“Washington Group”. La chat segreta che mette a nudo l'opacità della governance UE

di Laura Ruggeri*

La Commissione Europea, guidata da Ursula von der Leyen, si trova nuovamente al centro di uno scandalo che rivela la profonda e radicata opacità della governance europea. L’Ombudsman europea sta indagando su una chat segreta, soprannominata “Washington Group”, che riuniva von der Leyen, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’ex premier britannico Keir Starmer. Secondo le informazioni emerse, il gruppo sarebbe stato creato per coordinare una risposta diplomatica parallela alle mosse considerate imprevedibili di Donald Trump sul conflitto in Ucraina. Invece di utilizzare i canali istituzionali ufficiali, questi leader si sono scambiati comunicazioni strategiche sensibili in una chat privata, aggirando deliberatamente protocolli diplomatici, controlli parlamentari e i principi fondamentali di trasparenza e responsabilità democratica.



Quando il sito di informazione olandese Follow the Money ha presentato una richiesta di accesso agli atti per ottenere i messaggi, la Commissione ha opposto un netto rifiuto, sostenendo che la loro divulgazione potrebbe compromettere le relazioni dell’UE con paesi terzi. Fermiamoci a riflettere: decisioni geopolitiche di enorme rilevanza vengono gestite come affari privati all’interno di un’élite non eletta. L’Ombudsman europea, Teresa Anjinho, ha aperto un’inchiesta formale per accertare se questo rifiuto violi le norme sulla trasparenza dell’Unione, convocando un incontro con i rappresentanti della Commissione entro metà luglio. Non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato. La Commissione von der Leyen era già stata indagata dalla Corte di Giustizia dell’UE per la gestione opaca degli sms scambiati con l’amministratore delegato di Pfizer durante i negoziati sui vaccini. Proprio questo mese, l’Ombudsman ha condannato la cancellazione illegittima di un messaggio di Macron relativo all’accordo commerciale con il Mercosur, confermando una tendenza sistematica a condurre affari di Stato nell’ombra.



Questi casi ricorrenti non sono eccezioni, ma rappresentano il modus operandi di un esecutivo che considera la trasparenza un ostacolo e la documentazione ufficiale un optional. Ciò che emerge non è semplice opacità, bensì una vera e propria architettura di potere parallelo: decisioni cruciali su guerra, commercio e strategia globale vengono prese da pochi insider che aggirano sistematicamente i parlamenti nazionali e quello europeo.



*Post Telegram pubblicato sull'account @LauraRuHK