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Victor Hugo Morales - A volte il pallone non è solo un gioco

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Victor Hugo Morales - A volte il pallone non è solo un gioco

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di Victor Hugo Morales - Pagina|12

Immaginiamo che i ragazzi abbiano passato la notte insonni, a sorvegliare le loro attrezzature. Portano sulle spalle le speranze di milioni di persone, sperando che con le loro armi e le loro preghiere possano sopportare una responsabilità così gravosa.

Quali parole si leveranno nel primo pomeriggio della nazione? Saranno quelle che cattureranno la speranza dell'Argentina, o svaniranno, lasciando il posto a parole che esprimono tristezza?

Riuscirà il maestro del centrocampo a costruire muri che tengano a bada gli inglesi? E sarà il principe, l'Aladino del Qatar, a sfondare le difese dei pirati? Ci stiamo lasciando trasportare dagli aspetti positivi.

Ci diciamo: Dibu è migliore del loro portiere. Cuti e Licha conoscono molto bene gli attaccanti della regina. Julián tira dal limite dell'area verso l'altro angolo e centra la porta, e Lautaro è il re delle ripartenze.

Dall'altra parte, Tagliafico annienta Saka. Pensiamo che gli argentini abbiano più grinta. Sono ancora i campioni, che ne dite? Le paure arrivano nel secondo sogno.

Che Kane, la macchina da gol, che corre 12 chilometri a partita, sia la chiglia della nave pirata. L'illustre Capitano Bellingham, con il suo sguardo da lince. Ma ci riprendiamo quando ci giriamo nel letto e vediamo la partita con l'Argentina che si lancia in avanti come nell'86.

Come diceva Diego, teniamo la palla a terra. Messi dirà: "Non preoccuparti, Maradona, nessuno può cambiare la storia", ve lo dico io? Lo firmerei subito.

A volte il pallone non è solo un gioco. È una questione più seria, di patrie e di storie che fanno capolino per vedere di cosa sono capaci i giocatori.

Può il sudore di Kane essere più potente della giustizia poetica di Lionel? Quale dio senza arte potrebbe concepirlo?

Quanto può essere cambiato il mondo in 40 anni perché i Messi-dona non riescano a vincere? Quando la lotta si combatte con le stesse armi, magliette, scarpe, pantaloncini, e non con carri armati che sparano con fucili da tiro al bersaglio.

Quando sono tutti professionisti e non ragazzini mandati al macello da chi non va mai a combattere. Nessuno riesce più a gestire la propria ansia. Per favore, che siano le quattro del pomeriggio una volta per tutte e che sia quel che Dio vuole. Ed è per questo che l’abbiamo tormentato tutta la notte.

Come mai prima d’ora, come nei giorni più intensi della vita, non metteremo quella vita in pausa. La inseguiremo, correremo, fino alle 4 del pomeriggio.

E andremo con lei per mano verso la grande illusione della vittoria. Chi abbandona non ha premio, e i ragazzi se lo meritano. Quindi ci andiamo.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

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