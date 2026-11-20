Con questa prestigiosa intervista a Mario Silva - uno dei fondatori del PSUV e uno dei volti comunicativi più noti nel raccontare la rivoluzione bolivariana nel corso degli anni - l'AntiDiplomatico annuncia la nascita di un nuovo spazio dedicato al Venezuela dal titolo "Por Ahora" a cura di Stefania Russo.

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Mario Silva è uno dei fondatori con Hugo Chavez Firas del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV), ex deputato dell'Assemblea Nazionale venezuelana e membro dell'Assemblea Nazionale Costituente.

Politico e intellettuale di orientamento chavista, fidelista e marxista, è noto come conduttore de La Hojilla, che oggi prosegue sul suo nuovo canale YouTube.

Si definisce «comunicador popular en resistencia de la República Bolivariana de Venezuela».







Di seguito la sua intervista a l'AntiDiplomatico:





Prima di analizzare i fatti tragici e oscuri che hanno segnato e che stanno danneggiando il Venezuela a partire dai bombardamenti statunitensi del 3 gennaio, ti chiedo di farci un breve riassunto sulle origini della Rivoluzione Bolivariana

Come siamo nati? Questa dovrebbe essere la domanda. Nel 1989 il Venezuela contava una popolazione di circa 20 milioni di abitanti, di cui l'80% versava in condizioni di povertá, e il 58% in condizioni di povertá assoluta. Tre milioni e mezzo di bambini vivevano in condizioni di povertà. L'83% della popolazione non aveva accesso ai servizi essenziali e otto milioni di persone vivevano in una sorta di favelas con un tasso di povertà annuo del 20%. Nel 1988 la banca pivata chiudeva il suo bilancio di fine anno con 100 miliardi di profitto. Il settore privato doveva allo Stato 400 miliardi di bolivar (moneta locale venezuelana) in imposte dichiarate, mentre la fuga di capitali in divisa per un ammontare di 60 miliardi di bolivar venivano investiti nelle banche internazionali, producendo così 8 miliardi di profitto a favore del capitale industriale privato.

Per 40 anni, il bipartitismo della IV Repubblica ha fatto sprofondare il nostro Paese nella disperazione provocata dalla corruzione e dai metodi repressivi ideati nella Scuola delle Americhe. Oltre 5 mila scomparsi (desaparecidos) sono stati il risultato dei Teatri di Operazioni (campi militari), senza contare i torturati, gli assassinati e i prigionieri politici. Nel 1974, durante il primo governo di Carlos Andrés Pérez, arrivò il boom petrolifero, conseguenza della guerra dello Yom Kippur, che portò all'aumento della corruzione e aprì le porte ai primi prestiti del Fondo Monetario Internazionale. Nel 1989, il debito raggiunse i 33 miliardi di dollari nel settore pubblico, accollandosi anche 6 miliardi di dollari di debito del settore privato. Carlos Andrés Pérez andò al potere una seconda volta e nel febbraio di quell'anno annunciò un pacchetto di misure neoliberiste imposte dall'FMI, la liberalizzazione dei tassi degli interessi attivi e passivi, la unificazione valutaria, con la eliminazione del tasso agevolato, la liberalizzazione dei prezzi di tutti i prodotti, la regolamentazione di 18 prodotti del paniere alimentare di base, aumento delle tariffe dei servizi pubblici, aumento del 100% del prezzo della benzina e l'aumento iniziale delle tariffe dei trasporti pubblici del 30%. Tutte queste misure aggravarono la crisi che scatenò una esplosione sociale, il cosiddetto “Caracazo”.

Cominiciarono le insurrezioni popolari con saccheggi per mitigare la fame. Il governo ordinó la repressione e utilizzó le Forze Armate Nazionali per sparare sulla popolazione. Più di 4 mila morti furono sepolti in fosse comuni. Queste vicende sensibilizzarono un settore di giovani militari che tre anni dopo, il 4 febbraio del 1992, sarebbe insorto contro il governo Pérez. Lì siamo nati con la leadership del Comandante Hugo Chávez alla guida. Quella fu la genesi della Rivoluzione Bolivariana che, sette anni dopo, nel 1999, ci avrebbe portati al potere. Sottolineiamo quel “ci”, perché fu insieme al popolo che Chávez sarebbe arrivato al potere. Sono quelle circostanze storiche ad aver prodotto la Ribellione del 4 febbraio 1992.

