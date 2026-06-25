Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Techne

Viaggi in moto e sicurezza: perché l’assistenza stradale è la tua migliore compagna di viaggio

327
Viaggi in moto e sicurezza: perché l’assistenza stradale è la tua migliore compagna di viaggio

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

La stagione primaverile, così come quella estiva, rappresenta per ogni motociclista il momento più atteso dell'anno, quello in cui le temperature miti e le giornate lunghe invitano a programmare itinerari ambiziosi, dai passi alpini alle coste mediterranee. Tuttavia, la bellezza di un viaggio su due ruote porta con sé una serie di variabili imprevedibili che possono trasformare una piacevole escursione in un problema logistico di difficile gestione, specialmente quando ci si trova lontani dai centri abitati o in contesti geografici poco familiari.

La pianificazione della sicurezza acquisisce in questi casi un ruolo centrale, ma non deve limitarsi alla sola protezione fisica del conducente, includendo piuttosto una visione globale del supporto tecnico necessario, ad esempio in caso di imprevisto meccanico  o di foratura. Quando si decide di sottoscrivere un’assicurazione moto, uno degli errori più comuni è quello di considerare l'assistenza stradale come un servizio accessorio di secondaria importanza, mentre in realtà rappresenta il pilastro fondamentale per garantire la continuità del viaggio e la serenità del centauro. Molti motociclisti sottovalutano il rischio di trovarsi con il mezzo fermo in una zona isolata, dove il recupero autonomo del veicolo risulterebbe complesso e oneroso.

Per rispondere a queste necessità pratiche, ConTe.it, intermediario assicurativo del gruppo Admiral, permette di inserire nell’offerta assicurativa una rete di soccorso stradale attiva 24 ore su 24, pronta a intervenire per risolvere emergenze che vanno dal guasto tecnico improvviso all'esaurimento del carburante, fino alla foratura degli pneumatici.

ConTe.it, in particolare, consente di modulare il soccorso stradale su due differenti livelli di protezione. La formula Normal è studiata per chi cerca una tutela essenziale ma efficace, garantendo il soccorso stradale con riparazioni sul posto e il traino del veicolo fino a due volte l'anno, oltre al servizio di ricerca e invio dei pezzi di ricambio necessari per rimettersi in marcia. Questa opzione base copre le emergenze più comuni che possono bloccare una gita fuori porta, assicurando che un guasto improvviso non si trasformi in un abbandono forzato del mezzo. Per chi invece macina molti chilometri o progetta viaggi a lungo raggio, esiste la possibilità di estendere queste tutele attraverso la formula Plus. Questa configurazione avanzata non solo potenzia il soccorso meccanico, ma aggiunge servizi logistici fondamentali come, ad esempio, la messa a disposizione di un veicolo sostitutivo o il rimborso delle spese di pernottamento in hotel nel caso in cui la riparazione richieda tempi prolungati.

Questo approccio alla protezione completa trasforma la polizza in un reale strumento di supporto, capace di offrire risposte immediate laddove la sola Responsabilità Civile obbligatoria, per sua natura, non può intervenire. Una scelta consapevole richiede quindi di analizzare con cura non solo i massimali per i danni a terzi, ma anche la qualità del network di soccorso e la capillarità delle officine convenzionate sul territorio nazionale ed europeo.

Chi ama il mototurismo e si spinge frequentemente fuori dai confini regionali sa bene che la tranquillità di poter contare su un supporto professionale dedicato fa la differenza tra un inconveniente risolvibile e una vacanza interrotta bruscamente. Dedicare il tempo necessario alla lettura delle condizioni contrattuali durante la fase di preventivazione consente di personalizzare il livello di assistenza in base al proprio raggio d'azione abituale, evitando limitazioni che potrebbero risultare penalizzanti proprio nel momento del bisogno.

Un approccio maturo alla sicurezza su strada prevede dunque una sinergia costante tra la cura meccanica del mezzo, una condotta di guida responsabile e un set di coperture che proteggano non solo la persona, ma anche la libertà di movimento del viaggiatore. Solo attraverso questa visione d'insieme il motociclista può godersi ogni curva con la consapevolezza di non essere mai davvero solo, sapendo che ogni chilometro è supportato da una rete di protezione studiata per gestire con efficienza e rapidità qualsiasi imprevisto legato alla vita in sella.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Techne

Banda ultralarga e divario digitale: l’Italia ancora a due velocità

Banda ultralarga e divario digitale: l’Italia ancora a due velocità

24 Giugno 2026 08:00
Stravecchio Branca: il gusto deciso che trasforma il dopocena in un momento speciale

Stravecchio Branca: il gusto deciso che trasforma il dopocena in un momento speciale

24 Giugno 2026 07:00
Tecnologia e intrattenimento online: i dispositivi più adatti alle nuove abitudini digitali  

Tecnologia e intrattenimento online: i dispositivi più adatti alle nuove abitudini digitali  

