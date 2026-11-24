Vi siete accorti che vi ha portato la guerra a casa?
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di Paolo Desogus*
L’impressione è che molti non se ne siano accorti, ma abbiamo la guerra dietro casa. L’attacco ucraino alle navi russe presso le coste libiche ha portato la guerra nei nostri mari. Naturalmente c’è chi esulta. E in effetti l’attacco è stato un netto successo. Ma ora la guerra è qui accanto e non ci è arrivata perché quelle navi hanno a che fare con l’invasione dell’Ucraina. Le imbarcazioni russe erano là per le operazioni nel Sahel contro i fondamentalisti islamici che minacciano la zona e contro i quali è schierata, abracadabra, anche l’Italia. E pensate un po’, russi e italiani condividono addirittura la stessa base!
Naturalmente per i fanatici della guerra queste sono inezie. Chi se ne frega se nelle valli del Niger imperversano i fondamentalisti e chi se ne frega dei soldati italiani…. Secondo la logica del fanatico, tutto giustifica l’attacco alla Russia. E chi non si schiera così è un putinista! Pure i soldati italiani nel Sahel devono essere un po’ putinisti!
Ad ogni modo, a furia di giustificare, di accettare, di semplificare e di rinunciare a un qualsiasi atteggiamento critico verso la complessità della storia attuale la guerra ci è arrivata sotto casa. Non è più uno spettacolo televisivo da gustare a migliaia di chilometri. È una guerra vera, provoca i morti. Ed è spietata non colpisce necessariamente gli imbecilli che l’hanno voluta.
*Post Facebook del 24 novembre 2026