In molti nel mondo, ci chiediamo se il sequestro del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie la primera combatiente, Cilia Flores, sia il risultato di un accordo tra Stati Uniti e gli alti ranghi dell'esercito bolivariano, d'intesa con l'attuale governo provvisorio. In effetti sembra che durante l'aggressione statunitense, praticamente non vi sia stata risposta da parte dell'Alto Comando Militare. Quella notte sono morti 47 uomini e donne della Forza Armata Venezuelana, 32 combattenti cubani e centinaia di civili sotto i bombardamenti criminali degli Usa. Ci puoi raccontare cosa è successo quella notte e quali sono le tue considerazioni?

Per rispondere a questa domanda bisogna necessariamente analizzare due questioni: cosa sentivamo durante l'aggressione criminale e cosa ci ha portati – almeno nel nostro caso particolare – a valutare, a nostro giudizio, l'annullamento del Piano di Difesa Integrale della Nazione. Io sono marxista e non amo le speculazioni. Siamo giunti a delle conclusioni sulla base di fatti concreti. Erano stati mobilitati più di 5 milioni tra miliziani ed effettivi della Forza Armata Nazionale Bolivariana (FANB), con una serie di esercitazioni, messe a punto per rispondere in caso di aggressione, ripeto, inseriti nel Piano Integrale di Difesa della Nazione.

Sapevamo della superiorità aerea statunitense. Ma conoscevamo anche i punti deboli del nemico, cioè il numero di soldati che avrebbe potuto impiegare in caso di incursione terrestre e che non avrebbe mai potuto pendere possesso del territorio, perché non avrebbe avuto la capacità di fronteggiare il numero dei nostri miliziani e soldati disposti a combattere. Le nostre analisi civico-militari, contraddicono le decisioni prese dall'Alto Comando Civico Militare di Polizia. Ti sottolineo alcune delle nostre conclusioni. In primo luogo non è vero che siano stati utilizzati più di 150 velivoli durante l'attacco contro il Venezuela. Questo dato contraddice il numero di velivoli presenti nelle flotte posizionate al largo dei nostri confini marittimi territoriali che non arrivavano a 75. Inoltre, nell'attacco all'Iran, di portata molto maggiore e con tutta la capacità di risposta di cui l'Iran dispone, hanno utilizzato 125 velivoli. Quindi mentono ed esagerano riguardo a quel bombardamento criminale.

In secondo luogo non è stato utilizzato o è stato dato l'ordine di non utilizzare il sistema S – 300VM di fabbricazione russa, che ha un gittata di 250 km contro gli aerei, e di 40 km contro missili che possono colpire obiettivi molteplici. Non è stato utilizzato, e non è stato il nemico a neutralizzarlo, il nostro sistema radar con una capacità di rilevazione fino a 500 km. C'erano nei depositi, e non sono stati distribuiti, più di cinquemila sistemi di difesa aerea portatili Igla-S con un raggio di azione fino a 6 km, denominati “spara e dimentica” (Fire and Forget) perché permette all'operatore di nascondersi o spostarsi e sparare ancora. Nei depositi c'erano i nostri lanciarazzi RPG-7 più efficaci per gli attacchi ravvicinati contro elicotteri usati nell'aggressione statunitense.

Le domande che ci siamo posti sono: Perché è stato dato l'ordine di non rispondere all'attacco se avevamo la possibilità di respingere il nemico? Perché il presidente Nicolás Maduro e sua moglie non sono stati protetti avendo a disposizione solo il primo anello della loro sicurezza? Perché l'Alto Comando era in congedo se avevamo una minaccia latente nei Caraibi? Perché è stato firmato il decreto di emergenza un giorno prima dell'attacco? Perché è stato dato l'ordine di ritirarsi ai milioni di miliziani e soldati della FANB tutti disposti a difendere la Patria? Perché non sono stati distribuiti i fucili ai nostri combattenti e ai nostri collettivi e alle organizzazioni rivoluzionarie? Senza considerare l'atteggiamento di sottomissione della presidente ad interim e di tutti coloro che la accompagnavano e che avevano la grande responsabilità di difenderci, e il loro vergognoso servilismo verso il nemico subito dopo i bombardamenti.

Alcuni analisti dell'informazione indipendente/antimperialista, per lo meno qui in Italia, ritengono che la consegna agli Stati Uniti della maggior parte delle ricchezze del Venezuela sia una tattica che alla fine permetterà al Paese di recuperare a medio lungo termine la propria indipendenza e sovranitá. Tra l'altro questi stessi analisti continuano a spiegare tutti i provvedimenti e i comportamenti ambigui del governo provvisorio con la narrazione della “pistola puntata alla tempia”. E a chi mette in discussione questa narrazione chiedono: quale sarebbe allora l'alternativa? Cosa dovrebbe fare il governo provvisorio mentre è obbligato ad amministrare il Paese sotto ricatto dell'imperialismo? Tu che ne pensi e come rispoderesti a questi compagni?

Nessuna persona investita del potere poltico per guidare le sorti di una nazione, ha l'autorità di anteporre la sua vita a quella del suo popolo. Farlo è per lo meno un atto di tradimento e di vigliaccheria. Non ci sono tattiche né strategie politiche che possano giustificarlo, perché è in gioco la sovranità, l'indipendenza e la libertà di una nazione. Tra l'altro è un errore ritenere che si possano eventualemnte consegnare al nemico le nostre risorsee energetiche e strategiche per un periodo determinato come formula strategica per recuperare la nosra sovranità in futuro. Questa idea è delirante oppure una narrazione che nasconde un atto di tradimento.

Inoltre i tempi di risposta del governo provvisorio sono scaduti, si sono esauriti, nello stesso momento in cui si sono arresi. Non hanno risposto al momento opportuno e questo li indebolisce politicamente e li rende inidonei come attori per qualsiasi tipo di lotta ci proponiamo. Non hanno nessuna morale, né alcuna autorità per essere arbitri o intervenire in un qualunque scenario di lotta che si dovesse presentare.

Tutto questo ci porta alla conclusione che il bombardamento criminale del 3 gennaio non è stato casuale ma causale. Cioè è stato previamente pianificato con l'obiettivo di distruggere da dentro la Rivoluzione Bolivariana.

Con l'imperialismo statunitense non si negozia. Non credo nella ingenuità né nelle fragilitá personali. La storia sarà giudice implacabile di questa resa inquietante. Questa è la mia risposta a tutti coloro che ancora credono - e non credo nella loro ingenuità-, che esista una strategia mentre stanno cercando di cancellare la figura del Comandante Hugo Chávez e decretano la loro amicizia con gli Stati Unti.

Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni, ad aprile alla presidente ad interim Delcy Rodríguez, e a ottobre al presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodríguez, fratello di Delcy. Come commenti queste decisioni?

Risposta breve e dolorosa, come diceva Chávez: “chi ha gli occhi che guardi, chi ha orecchie che ascolti”. Ma voglio chiarire che dietro questa trama romanzesca esistono altri elementi, altri responsabili, altri traditori, altri soggetti coinvolti. Chi crede che quello che è successo sia stato provocato solo da personaggi perfettamente riconoscibili grazie alle loro azioni e alle “benevolenze” concesse dagli Stati Uniti, si sbaglia. Saremmo davvero approssimativi e molto superficiali se riducessimo il danno arrecato al popolo venezuelano esclusivamente ai provvedimenti di due persone. Non possiamo permetterci di sottovalutare o eludere l'importanza dell'oligarchia complice e la creazione di tutto un apparato che ha eroso la Rivoluzione nel tempo. Come disse il mio generale Pérez Arcay, maestro del mio Comandante Chávez, “hanno dovuto assassinarlo per poter fare quello che stanno facendo”. Questa storia viene da lontano. E abbiamo la grandissima responsabilità di denuciarli, combatterli, smascherarli e sconfiggerli.

