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La Germania deve riaprire un canale di comunicazione diretto con Mosca per favorire una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. A chiederlo è Alice Weidel, leader di Alternativa per la Germania (AfD), che ai microfoni della rete AUF1 ha ribadito la linea del suo partito: "Abbiamo sempre sostenuto la necessità di mantenere un dialogo aperto con la Russia per bilanciare gli interessi in gioco e raggiungere la pace".

Weidel ha poi evidenziato l'importanza di preservare buone relazioni sia con Washington sia con Mosca, criticando il ruolo passivo dell'esecutivo tedesco rispetto alla diplomazia americana. "Oggi vediamo gli Stati Uniti inviare propri rappresentanti a Mosca per sondare il terreno tra Russia e Ucraina. Era un ruolo di mediazione che avrebbe dovuto assumere la Germania, o più nello specifico il nostro governo federale", ha affermato.

La leader di AfD ha infine ricordato come la neutralità e la mediazione abbiano rappresentato per decenni la colonna portante della politica estera di Berlino, accusando l'attuale classe dirigente di essersi trasformata in un gruppo di "guerrafondai retorici". Per Weidel, la priorità resta il dialogo strutturato con le grandi potenze e i paesi vicini, poiché "la politica funziona — e porta risultati reali — solo attraverso un reale equilibrio degli interessi".

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