24 Giugno 2026 07:00
Assicurazione moto in primavera: quali coperture aggiungere prima dei primi lunghi viaggi

Assicurazione moto in primavera: quali coperture aggiungere prima dei primi lunghi viaggi

24 Giugno 2026 07:00
Quando la memoria diventa bene comune: il valore civico e sociale dell'altruismo oltre la vita

Quando la memoria diventa bene comune: il valore civico e sociale dell'altruismo oltre la vita

23 Giugno 2026 06:00
Fashion Styling e Art Direction: il percorso per costruire l'identità visiva di una campagna

Fashion Styling e Art Direction: il percorso per costruire l'identità visiva di una campagna

22 Giugno 2026 06:00
Aviator e il fascino del volo: quando i videogiochi prendono quota

Aviator e il fascino del volo: quando i videogiochi prendono quota

10 Maggio 2026 16:00
Rottamazione Quinquies 2026: calendario completo

Rottamazione Quinquies 2026: calendario completo

21 Aprile 2026 00:00

"Il vero obiettivo dei leader europei". L'articolo di Sergej Lavrov che Politico ha oggi censurato (ITA)

22726
ASIA

«Sarebbe stato un suicidio»: un comandante iraniano spiega perché Usa e Israele hanno evitato una guerra terrestre

15071
EUROPA

Il Secondo Fronte: Perché Kiev Punta a Trascinare la Bielorussia nella Guerra

13497
ITALIA

Nuovi riservisti e mobilitazione d'autorità: come cambia l'Esercito italiano con il nuovo decreto

12723
EUROPA

"La nostra guerra contro la Russia" . Il titolo (ammissione) nell'anniversario dell'Operazione Barbarossa

12410
RUSSIA

Identificati i militari ucraini che hanno attaccato l'autobus che trasportava bambini dalla Bielorussia

10425
EUROPA

Chi esulta per il terrorismo di Kiev

8402
NORD-AMERICA

Chris Hedges - La rottura suicida di Israele con gli Stati Uniti

8154
MEDITERRANEO

Sfida totale di Netanyahu e Katz: occupazione a tempo indeterminato in Libano, Siria e Gaza

ASIA

Base USA devastata dagli attacchi iraniani: 400 milioni di danni e intelligence in allarme

ASIA

l'Iran lancia l'ultimatum agli USA dopo il volo dei caccia israeliani

AMERICA LATINA

L'Iran offre assistenza al Venezuela

AMERICA LATINA

Terremoto Venezuela: medici cubani già al lavoro per prestare soccorso

AMERICA LATINA

Cremlino: Russia pronta ad aiutare il Venezuela

NORD-AMERICA

Terremoto a New York: l'ondata progressista travolge la lobby pro-Israele

EUROPA

La Germania affossa il progetto da 18 miliardi di euro di von der Leyen per le navi da guerra

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli di Loretta Napoleoni Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

  • 15 Giugno 2026 16:38
"Questi hanno ucciso i nostri ragazzi": 40 anni dal gol di Maradona che non fu solo gol di Fabrizio Verde "Questi hanno ucciso i nostri ragazzi": 40 anni dal gol di Maradona che non fu solo gol

"Questi hanno ucciso i nostri ragazzi": 40 anni dal gol di Maradona che non fu solo gol

  • 22 Giugno 2026 20:00
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
CISCE, nuovo ponte per la Cina e l'Italia: la Liguria cerca sinergie nella supply chain   Una finestra aperta CISCE, nuovo ponte per la Cina e l'Italia: la Liguria cerca sinergie nella supply chain

CISCE, nuovo ponte per la Cina e l'Italia: la Liguria cerca sinergie nella supply chain

  • 25 Giugno 2026 16:30
Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

  • 25 Giugno 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe? di Raffaella Milandri Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

  • 09 Giugno 2026 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - La patria dei patrioti. TERRE E VITE DI TROPPO Fulvio Grimaldi - La patria dei patrioti. TERRE E VITE DI TROPPO

Fulvio Grimaldi - La patria dei patrioti. TERRE E VITE DI TROPPO

  • 23 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2" di Marinella Mondaini Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

  • 15 Giugno 2026 07:00
La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze di Giuseppe Giannini La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

  • 13 Giugno 2026 18:30
Remigrazione e traditori della patria di Antonio Di Siena Remigrazione e traditori della patria

Remigrazione e traditori della patria

  • 16 Giugno 2026 12:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Tre fondi e sei multinazionali: Sanders svela chi controlla la politica e l'informazione di Michele Blanco Tre fondi e sei multinazionali: Sanders svela chi controlla la politica e l'informazione

Tre fondi e sei multinazionali: Sanders svela chi controlla la politica e l'informazione

  • 26 Giugno 2026 12:30
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti