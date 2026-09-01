Vertice SCO a Bishkek: Putin e i leader asiatici blindano l'alleanza per i 25 anni del blocco

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Il presidente russo Vladimir Putin e i leader dei paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) hanno partecipato alla tradizionale foto di gruppo durante il vertice in corso a Bishkek, capitale del Kirghizistan.

????Fotografía conjunta de los jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái



???? Biskek, Kirguistán pic.twitter.com/h9ljEf0qDJ — Sepa Más (@Sepa_mass) September 1, 2026

Ad accogliere i capi di Stato per il 25° anniversario della fondazione del blocco è stato il presidente kirghizo Sadyr Japarov. I lavori proseguiranno con una sessione incentrata sul rafforzamento della stabilità, l'ampliamento della cooperazione e lo sviluppo comune nell'area euroasiatica.

Come anticipato dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, l'incontro offrirà l'occasione per fare il punto sui primi venticinque anni di attività dell'organizzazione. I leader affronteranno i temi chiave del rafforzamento del blocco e dell'incremento della cooperazione in materia di sicurezza, politica, economia e scambi umanitari, con un'attenzione particolare alla gestione delle crisi regionali e al costante aggiornamento delle strutture operative dell'SCO.

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