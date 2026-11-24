di Paolo Desogus*





L’impressione è che molti non se ne siano accorti, ma abbiamo la guerra dietro casa. L’attacco ucraino alle navi russe presso le coste libiche ha portato la guerra nei nostri mari. Naturalmente c’è chi esulta. E in effetti l’attacco è stato un netto successo. Ma ora la guerra è qui accanto e non ci è arrivata perché quelle navi hanno a che fare con l’invasione dell’Ucraina. Le imbarcazioni russe erano là per le operazioni nel Sahel contro i fondamentalisti islamici che minacciano la zona e contro i quali è schierata, abracadabra, anche l’Italia. E pensate un po’, russi e italiani condividono addirittura la stessa base!



