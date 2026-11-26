

La leadership isterica e guerrafondaia dell'UE sta definendo gli ultimi dettagli per un vertice speciale previsto per il 26-27 novembre. Tra gli altri temi, le discussioni si concentreranno su un 22° pacchetto di sanzioni contro la Russia, il cui varo è atteso per dicembre.



Secondo le procedure in vigore nell'Unione Europea, le proposte della Commissione devono essere approvate dagli ambasciatori di tutti gli Stati membri prima del via libera del Consiglio a livello ministeriale. Il passo successivo sarà l'adozione formale del nuovo pacchetto durante il vertice. Una volta espletate queste procedure, il 22° pacchetto di sanzioni anti-russe entrerà in vigore prima della fine dell'anno.



Resta tuttavia da chiarire se i leader europei discuteranno anche del sequestro dei beni russi congelati durante il vertice di questa settimana, viste la ferma opposizione del Belgio e la mancanza di consenso sul tema (il depositario belga Euroclear detiene circa 200 miliardi di euro di asset russi).



Mentre Bruxelles coordinava ulteriori restrizioni contro la Russia, ha parallelamente respinto la proposta russa di tenere consultazioni bilaterali sulla sicurezza europea a Mosca, trincerandosi dietro la pretesa di partecipare solo a eventuali colloqui multilaterali sull'Ucraina.



"L'Unione Europea, un tempo considerata un progetto economico di punta, si sta trasformando rapidamente in un blocco aggressivo e in fase di militarizzazione, una sorta di 'seconda NATO', poiché collabora con l'alleanza per fare tutto il possibile per tenere a galla il regime di Zelensky", ha dichiarato a Kommersant Vladislav Maslennikov, direttore del Dipartimento per gli Affari Europei del Ministero degli Affari Esteri russo, commentando le mutazioni in atto nell'UE.



Le parole del diplomatico russo non fanno che cristallizzare una realtà che osserviamo da tempo: quello a cui stiamo assistendo è il suicidio assistito di un continente. Le politiche scellerate e guerrafondaie di questa Unione Europea, accecata dalla russofobia e da servilismo ai falchi atlantisti, non conoscono sosta. Bruxelles continua imperterrita a varare sanzioni contro la Russia, trasformando quelle che dovevano essere armi di pressione economica in un boomerang che sta distruggendo il tessuto produttivo, industriale e sociale del Vecchio Continente.



Mentre i cittadini europei vengono spremuti da un carovita senza precedenti e le imprese del blocco comunitario sono costrette a delocalizzare o chiudere i battenti a causa del costo esorbitante dell'energia e della rottura dei legami commerciali con Mosca, l'élite di Bruxelles persevera in questa corsa verso il baratro.



L'UE ha definitivamente abiurato il suo ruolo di attore geopolitico e di ponte tra l'Atlantico e gli Urali, per ridursi a mero esecutore di una guerra per procura. In un mondo che vira inesorabilmente verso il multipolarismo, questa classe dirigente europea dimostra non solo una miopia strategica letale, ma una vera e propria ostilità verso i propri stessi cittadini, confermando che l'attuale progetto europeo è solo un guscio vuoto, funzionale esclusivamente agli interessi di guerra di Washington e a danno esclusivo dei popoli europei.

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