Venezuela. Juan Contreras, parla uno dei leader dei colectivos venezuelani: “Siamo un popolo armato di coscienza”

Rispetto alla complessità, contraddittorietà e potenzialità di sommovimenti interni imprevedibili, penso che il miglior contributo di sostegno al popolo venezuelano e alla sua storia chavista, non sia quello di sfornare continue analisi, ipotesi, previsioni che spesso finora vengono puntualmente smentite o superate dal flusso quotidiano di atti e fatti che avvengono lì, bensì fornire testimonianze, letture, analisi che provengano dall’interno della società venezuelana bolivariana e chavista, e di resistenza all’aggressione letale statunitense.

Questo come contributo concreto, per cercare di capire e a fornire chiavi di lettura che siano espressione di quelle realtà e forze popolari locali e reali che mantengono viva la storia e la progettualità chavista, e cercano di resistere o ostacolare la morsa del cappio imperialista USA.

Questo lavoro segue quello dello scorso mese sui colectivos venezuelani, tuttora un baluardo e una forza politica e non solo, di resistenza, che si sono messi in una fase di osservazione costante, in attesa dello sviluppo degli eventi, per prendere futuri orientamenti e posizionamenti, come dicono loro, che potrebbero provocare una implosione delle stesse autorità ad interim insediate dagli USA, se venissero attaccate o smantellate le conquiste e i cardini della progettualità bolivariana chavista nel paese, che sarebbe una prospettiva devastante per il paese latinoamericano.

In questo articolo parla Juan Contreras, leader della comunità e del colectivos del Barrios 23 Enero. Contreras è un militante storico del Chavismo e difensore ferreo della rivoluzione bolivariana, e dirigente della potente e radicata Coordinadora Simon Bolivar.

Chávez li definiva "il braccio armato della rivoluzione bolivariana"e Maduro li ha spesso indicati come il “baluardo bolivariano”.

Nicolas Maduro, Cilia Flores, Alex Saab: tre prigionieri rapiti al proprio popolo e al proprio paese, in un letale silenzio che potrebbe divenire un calcolato oblio, ma che invece per le popolazioni dei barrios e nelle comunità popolari povere del Venezuela, restano i veri simboli del chavismo e di Bolivar. Non vanno dimenticati e vanno sostenute tutte le azioni e le pressioni per il loro rilascio e ritorno in Patria.

Venezuela. Juan Contreras: “Siamo un popolo armato di coscienza di Pablo Solana

Il Venezuela è rimasto, dopo l'attacco degli Stati Uniti del 3 gennaio, in uno stato di shock e complessità che non esclude nuovi sommovimenti militari. In giugno è stata effettuata “un’operazione combinata tra le agenzie di sicurezza in Venezuela e negli Stati Uniti nel sud-est dello stato di Bolivar in cui sono state smantellate le strutture di criminalità organizzata”, secondo la dichiarazione del governo venezuelano. Giorni prima, la Coordinadora Simon Bolivar, storica organizzazione chavista, aveva denunciato l’interferenza della DEA nella pianificazione di un’offensiva repressiva nell’emblematico Barrios 23 de Enero, al fine di “sradicare” il movimento popolare di quella comunità, “il più rilevante di Caracas”, come descritto da Juan Contreras.

Leader della comunità, laureato in funzione sociale e dirigente massimo della Coordinadora, Contreras è un militante storico del Chavismo e difensore di ferro della rivoluzione bolivariana. Oggi crede che ci siano “situazioni vergognose che devono essere denunciate”, e ritiene responsabile il governo degli Stati Uniti, “il nostro nemico”. Contreras è nato e cresciuto nel popoloso e combattivo quartiere 23 de Enero, dove risiede ancora e dove ci ha ricevuto per analizzare la complessa situazione che il Venezuela sta attraversando, e in particolare il movimento sociale e popolare.

– In che modo le organizzazioni sociali venezuelane perseguono ciò che sta accadendo nel paese dall’attacco militare degli Stati Uniti del 3 gennaio?