Lo scorso 28 ottobre, il Venezuela non ha potuto partecipare alla votazione della risoluzione contro il blocco statunitense a Cuba presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite perché non ha pagato le sue quote. È entrata nella lista dei Paesi morosi nel 2016. Ma malgrando fosse privata del diritto al voto, aveva sempre espresso pubblicamente il suo sostegno a Cuba, tranne lo scorso 28 ottobre, in quella occasione non si registra nessun comunicato del ministero degli esteri venezuelano a favore di un Paese fratello come Cuba. Tu che en pensi?

Non si sono espressi non solo rispetto al popolo cubano nostro fratello, non lo hanno fatto nemmeno quando gli Stati Uniti e il sionismo hanno bombardato i nostri fratelli iraniani. Non hanno emesso alcun comunicato di sostegno al popolo palestinese nostro fratello. Le immagini del genocidio dal vivo, lo dico dolore, sembra siano passate di moda e sono ormai pochi quelli che si permettono di indignarsi ancora. Cuba continua a resistere e a essere un esempio di dignità, esempio per l'America latina e per il mondo intero. Il silenzio del governo provvisorio non rappresenta il popolo venezuelano. Cuba sa che il nostro popolo lo ha sempre accompagnato. Si avvicina la commemorazione del decimo anniversario della scomparsa del Comandante Fidel ed è vergognoso vedere a che punto di irriverente servilismo sia arrivato il governo provvisorio il quale ha calpestato il nostro popolo, il popolo cubano che tanto ha fatto per tutti noi, e anche la memoria dei nostri due giganti, Chávez e Fidel.

Il governo provvisorio del Venezuela ha accolto esponenti e militari del regime sionista per la “assistenza umanitaria” dopo il terremoto del 24 giugno. Sono stati riallacciati i rapporti diplomatici che il Comandante Hugo Chávez aveva interrotto nel gennaio del 2009 a seguito dei bombardamenti criminali di Israele nella strisica di Gaza durante la operazione “Piombo Fuso”. Come ti spieghi l'accettazione un po' passiva, per lo meno fino ad ora, del Paese di fronte alla colonizzazione e al disastro che gli Stati Uniti stanno causando in Venezuela e di fronte ai provvedimenti e comportamenti gravissimi adottati dal governo provvisorio?

In questa situazione di ambiguità del governo ad interim, tra la sua politica di informazione e il suo comportamento servile verso gli interessi degli Usa, si susseguono eventi vergognosi. Quando sono arrivati questi rappresentanti del governo sionista di Netanyahu, tra cui un individuo denunciato come criminale di guerra, io ho manifestato la mia indignazione. Tutte le informazioni che abbiamo ricevuto su questo incontro erano confuse e noi riteniamo sia stata una decisione degli Stati Uniti. Tuttavia, abbiamo potuto constatare che la presidente ad interim, Delcy Rodríguez, tramite il ministro degli esteri venezuelano, si era messa in contatto con il ministro degli esteri israeliano, per chiedere aiuto al criminale Netanyahu. Per chiedere “aiuti per la ricostruzione” delle infrasrutture distrutte dal terremoto en La Guaira, paradossalmente proprio a questi stessi sionisti che hanno commesso un genocidio a Gaza. Ma, nonostante il silenzio del governo provvisorio, il “Jerusalen Post” ha reso pubblica questa informazione.

E qual è il pericolo di questa “relazione” contronatura con il sionismo? La capacità di infiltrazione sionista nell'apparato d'intelligence. Permettere che il sionismo entri su richiesta della presidente ad interim, ci conferma che il governo provvisorio vuole intensificare il lavoro di intelligence per evitare qualunque reazione civico-militare. Così come il fascismo ha guadagnato terreno in America Latina, anche il sionismo procede. Il presidente colombiano De La Esprella, annuncia accordi e appoggio al sionismo criminale. Qual è la differenza tra la politica di annessione al sionismo del Venezuela e quella della Colombia? Nessuna. Hanno infangato il nome di Bólivar e di Chávez.

