Voli per Israele: Air France e United si adeguano al divieto sui piloti musulmani

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Israele ha introdotto nuove restrizioni di sicurezza che vietano a piloti e assistenti di volo stranieri con cittadinanza di Paesi privi di relazioni diplomatiche con Tel Aviv di prestare servizio sui voli diretti nel proprio spazio aereo. A darne notizia è il quotidiano Haaretz.

La decisione giunge in seguito al presunto tentativo di dirottamento di un volo FlyDubai diretto a Tel Aviv, che avrebbe visto protagonista un copilota omanita. In risposta all'evento, il Centro operativo per la sicurezza aerea del Ministero dei Trasporti israeliano ha emesso una serie di direttive aggiornate.

Secondo quanto riportato dall'emittente pubblica israeliana KAN, il divieto si applica anche ai professionisti in possesso di doppia cittadinanza, precludendo di fatto l'accesso ai cieli israeliani al personale di volo proveniente dalla maggior parte dei Paesi a maggioranza musulmana.

Le nuove linee guida interesseranno piloti e assistenti di volo di 31 Paesi, tra cui Arabia Saudita, Iran, Malesia, Venezuela, Pakistan e Oman. Secondo le prime ricostruzioni, United Airlines e Air France si sarebbero già adeguate alle norme informando i propri dipendenti. L'applicazione di tali restrizioni da parte di Air France potrebbe tuttavia esporre la compagnia a contenziosi legali in Francia, dove molti cittadini hanno la doppia cittadinanza algerina o tunisina (due Paesi che non mantengono rapporti diplomatici con Israele).

Nel frattempo, l'emittente Canale 13 ha riferito che almeno una compagnia aerea israeliana ha avviato verifiche sui precedenti penali e personali di circa 2.500 dipendenti del settore aeronautico locale.

L'incidente FlyDubai e le incongruenze nella ricostruzione

Secondo le versioni ufficiali di Israele ed Emirati Arabi Uniti, il copilota omanita Hammam al-Hammami avrebbe tentato un attacco terroristico a bordo del volo FlyDubai 1073, cercando di far schiantare l'aeromobile per uccidere i passeggeri israeliani. I funzionari emiratini hanno riferito che al-Hammami avrebbe aggredito il comandante con un'ascia d'emergenza nel tentativo di prendere il controllo dei comandi.

Diversi elementi della ricostruzione presentano tuttavia forti incongruenze, portando diversi osservatori a ipotizzare una narrazione di propaganda.

Un passeggero israeliano di 50 anni, Yaniv Hayun, titolare di un'azienda idraulica senza alcuna esperienza di volo, ha raccontato di essere intervenuto nella cabina di pilotaggio, di aver bloccato l'aggressore e di aver stabilizzato l'aereo mentre questo precipitava per 20.000 piedi. Hayun ha affermato di essere riuscito a far uscire l'aereo dalla picchiata rimettendolo in assetto grazie alle nozioni apprese guardando un programma televisivo sugli incidenti aerei.

La versione ha sollevato forti perplessità tra gli esperti. Un pilota intervistato dalla CNN ha espresso seri dubbi sulla fattibilità della manovra descritta: "I dati riportati non hanno alcun senso dal punto di vista della fisica aeronautica: un'escursione di quota così rapida e violenta avrebbe causato la disintegrazione strutturale dell'aereo". Inoltre, nei filmati girati a bordo durante la presunta caduta libera, si vedono i passeggeri camminare e stare in piedi nel corridoio per osservare cosa stesse accadendo verso la cabina di pilotaggio.

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