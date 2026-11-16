Via Solferino come nel 1941? Il Corriere ripete con Zelensky: «È Putin a non volere la pace»



di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico



16 novembre. «L'Asse in guerra con la Russia sovietica. Schiacciante documentazione del Führer sul doppio gioco del Cremlino, subdolo alleato delle forze plutocratiche ed ebraiche mondiali. Roma pienamente solidale»: era il 23 giugno 1941, il giorno seguente l'attacco hitleriano all'Unione Sovietica e il titolo a otto colonne in prima pagina era quello del Corriere della Sera, da sempre megafono dei governi coloniali, imperiali e fascisti insediati a Roma. Il Cremlino minaccia l'Europa. Provocazione russa all'Europa: “Accordo o useremo la forza”»: non sembri strano che il titolo sia, ancora una volta, quello del foglio di via Solferino, aggiornato al 16 novembre 2026. Di diverso pare esserci solo il titolo dell'editoriale che, ottantacinque anni fa, parlava di «Soluzione necessaria», a proposito dell'attacco nazista e oggi, molto più miseramente, si riduce a parlare, per la penna del signor Paolo Mieli, di «Una proposta indecente», citando una “rivelazione” del nazigolpista-capo Vladimir Zelenskij, secondo cui «Donald Trump concederebbe all’Ucraina l’ingresso nella Nato in cambio del regalo ai russi dell’intero Donbass».



Una “rivelazione” che vale, come va di moda dire, quanto un biglietto da tre euro e che, in ogni caso, appare come l'ennesima isteria per “dimostrare”, al momento in cui dal Cremlino si sarà costretti a ripetere che la prospettiva di Kiev nell'Alleanza atlantica è proprio il motivo principale (o, tra i motivi precipui) che ha portato alla guerra, che la Russia “non vuole la pace”. Ma, sostiene l'ex operaista e oggi “storico” signor Mieli, Zelenskij vuole «sia chiaro al mondo intero che è Putin a non volere la pace. E a continuare giorno dopo giorno a uccidere civili ucraini (ripetiamolo per l’ennesima volta: nella sostanziale indifferenza di un’umanità che in altri contesti dà prova di essere ben più attenta, sensibile e caritatevole alle sorti di donne, vecchi e bambini)». Difficile dire se lo “storico” in questione, scrivendo di «altri contesti», abbia in mente la sorte dei civili bersagliati da droni di Kiev nelle regioni russe di confine, oppure si riferisca alle decine di migliaia di civili uccisi nelle aree russofone del Donbass dal 2014; oppure ancora, intenda il massacro dei civili palestinesi che, malgrado i rimpianti del signor Mieli, i democratici e gli antifascisti qualificano a ragione come “genocidio”, un termine che però, sulla scia delle banditesche risoluzioni europeiste, pare doversi applicare esclusivamente ai bambini ucraini “deportati in Russia”, mentre si rischia il codice penale se riferito alle azioni della “maggiore democrazia del Medio Oriente”. Lasciamo alla coscienza del fogliaccio milanese le sue proprie canagliesche illazioni.



Qui, all'ordine del giorno, c'è la furfantesca “minaccia” del Cremlino all'Europa, in perfetta continuità “giornalistica” e brigantesca con quel vecchio «Schiacciante documentazione del Führer sul doppio gioco del Cremlino».



La “minaccia” paventata a uso e consumo dell'industria di guerra dai megafoni delle cancellerie belliciste europee non è altro che la riaffermazione, da parte di Moskva, di quanto viene ribadito, senza andare troppo indietro nel tempo, almeno dal 2021 e che poi ha portato, data la volontà europea di ignorare le richieste russe di sicurezza, all'avvio del conflitto in terra ucraina. Conflitto voluto e sostenuto – se ne rendono conto i milioni di lavoratori, pensionati, studenti, privati del minimo vitale per sponsorizzare la junta nazigolpista – da USA, UE e NATO e da cui, pare, Washington stia oggi cercando di tirarsi fuori. Dunque, ribadendo le richieste e gli avvertimenti del 2021, il 15 novembre 2026 il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov ha in sostanza detto che se la UE non vuole la pace, è inutile discutere della risoluzione del conflitto ucraino e dell’architettura di sicurezza dell’Unione Europea: in assenza di un potenziale negoziale con l’Europa, la Russia dovrà «ricorrere alla forza». Le parole di Peskov hanno fatto seguito alla notizia data dalla TASS, secondo cui i negoziatori designati dall’Europa al vertice di Dublino non avevano ancora cercato di entrare in contatto con la Russia. Il Cremlino, riporta ancora la TASS, ha sottolineato che la Russia non è stata l'artefice della rottura delle relazioni, ma è stata l'Europa stessa a rifiutare il dialogo. Moskva è disposta a dialogare con gli europei, ha detto Peskov, ma solo se dimostrano una reale volontà e dispongono di rappresentanti autorizzati: «solo dopo aver compreso le loro reali intenzioni e la loro disponibilità a contribuire al processo di pace, sarà possibile prendere una decisione concreta sull’avvio di un dialogo in formato allargato per la risoluzione della questione ucraina».