Quello che è successo è stato un atto di aggressione, un atto di guerra. Hanno cercato e cercano di spezzare il nostro popolo, ma i movimenti sociali hanno continuato ad attivarsi perché continuiamo a credere nel processo rivoluzionario. Il nostro nemico è il governo degli Stati Uniti, che deve aver capito che il problema non era Chavez, perché Chavez è morto e la rivoluzione è continuata. Il presidente Maduro è stato rapito ma noi qui continuiamo. Perché quello che stiamo vivendo oggi è unico nella storia; non credo che in un'altra latitudine del mondo sia passato ciò che sta accadendo in Venezuela, la cosa più vicina è successa nel 1989 a Panama, quando hanno rapito Noriega. Ma qui la narrazione è capitolata: non è stato dimostrato che il Venezuela sia uno stato che fa traffico di droga, un governo associato al traffico di droga, che il presidente Nicolás Maduro è stato uno dei più grandi trafficanti di droga, come hanno detto. Al contrario, oggi tutte quelle narrazioni sono state tralasciate e ciò che è chiaro è che sono venuti per le nostre riserve energetiche. Questo è chiaro al popolo venezuelano.

– Definire uno stato di guerra, all’interno di uno stato, imposto da un nemico, è questo che dà contesto alla denuncia che hai fatto sul pericolo di un attacco al 23 Enero, orchestrato dalla DEA?

– Questa è un’informazione che ci viene da una buona fonte che ci dice che è in programma un’operazione su larga scala contro il 23 Enero, il che non è una cosa strana, folle. Il 23 Enero, come quartiere, ha un riferimento storico dai tempi della Quarta Repubblica, tra l'anno ?58, dopo la caduta di Pérez Jiménez, e l'arrivo della democrazia. Questa minaccia è una cosa reale. Credo che le minacce dell’impero americano siano state sottovalutate qui: il fatto che le nostre coste fossero bloccate, il fatto che il nostro cielo fosse bloccato.... Ora, questa cosa che stiamo denunciando ha tutte le caratteristiche di essere una realtà. Non dico la fonte che ci ha dato queste informazioni, che è una fonte seria. È che tutta la propaganda che c’è in quel senso, a partire dai giornalisti che oggi vivono a Miami e fanno campagna contro i collectivos. “E i collectivos? Perché non attaccano i collectivos? Perché non disarmano i collectivos?”, continuano a scrivere. Lo ha detto lo stesso Marco Rubio, e recentemente lo ha appena detto uno degli alti leader militari: vengono per i “gruppi armati”. Il problema è che nella loro narrazione identificano come gruppi armati i movimenti sociali, per giustificare l'aggressione. Per questo il popolo oggi è armato di coscienza; questo popolo oggi, dopo 27 anni, è più bolivariano che mai. Questa è la gente che ha scommesso sul comandante Chavez, che ha scommesso sulla rifondazione della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Ecco perché capiamo tutta questa guerra cognitiva che si sviluppa contro il Venezuela.

Qui non c’è guerriglia; qui c’è un popolo con coscienza, un popolo mobilitato, un popolo che, attraverso la cultura, attraverso la coscienza, attraverso l’educazione popolare, ha potuto avanzare nella costruzione dell’embrione bolivariano del quartiere, con i consigli comuni e le comunas. Quindi, intendono annullare quest'organizzazione applicando la tattica della decapitazione. Vogliono distruggere i collectivos, coloro che alzano la voce contro l'impero, quelli che oggi denunciano ciò che sta accadendo nel nostro paese, quelli che sono in contrasto con ciò che sta accadendo oggi, e che hanno mantenuto una posizione di principio e ferma, di fronte all'aggressione e invasione dell'impero americano.

– Secondo le informazioni che avete, come farebbe la DEA a compiere una tale aggressione in territorio venezuelano?