Prima o poi in Venezuela si terranno nuove elezioni presidenziali. Il Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV) sta pensando ad una alternativa alla presidente ad interim Delcy Rodriguez?

Se non esiste nessuna garanzia nel quadro delle elezioni borghesi, immaginate quali garanzie possano esistere in un governo occupato dagli Stati Uniti. Dobbiamo ricordare qual è la funzione dell'incaricato d'affari imposto dagli Usa in Venezuela, dopo il bombardamento criminale del 3 gennaio.

Avevamo denunciato, e gli Usa poi lo hanno fatto, il cambio sistematico dei poteri in Venezuela per favorire la transizione verso un governo che coincida con gli interessi nordamericani. Facciamo un piccolo riassunto: si sono già appropriati del potere esecutivo grazie alla vergognosa resa da parte di Delcy Rodríguez, presidente ad interim, che a sua volta ha facilitato la cessione del potere legislativo, con la collaborazione del fratello Jorge Rodríguez, presidente dell'Assemblea Nazionale, permettendo così l'approvazione di riforme anticostituzionali che agevolano il saccheggio delle nostre risorse energetiche e la riforma del potere giudiziario a favore degli Usa. Cos'altro rimane da fare per inibire la capacità di risposta del popolo? Appropriarsi del potere elettorale cambiando le autorità e spianando loro la strada verso la transizione che porti il fascismo al potere.

Non è ancora chiaro se per gli Usa sia più conveniente installare un governo dell'estrema destra oppure mantenere la presidente ad interim a capo di questa truffa pianificata. Questa decisione tra poco sarà rivelata. Prendere tempo o rischiare di provocare una insurrezione popolare contro un governo vendicativo che vuole perseguitare il chavismo? Pertanto, le elezioni non sono una garanzia di stabilità. Al contrario, potrebbero trasformarsi nel detonatore di una insurrezione capace di creare il caos oppure di dar vita alla ricostruzione della Rivoluzione Bolivariana. Io non credo nelle elezioni gestite dai poteri regalati all'imperialismo nordamericano. Sarebbe una legittimazione del protettorato Usa. Sono convinto che un'Assemblea Nazionale Costituente possa imporre e approfondire la progressività e il perfezionamento della nostra Costituzione che continua a proteggere sé stessa, e non consente il proprio arretramento e che gli Usa considerano ancora il loro nemico fondamentale.

Come si sta muovendo il tuo Paese (dal governo provvisorio alla diplomazia, fino ai movimenti rivoluzionari e alla popolazione) per pretendere la liberazione del presidente legittimo Nicolás Maduro e sua moglie la primera combatiente Cilia Flores, detenuti nelle carceri di New York, da più di un anno?

Secondo la terminologia degli Usa, che hanno compiuto un sequestro illegittimo, non sussitono fondati motivi per sottoporre a un processo Nicolás Maduro e Cilia Flores. Qusto lo possiamo affermare senza alcuna reticenza. Il fatto è che non si tratta solo di processare o meno il presidente e sua moglie. Questa assurdità va ben oltre i nostri confini. È un'aggressione a tutti i popoli dell'America latina. Devo accettare e capire che la politica dell'informazione del governo provvisorio è riuscito a confondere e a paralizzare gran parte del nostro popolo; e quello che mi infastidisce di più è che gli argomenti che portano avanti sono banali, superflui, idioti ma hanno dato i loro risultati. Pur tuttavia sono sotto costante osservazione e hanno sempre meno sostenitori.

Il nostro popolo è come un pezzo di pelle secca, se la schiacci da una parte, si solleva dall'altra. Sebbene sia vero che c'è una paralisi sintomatica derivante da una mancanza di motivazione, una condizione provocata dalla produzione alienante di contenuti ufficiali, e anche vero che esiste un crescente dubbio su quanto sta accadendo e le gravissime conseguenze che ne sono scaturite. Nel 1989 la mia gente si è ribellata contro la corruzione. Oggi la situazione è molto simile, persino più aggressiva nella sua passività, e prima o poi reagirà contro il tradimento e la cinica aggressione del nostro Paese.