È addirittura un media conservatore come il britannico UnHerd a scrivere che la riluttanza UE a tenere conto delle richieste di Moskva potrebbe far fallire il processo di pace in Ucraina: «Se Germania, Francia e Gran Bretagna (la cosiddetta “Eurotroika”) si atterranno rigorosamente agli accordi raggiunti a Londra lo scorso giugno, non ci sarà alcun accordo con Moskva. Queste posizioni escludono categoricamente il soddisfacimento delle richieste chiave della parte russa che, secondo le sue stesse parole, non sono negoziabili. Si tratta innanzitutto della neutralità dell’Ucraina e del divieto di schieramento di truppe occidentali sul suo territorio». Ma, assicura il signo Mieli, Zelenskij vuole «sia chiaro al mondo intero che è Putin a non volere la pace». E Zelenskij, diciamo con Marco Antonio, è «un uomo d'onore». Dopo la proposta russa di discutere un nuovo sistema di sicurezza europeo, scrive UnHerd, alcuni esponenti politici di spicco si sono affrettati a respingere tale iniziativa; da parte sua, la NATO non è riuscita né a impedire il progressivo aggravarsi del conflitto ucraino, né a porvi fine. Il consigliere presidenziale russo Jurij Ušakov, ha ribadito che i paesi europei stanno cercando di inserirsi nel dibattito sull’Ucraina, ma devono decidere cosa vogliano, la guerra o la pace: finora, tutti i loro passi concreti dimostrano solo la volontà di protrarre il conflitto.



Ancora dalla Gran Bretagna, riporta RIA, l'ex presidente del Comitato congiunto di intelligence Simon Gass dichiara che l'Europa deve intensificare i negoziati con la Russia per ridurre il rischio di uno scontro militare: i paesi NATO «dovrebbero dedicare alla prevenzione della guerra lo stesso impegno che dedicano alla preparazione alla guerra», scrive sul Financial Times. I meccanismi di controllo degli armamenti istituiti dopo la Guerra Fredda, dice Gass, hanno praticamente smesso di funzionare, i canali di comunicazione civili e militari con la Russia sono stati quasi completamente interrotti e la comprensione della teoria della deterrenza è andata perduta. Così, «aumenta il rischio che le parti possano interpretare erroneamente le reciproche intenzioni... potrebbe verificarsi una spirale di escalation che, in definitiva, nessuna delle parti desidera»; l’Europa dovrebbe dunque abbandonare la retorica bellicosa, dice Gass, sfruttare tutte le opportunità di negoziazione e mettere a punto meccanismi per gestire l’escalation e reagire alle crisi.



Ma, «il Cremlino minaccia l'Europa» e Zelenskij giura che «è Putin a non volere la pace». Poi, il politologo ucraino Ruslan Bortnik afferma che UE e Kiev non intendono cedere alle richieste della Russia e rivedere l’architettura della sicurezza europea, mentre vogliono la modernizzazione della NATO. UE, NATO e Gran Bretagna, in una dichiarazione congiunta pubblicata sul sito del Consiglio europeo. si sono dichiarate disponibili a discutere una nuova architettura di sicurezza europea. Tuttavia, dice Bortnik «le contraddizioni tra i vari paesi sono ancora numerose. UE, Gran Bretagna e Ucraina sono disposte a discutere l’architettura di sicurezza europea incentrata sulla NATO e su tutti gli accordi precedenti. In altre parole, sono disposte a modernizzare il sistema esistente, migliorarlo in qualche modo. Ma, come ha detto il capo-negoziatore russo Vladimir Medinskij, qualche “cerotto” non servirà più a questo sistema: occorre un nuovo sistema che sostituisca il modello di Jalta-Potsdam, che non funziona e che ha mostrato i suoi limiti, come dimostra l’esempio dell’Ucraina».



