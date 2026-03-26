Winter rompe il silenzio, vacanze in Italia in bilico per il generale israeliano

"La Hind Rajab Foundation ha depositato un esposto presso la Procura di Roma chiedendo al ministro della Giustizia Nordio di intervenire per permettere alla giustizia italiana di arrestare e indagare il sospetto criminale di guerra Ofer Winter, un ex generale dell’esercito israeliano atteso – secondo dettagliate fonti di stampa – a Paestum il 31 marzo per un pacchetto-vacanze, organizzato da un’agenzia israeliana che non ha mai smentito il suo arrivo.

Secondo quanto riferito dalla Hind Rajab Foundation, durante la campagna militare israeliana nella Striscia di Gaza del 2014, Winter – all’epoca a capo della Brigata Givati dell’esercito israeliano – è responsabile di crimini previsti dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale. In particolare, il generale Winter ha presieduto ad attacchi intenzionali contro obiettivi civili e edifici non militari tra cui città, villaggi, abitazioni, luoghi religiosi, scuole, ospedali e monumenti storici, sapendo che tali attacchi avrebbero causato perdite civili, danni eccessivi o gravi e duraturi danni all’ambiente naturale.

Inoltre, durante l’attuale genocidio nella Striscia di Gaza, in cui ha preso parte alle operazioni militari come volontario riservista, Winter ha dichiarato: “L’obiettivo finale deve essere: nessun palestinese a Gaza”.

Si sono susseguite petizioni perché Ofer Winter non fosse accolto in Italia.

Su Istagram adesso lo stesso Winter ha pubblicato un video in ebraico, in cui praticamente annuncia che non verrà in Italia ed è orgoglioso di quello che ha fatto.

Credo che non ci sia bisogno di alcun commento.

Lo abbiamo tradotto.

"Ho sentito che un fondo europeo di terroristi ha presentato una richiesta di mandato d'arresto contro di me in Italia per "crimini di guerra". Quindi di cosa sono accusato? La prima cosa è aver attuato la Direttiva Hannibal e aver danneggiato i Gazaiani durante l'evento di rapimento di Hadar Goldin nel 2014. Non me ne pento e non mi scuso. La seconda cosa è che sono stato citato dicendo che la soluzione per i Gazaiani è l'emigrazione. È buono per loro e buono per noi, e non me ne pento. È ancora la migliore soluzione e quella per cui dobbiamo sforzarci. E la terza cosa è che ho chiesto un assedio ai terroristi a Gaza, e penso ancora che fosse la migliore soluzione per porre fine a questa guerra. Quindi, per i soldati dell'IDF e il popolo di Israele, sono disposto a pagare qualsiasi prezzo personale, e se il prezzo è che non sarò in grado di viaggiare in Europa, allora l'onore è interamente mio."

Agata Iacono Sociologa e antropologa