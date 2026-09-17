Voto in Russia: nazionalizzazioni, salario minimo, lotta ai super ricchi nel programma dei comunisti

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di Clara Statello per l'AntiDiplomatico

La stampa mainstream ha già iniziato a screditare preventivamente le imminenti elezioni russe per il rinnovo della Duma, che si terranno dal 18 al 20 settembre. Si scrive che siano elezioni “senza scelta”, poiché manca un’opposizione filo-occidentale.

Le opposizioni russe, però, non le scelgono i giornalisti italiani e non si misurano sulla fedeltà atlantica, con buona pace per Pina Picierno. Guardare alla situazione russa dalla confort zone dell’eurocentrismo, indossando la lente del dogmatismo neoliberale, restituirà una lettura miope.

Uno dei principali partiti di opposizione è il Partito Comunista della Federazione Russa (KPRF).

Nel suo programma elettorale c’è qualcosa di cui le sinistre nostrane hanno ripudiato: le nazionalizzazioni, il welfare, il salario minimo, la lotta ai super-ricchi. Questa è la svolta a sinistra che, secondo il KPRF, la Russia dovrà compiere per vincere il confronto con l’Occidente. Le politiche devono tornare essere per il popolo, non per gli oligarchi.

Così sostiene Georgy Petrovic Kamnev, deputato comunista della Duma, membro del Presidium del Comitato Centrale del KPRF e Primo Segretario della regione di Penza. Sovietico classe ’83, già enfant prodige del partito, nel 2018 ha guidato una delegazione in Cina e sostiene la liberazione del presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Nella sua lunga carriera politica, è stato in aspra polemica con Sergey Mitrokhin, proprio quando era alla guida del partito Jabloko. Gli abbiamo posto alcune domande sulle elezioni e sulla visione del KPRF. Nonostante lo scontro con la NATO, la Federazione Russa si avvicina alle elezioni. Si tratta del quinto appuntamento elettorale dall’inizio dell’Operazione militare speciale. Quali sono le principali proposte del KPRF per queste elezioni?

Le nostre proposte sono contenute nel programma elettorale «Programma della Vittoria». Il programma si fonda sulle nostre proposte tradizionali: la nazionalizzazione delle risorse naturali e delle materie prime, dei monopoli infrastrutturali e del settore bancario. Le risorse così ottenute dovrebbero essere destinate al welfare, al sostegno delle persone in difficoltà, all’aumento del salario minimo e così via. Il KPRF ritiene che la svolta della politica estera russa verso la sovranità e il confronto con l’egemonia occidentale, che si è delineata negli ultimi anni, debba essere accompagnata da una svolta a sinistra nella politica interna, soprattutto in quella economica. La Russia non può contrastare efficacemente l’Occidente continuando a muoversi all’interno dei dogmi neoliberali elaborati in Occidente proprio per garantire il predominio del capitale finanziario occidentale.

Quali sono le principali contestazioni e critiche che i comunisti rivolgono al Cremlino?

La principale critica dei comunisti riguarda il carattere oligarchico dell’economia del Paese. Una parte enorme dell’economia russa appartiene direttamente agli oligarchi ed è gestita da strutture oligarchiche. Nonostante il conflitto, il sistema continua a funzionare nell’interesse dell’arricchimento di pochi: dall’inizio della SVO, il numero dei miliardari in dollari è aumentato da 100 a 155. Riteniamo che il Paese non possa svilupparsi con successo e vincere finché non verranno smantellate le strutture oligarchiche. I super-ricchi devono essere sottoposti a un’elevata tassazione sul reddito. L’indecisione delle autorità su questo tema suscita indignazione tra i cittadini: è necessario agire con maggiore determinazione.

In Occidente i media definiscono le elezioni nella Federazione Russa una «farsa» o delle «elezioni fittizie». Come valuta lo svolgimento del processo elettorale?

Non possiamo non rilevare che il sistema elettorale russo presenta una serie di carenze significative: una procedura complessa per la candidatura, numerose restrizioni alla propaganda elettorale e possibilità di controllo sempre più limitate nei giorni del voto. Esiste inoltre la pratica di limitare il diritto di elettorato passivo in seguito a condanne per violazioni amministrative e persino attraverso procedure extragiudiziali. Allo stesso tempo, va sottolineato che sulla scheda elettorale è rappresentato l’intero spettro delle forze politiche: sinistra, destra, centro, populisti e verdi. Partiti e candidati determinano autonomamente i contenuti dei propri programmi, preparano il materiale elettorale e lo diffondono liberamente. Hanno inoltre diritto a spazi televisivi e radiofonici gratuiti sulle emittenti nazionali e regionali. La propaganda elettorale è attiva anche sui social network. Considerando il quadro nel suo complesso, non si può definire il processo elettorale una «farsa». Saranno fondamentali la giornata del voto e lo spoglio dei risultati. Sarà possibile trarre conclusioni sulla qualità dei risultati elettorali soltanto al termine della competizione elettorale.

Nell’UE si è parlato molto dell’esclusione del partito «Yabloko» dalle elezioni. Cosa pensa di questa decisione?

Siamo favorevoli a che tutti i partiti politici siano rappresentati sulla scheda elettorale e che siano gli elettori, non i tribunali, a determinare i risultati del voto. Tuttavia, siamo anche contrari al finanziamento dei partiti politici dall’estero. Per quanto ne so, la vicenda di «Jabloko» riguarda proprio questo. È forse per questa ragione che nell’UE si è parlato così tanto di questo partito.

