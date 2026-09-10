"Vogliono metterci il bavaglio": proteste contro il controverso disegno di legge sull'antisemitismo a Roma



di Laura Ruggeri*



Centinaia di attivisti, difensori delle libertà civili e gruppi pro-Palestina si sono radunati fuori da Montecitorio, sede della Camera dei Deputati italiana, per protestare contro un nuovo e controverso disegno di legge sull'antisemitismo attualmente in esame al Parlamento italiano.



La proposta di legge, che ha recentemente ricevuto l'approvazione del Senato, ha scatenato aspre critiche da parte di chi sostiene che essa confonda il discorso politico con l'odio razziale. I manifestanti hanno esposto striscioni con la scritta "Ci vogliono mettere il bavaglio", avvertendo che la legge verrà strumentalizzata per mettere a tacere le critiche verso Israele, i suoi crimini e le sue politiche genocidarie.



Al centro della controversia vi è l'allineamento del disegno di legge alla definizione di antisemitismo dell'IHRA, che deliberatamente offusca il confine tra l'odio antiebraico e l'anti-sionismo. Il linguaggio vago del provvedimento finirebbe per avere un effetto intimidatorio sulla ricerca accademica, sul giornalismo e sull'attivismo dal momento che chiunque critica Israele sarebbe a rischio di possibili procedimenti penali.



*da Telegram (@LauraRuHK)