Durante una recente visita nelle città di Luoyang e Zhengzhou, nel centro della Cina, il Presidente Xi Jinping ha ribadito l'impegno del paese nello sviluppo avanzato e nella modernizzazione economica. La visita, effettuata nelle giornate di lunedì e martedì, ha rappresentato un momento importante per rafforzare la strategia nazionale volta a migliorare l'efficienza produttiva e governativa attraverso un focus su tecnologia, innovazione e cultura.

Xi Jinping, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) e Presidente della Commissione Militare Centrale, ha visitato aziende leader come la Luoyang Bearing Group Co., Ltd , un’azienda con una lunga storia che risale al primo piano quinquennale della Cina (1953-1957). Durante l'ispezione, Xi ha sottolineato come la Cina abbia fatto grandi progressi, passando da un'economia dipendente da importazioni a una potenza manifatturiera globale con il sistema industriale più completo al mondo.

L'Henan, una regione chiave nel piano di sviluppo centrale cinese, sta emergendo come un hub industriale all'avanguardia. Con una forza lavoro numerosa, infrastrutture moderne e un governo locale attivo nell’attrarre investimenti, la regione ha accelerato lo sviluppo di sette cluster industriali avanzati, ognuno con un valore superiore al trilione di yuan. Tra questi figurano settori come i nuovi materiali, i veicoli elettrici e l'equipaggiamento avanzato.

Un esempio emblematico è dato dalla stessa Luoyang Bearing Group, che negli ultimi anni ha aumentato la quota di produzione di cuscinetti di alta gamma al 70% del valore totale. Nell'ambito del XIV Piano Quinquennale (2021-2025), l'azienda ha registrato 13 innovazioni tecnologiche riconosciute a livello internazionale, tra cui la capacità di produrre autonomamente i cuscinetti principali per macchine scavatrici, ponendo fine alla dipendenza dalle importazioni estere.

Anche nel settore dei veicoli elettrici, l'Henan si sta facendo strada grazie alla presenza di giganti globali come BYD, Yutong e CATL. Secondo Fu Shenghua, vicesegretario del partito di Yutong Bus, oggi non è più necessario rivolgersi alle province orientali per componenti automobilistici: grazie a oltre 600 aziende locali, le consegne urgenti possono essere gestite entro due ore.

Inoltre, la collaborazione con aziende internazionali come Foxconn ha trasformato l’economia locale, rendendo l'Henan un polo mondiale per la produzione intelligente di dispositivi elettronici. I dati del primo trimestre 2024 mostrano che il valore aggiunto della manifattura high-tech è cresciuto del 14,1% rispetto all'anno precedente, mentre il settore delle industrie strategiche emergenti è cresciuto del 10,6%.

Ma il Presidente Xi non si è concentrato solo sull’aspetto economico. Ha anche visitato importanti siti culturali come il Tempio del Cavallo Bianco, fondato durante la dinastia Han Orientale, e le Grotte di Longmen, patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2000. Qui ha sottolineato l'importanza della conservazione del patrimonio culturale e del collegamento tra cultura e turismo.

Le Grotte di Longmen, celebri per la loro arte millenaria di scultura su pietra, sono state al centro di progetti di digitalizzazione e protezione avanzata. Tecnologie come la stampa 3D e l’archiviazione digitale hanno permesso di creare esperienze immersive e interattive per i visitatori, dando vita a nuove forme di turismo culturale.

Gao Junping, direttore del Centro Informazioni e Dati dell’Istituto di Ricerca delle Grotte di Longmen, ha dichiarato che “il lavoro di protezione digitale rappresenta una pratica esemplare delle nuove forze produttive di alta qualità applicate alla conservazione del patrimonio culturale”.

La regione centrale della Cina, composta da sei province – Shanxi, Henan, Anhui, Hubei, Hunan e Jiangxi – sta giocando un ruolo sempre più cruciale nell’economia nazionale. Dal 2004, con la strategia del "Risorgimento della Cina Centrale", questa area è diventata un pilastro dello sviluppo equilibrato del paese.

Secondo Li Changan, professore presso l’Università Internazionale di Economia e Commercio di Pechino, la posizione geografica centrale, la rete di trasporti ben sviluppata e la base industriale solida rendono queste province ideali per trasformare innovazione e ricerca provenienti dall’est in capacità produttiva avanzata.

Ogni provincia ha sviluppato un settore distintivo: optoelettronica in Hubei, macchinari edili in Hunan, veicoli elettrici in Anhui, aviazione in Jiangxi, materiali superduri in Henan ed equipaggiamenti energetici in Shanxi. Il valore aggiunto del settore manifatturiero nella Cina centrale è cresciuto da 6,1 trilioni di yuan nel 2019 a 6,8 trilioni nel 2023, rappresentando circa un quinto del totale nazionale.

Il Presidente Xi ha ricordato che lo sviluppo di alta qualità è essenziale per realizzare la modernizzazione cinese. Nonostante un contesto esterno complesso, ha ribadito l’importanza di concentrarsi sui propri affari interni, migliorare la governance e proseguire con aperture economiche elevate.

In sintesi, la Cina continua a puntare su una crescita inclusiva, sostenibile e innovativa. Con un mix vincente di industria avanzata, cultura vivace e integrazione regionale, l’Henan e la Cina centrale si stanno preparando a scrivere un nuovo capitolo nella storia dello sviluppo nazionale.