Hanno operato attraverso la pressione. In tutto il paese abbiamo una polizia che spesso è repressiva. Ci sono settori, alcuni dei suoi quadri fondamentali, che comprendono la questione dei diritti umani e sociali, ma ci sono altri settori che sono facilmente cooptabili. Abbiamo l'esperienza di questi 27 anni in cui ci sono stati generali, colonnelli, capitani, che hanno usato e servito la politica dell'impero. Quindi, non è così inverosimile affermare che gli Stati Uniti stanno lavorando su alcuni settori delle forze di polizia, o su alcuni funzionari in particolare, che possono prestarsi a fare un'operazione contro il riferimento popolare chavista e bolivariano più importante a Caracas, che è la comunità del Barrio 23 de Enero. Che ha avuto dal ?’58 al ?’98 circa 160 martiri uccisi dalle forze di polizia. Cioè, non è pazzesco: è qualcosa che è serio, reale e che, nella misura in cui i tempi di pressione contro il nostro governo per andare a un processo elettorale vengono accelerati, anche il piano di aggressione può essere accelerato.

Quindi, naturalmente, è fattibile che si facciano progressi in un’azione come questa per rimuovere un ostacolo: quella che considerano “la resistenza bolivariana”, che sono i movimenti sociali organizzati nelle comunas, nei consigli comunali, nelle organizzazioni sociali, come la Coordinadora Simon Bolivar, che è espressione di organizzazione del Potere Popolare.-

Avete ricevuto solidarietà dal governo?

Una persona che ha peso all’interno del governo ci ha chiamato, ci ha incontrato, abbiamo parlato, e ci ha permesso di scoprirlo. Quello che ci hanno raccomandato è stato di usare cautela: evitare qualsiasi provocazione. E beh, stiamo ancora aspettando, che venga discusso, spiegato, aspettiamo di ricevere risposte, che venga fatta un'indagine approfondita su ciò che stiamo denunciando. Perché fino ad ora pensavamo che non sarebbero mai entrati nel nostro Paese e invece sono entrati; li abbiamo sottovalutati, e sono entrati. E oggi si danno il diritto coloniale di vendere il nostro petrolio, di gestire le nostre finanze, di provocarci e dire che ci faranno diventare il loro stato numero 51. E ci hanno anche messi in una forma di tutela come se fossero i proprietari del nostro paese. Il che, ovviamente, è vergognoso e dobbiamo denunciarlo.

Ecco perché, noi, dal campo popolare, continuiamo a mobilitarci, organizzarci, continuiamo a denunciare quanto accaduto il 3 gennaio e le conseguenze che stiamo vivendo nella patria di Bolívar.

– Questa situazione non ha ancora avuto un impatto internazionale. Quale messaggio dare alle forze sociali e politiche dell’America Latina?

Sono passati 200 anni dal Congresso Anfictionico di Panama ( ndt : fu un'assemblea diplomatica tenutasi dal 22 giugno al 15 luglio 1826. Convocato da Simón Bolívar, l'obiettivo era unire le nuove Repubbliche latino-americane in una confederazione di stati indipendenti dotata di un esercito comune, un patto di mutua difesa e un'assemblea parlamentare sovranazionale), l’appello fatto dal Padre Libertador a costruire una lega di Paesi e difenderci dall’impero americano, che già mostrava le sue grinfie. Quale momento migliore di oggi per chiedere di continentalizzare la lotta delle nostre organizzazioni sociali e popolari. Non è solo il Venezuela a essere a rischio: è tutta l’America Latina. Vengono per il loro cortile. Oggi, palesemente e in modo sfacciato entrano nelle elezioni in Colombia e dicono quale candidato vogliono che vinca. L'hanno fatto anche in Honduras. Quindi, di fronte a questi eventi, oggi la chiamata a continentalizzare la lotta deve essere reale. L'unica possibilità che l'America Latina ha di resistere all'aggressione dell'amministrazione Trump è l'articolazione di una campagna popolare e rivoluzionaria in America Latina. Dobbiamo riunirci, dobbiamo denunciare questa situazione e dobbiamo andare avanti, perché vengono per prendersi tutto. L'unica possibilità di avanzare e resistere è quella di continentalizzare la lotta. Questo, non solo lo ha detto Bolivar, ma ha cercato di portarlo a termine anche il comandante Ernesto Guevara. Credo che su questo dovremmo fare il nostro sforzo: nell’articolazione della campagna rivoluzionaria dell’America Latina e dei Caraibi.

Di Pablo Solana, da Colarebo – 26 giugno 2026