Più ottimisticamente, su Moskovskij Komsomolets Dmitrij Popov scrive che i colloqui trilaterali a Abu Dhabi e i successivi incontri di Kushner e Witkoff con Putin e gli europei hanno iniziato a produrre risultati tangibili verso la fine della settimana,. Complice anche il ben più corposo trilaterale che si annuncia per il 19 novembre in Cina tra Xi, Putin e Trump, pare che l'Europa, accantonando le formalità degli accordi intra-UE, si sia tuffata nelle trincee negoziali. Sembra che l'approccio russo, scrive Popov, sostenuto dagli USA, che prevede di negoziare prima sulle questioni chiave, si sia dimostrato più efficace di quello europeo-ucraino, che presuppone un cessate il fuoco. Anche se c'è ben poco di certo su come le parti concepiscano la nuova architettura di sicurezza europea, due punti sono chiari: la Russia esige un impegno documentato a non espandere la NATO e il divieto di adesione di Kiev all'Alleanza. Il resto è costituito da voci di varia attendibilità. Secondo il New York Times, i rappresentanti russi hanno proposto di adottare come modello per un futuro ordine europeo il sistema dell'era della Guerra fredda, quando il continente era diviso in sfere d'influenza tra USA e Unione Sovietica. La delimitazione delle sfere d'influenza tra le due superpotenze, accompagnata da canali di comunicazione stabili e accordi reciproci, aveva contribuito a ridurre il rischio di un conflitto militare diretto. Il corpo principale del documento ripete quasi alla lettera le proposte russe in materia di garanzie di sicurezza presentate a USA e NATO nel dicembre 2021: sancire giuridicamente il rifiuto della NATO a un ulteriore allargamento, escludere qualsiasi attività militare NATO in Ucraina, Europa orientale, Caucaso meridionale e Asia centrale. Una richiesta separata riguarda il ritorno delle truppe e delle basi militari NATO alla configurazione del 1997. Oltre a questo, sembra che ora Moskva proponga di vincolare Francia e Gran Bretagna alla rinuncia all'uso delle proprie armi nucleari per difendere altri paesi europei; nel 2021, la Russia aveva chiesto la fine dei meccanismi di condivisione nucleare della NATO, che consentono agli europei di fare affidamento sulla deterrenza nucleare americana. La Russia sarebbe pronta ad accettare l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, a condizione che Kiev non partecipi alla politica di difesa comune UE.



Per quanto riguarda le cancellerie europee, naturalmente nemmeno loro sanno "cosa vogliano"; o, quantomeno, cosa dicano ufficialmente di volere. Perché, la volontà bellicista è più che manifesta. Ma non c'è una posizione unitaria: non vengono espresse altre idee, oltre quella del "sostegno all'Ucraina". Un sostegno che diventa sempre più problematico, dato che l'Europa, dopotutto, scrive Popov, vive secondo il principio: se la sconfitta è inevitabile, essere i primi a tradire. E ora arrivano i primi: la Polonia annuncia di non poter più fornire fondi per l'acquisto di armi americane per l'Ucraina, sostenendo di non averne a sufficienza. Seguendo l'esempio, la Bulgaria ha annunciato di non avere alcuna intenzione di stanziare nuovi fondi di bilancio per l'Ucraina, né di trasferire armi dalle proprie riserve militari; viene poi la volta di Ungheria, Rep. Ceca, Sovacchia; per ora...



Quantunque, afferma alla TASS il rappresentante permanente russo presso l’OSCE Dmitrij Poljanskij, sembra che la posizione dei paesi europei sul conflitto ucraino stia gradualmente evolvendo e si trovai oggi in una fase di transizione tra la negazione e la presa di decisioni. Ciò particolarmente evidente nell’OSCE: «se prima si parlava di fare tutto il possibile per la vittoria ucraina, poi si giurava di sostenerla a oltranza per garantirle una posizione negoziale forte, ora si parla invece di non lasciare che l’Ucraina perda».



Ma non andatelo a dire al Corriere della Sera: a via Solferino possono ancora portare la «Schiacciante documentazione del Führer sul doppio gioco del Cremlino» e il ventriloquo signor Mieli può ripetere con Zelenskij «che è Putin a non volere la pace».