Temete che l’Occidente o Kiev possano tentare di sabotare o ostacolare lo svolgimento delle elezioni, per esempio attraverso attentati terroristici o operazioni sotto falsa bandiera?

Sì, temiamo che possano esserci tentativi di sabotare il processo elettorale attraverso atti terroristici. Il regime di Kiev ha già attaccato più volte obiettivi civili sul territorio russo. Attualmente, l’avversario non sembra avere alcun limite morale.

Dopo più di quattro anni di conflitto, anche la popolazione russa manifesta stanchezza per la guerra. Secondo lei, come si rifletterà questo sui risultati del voto?

Ritengo che questo fattore influirà sull’affluenza alle urne. È improbabile che incida sui risultati finali. In Occidente la stanchezza della popolazione per le operazioni militari e per le minacce ad esse connesse viene spesso interpretata come un segnale del fatto che la società russa sarebbe pronta a cedere alle pressioni e ad accettare qualsiasi condizione di pace. Non è così.

Uno degli obiettivi dichiarati dal Cremlino è la denazificazione dell’Ucraina. Nell’UE questo obiettivo viene spesso sottovalutato; tuttavia, chi conosce la storia della Russia comprende che si tratta di una questione esistenziale per il popolo russo e per gli altri popoli della Russia, e non semplicemente di una questione politica. Secondo lei, Putin potrebbe rinunciare a questo obiettivo o esistono in Russia forze in grado di impedirne il raggiungimento?

La denazificazione è una questione fondamentale. Se questo processo in Ucraina non verrà portato a termine, la minaccia esistenziale per il nostro Paese rimarrà: la leadership politica di Kiev dichiara apertamente che il confronto con la Russia è quasi un obiettivo della stessa statualità ucraina. Ritengo che il presidente Putin non rinuncerà a questo obiettivo. Su questo tema anche la società russa è monolitica.

Come valuta il riavvicinamento tra Putin e Trump e, più in generale, i negoziati tuttora in corso con Witkoff e Kushner? Il KPRF si fida del processo negoziale?

Trump è un populista di destra e un uomo d’affari. Cambia di 180 gradi il proprio approccio e le proprie decisioni sulle principali questioni internazionali nel giro di pochi minuti. Il KPRF non si fida del processo negoziale con la partecipazione dei rappresentanti di Trump e, soprattutto, non crede che questi ultimi siano in grado di garantire l’attuazione degli accordi raggiunti.

Che cosa serve alla Federazione Russa per porre definitivamente fine al confronto con la NATO e con l’Occidente collettivo?

Potremmo attenuare le contraddizioni esistenti se al potere in Europa e negli Stati Uniti arrivassero almeno dei pragmatici solidi, capaci di affrontare le sfide dal punto di vista degli interessi del proprio Paese e del proprio popolo. Le sanzioni e la corsa agli armamenti sono politiche che rispondono agli interessi della minoranza più ricca, mentre a subirne le conseguenze è la maggioranza dei lavoratori, sia in Europa sia negli Stati Uniti. Riteniamo che sia nelle nostre possibilità tornare a una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e, da parte russa, non esistono ostacoli a questo.

Nel vostro programma, la costruzione del socialismo del XXI secolo è definita come obiettivo politico-strategico e si afferma inoltre che il mondo sta attraversando una fase di transizione dal capitalismo al socialismo. In quale fase di questo processo ci troviamo oggi?

Nella fase di crisi del sistema capitalistico. Il globalismo neoliberale non ha dato i risultati promessi: ormai sono in pochi a contestarlo. Vediamo come questo sistema stia crollando sotto la pressione delle sfide generate dallo stesso capitalismo predatorio. La questione, tuttavia, è cosa verrà al posto di questo sistema. Le risposte che si sentono sempre più spesso in Occidente sono utopie reazionarie di destra. La storia ci insegna che, nelle condizioni di crisi del capitalismo, il capitale finanziario può puntare sulle dittature di destra e sul fascismo. L’alternativa può essere soltanto una riorganizzazione della società e dell’economia secondo principi socialisti.

Quale messaggio vorrebbe rivolgere il KPRF ai comunisti, così come alle forze progressiste e popolari dell’Europa occidentale?

Oggi l’umanità si trova di fronte a una minaccia forse tra le più gravi della sua storia: guerre, problemi ambientali, minacce tecnologiche, povertà. Sembra che ci troviamo a pochi passi dal baratro. Sappiamo che questi problemi sono generati dal sistema capitalistico e che l’unica soluzione possibile può essere il socialismo. Nonostante ciò, il movimento della sinistra e quello comunista nei principali Paesi occidentali si trovano in una profonda crisi, mentre le forze politiche di estrema destra riescono a sfruttare con successo i problemi esistenti. Auguriamo ai nostri compagni di tutti i Paesi di trovare la giusta strategia e tattica, conquistare il sostegno della maggioranza dei lavoratori dei propri Paesi, cambiare la politica suicida delle élite e prevenire quelle catastrofi che il capitalismo produrrà inevitabilmente su scala sempre maggiore.

Clara Statello Clara Statello, laureata in Economia Politica, ha lavorato come corrispondente e autrice per Sputnik Italia, occupandosi principalmente di Sicilia, Mezzogiorno, Mediterraneo, lavoro, mafia, antimafia e militarizzazione del territorio. Appassionata di politica internazionale, collabora con L'Antidiplomatico, Pressenza e Marx21, con l'obiettivo di mostrare quella pluralità di voci, visioni e fatti che non trovano spazio nella stampa mainstream e nella "libera informazione".