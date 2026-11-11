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"Vergognati". Cartoni di latte a Dublino contro Biden per il sostegno al genocidio a Gaza (VIDEO)

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"Vergognati". Cartoni di latte a Dublino contro Biden per il sostegno al genocidio a Gaza (VIDEO)

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Durante la visita dell’ex presidente statunitense al Trinity College per il conferimento di un riconoscimento al figlio Hunter, i manifestanti hanno accusato Biden di complicità nella campagna militare israeliana a Gaza. La polizia irlandese ha usato manganelli e spray al peperoncino, secondo il giornale studentesco. Due arresti.

 

Martedì, durante la visita di Joe Biden al Trinity College di Dublino, alcuni manifestanti filopalestinesi hanno lanciato cartoni di latte contro l’ex presidente degli Stati Uniti. Secondo l’University Times (UT), giornale studentesco dell’ateneo, la protesta è scoppiata dopo l’arrivo di Biden all’università, dove l’ex presidente era presente per assistere alla consegna al figlio Hunter della Medaglia d’oro per il contributo eccezionale al dibattito pubblico da parte della College Historical Society.

Sono presto diventati virali in rete i video della protesta.

 

I manifestanti hanno intonato slogan come «vergognati» e «Joe il genocida», accusando Biden di complicità nella campagna militare israeliana a Gaza che, secondo i dati citati nel testo, dall’ottobre 2023 ha causato la morte di oltre 74.600 palestinesi e ha costretto gran parte della popolazione dell’enclave ad abbandonare le proprie case. I cartoni di latte sono stati lanciati mentre gli agenti dei servizi segreti statunitensi scortavano l’ex presidente e la sua famiglia fuori dalla sede dell’evento. Il personale di sicurezza ha usato degli ombrelli per proteggerli, mentre altri manifestanti sono stati ripresi mentre si scontravano con la polizia irlandese. 

 

 

Almeno due persone sono state arrestate. Secondo l’University Times, gli agenti hanno usato manganelli e spray al peperoncino contro i manifestanti. L’Unione degli Studenti del Trinity College di Dublino (TCDSU/AMLCT) e Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ), l’unione studentesca nazionale irlandese, hanno condannato la reazione della polizia. In una dichiarazione congiunta hanno affermato che «il ruolo di Biden nel genocidio del popolo palestinese è ben documentato» e hanno invitato l’università a revocare la laurea honoris causa conferitagli nel 2016.

Biden, che ha origini irlandesi, ha dovuto affrontare critiche diffuse durante la sua presidenza per aver continuato a fornire sostegno militare e diplomatico a Israele. Alcuni commentatori hanno sostenuto che la sua gestione della guerra di Gaza abbia contribuito alla sconfitta della candidata democratica Kamala Harris contro Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2024. L’Irlanda, uno dei critici più accesi di Israele all’interno dell’UE, ha riconosciuto formalmente lo Stato palestinese nel 2024. Gerusalemme Ovest ha respinto le accuse secondo cui la sua campagna militare a Gaza costituisca un genocidio.

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