ora in una posizione delicata: rischia infatti di essere ritenuto responsabile di un eventuale nuovo fallimento diplomatico, ma allo stesso tempo potrebbe intestarsi il merito di aver messo la parola fine a una delle guerre più impopolari nella storia di Washington.

Sul piano delle trattative, lo scorso 9 novembre l'emittente Erem News aveva riferito che gli Stati Uniti avrebbero proposto soltanto un "allentamento parziale" del blocco navale imposto all'Iran, vincolandolo alla riapertura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran ed evitando un impegno formale per la sua completa revoca. Una ricostruzione che però i mediatori del Qatar hanno smentito con fermezza, liquidandola come "categoricamente falsa". Da parte sua, il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva già bocciato le sette condizioni avanzate dall'Iran per cessare le ostilità e sbloccare il traffico marittimo a Hormuz, giudicandole "ridicole" e "oltraggiose".

Anche sul fronte iraniano la diffidenza resta elevata. La scorsa settimana, il vicesegretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, Ali Bagheri Kani, ha ribadito che Teheran non intende più accontentarsi di semplici "impegni sulla carta" da parte americana, esigendo che Washington dia concreta attuazione alle richieste iraniane prima di avviare qualsiasi nuova tornata di colloqui. A sostegno di questa linea, il funzionario ha richiamato le ripetute inadempienze statunitensi che, negli ultimi diciotto mesi, hanno fatto naufragare quattro precedenti cicli negoziali, dimostrando l'inaffidabilità della controparte americana.

L'ipotesi di questo incontro giunge peraltro sulla scia della lettera inviata da Vance a Rezaei alla fine di ottobre. Stando a una fonte citata dal Wall Street Journal, la missiva sarebbe stata spedita su precisa disposizione di Trump, benché il presidente avesse dichiarato pubblicamente che l'iniziativa fosse partita dallo stesso Vance. Poco dopo averla ricevuta, Rezaei aveva commentato il messaggio sostenendo che fosse scritto con "un tono di rispetto, umiltà e persino supplica", un atteggiamento che a suo dire confermava come Washington fosse ricorsa alla via epistolare soltanto dopo aver constatato l'inefficacia delle proprie minacce dirette.

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La Redazione de l'AntiDiplomatico

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