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WSJ: Gli Stati Uniti attaccano segretamente la più grande isola iraniana di Hormuz

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WSJ: Gli Stati Uniti attaccano segretamente la più grande isola iraniana di Hormuz

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Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi al corrente dei fatti, il 2 novembre gli Stati Uniti hanno attaccato l'isola di Qeshm, la più grande isola iraniana nello Stretto di Hormuz. Alcune fonti hanno descritto i raid come "difensivi", volti a impedire a Teheran di colpire le navi mercantili che transitano lungo la strategica via d'acqua. A differenza di quanto avvenuto nelle fasi precedenti del conflitto, Washington non ha reso pubblica l'operazione.

Un funzionario ha precisato che il blitz è stato mantenuto segreto per non dare l'impressione che gli USA vogliano riprendere i combattimenti su larga scala. Il Dipartimento della Difesa ha reindirizzato le richieste di chiarimento al Central Command (CENTCOM), che non ha rilasciato commenti immediati.

L'attacco non sarebbe un caso isolato, bensì l'ultimo di una serie di raid mirati che Washington avrebbe condotto segretamente in Iran nelle ultime settimane, proprio mentre il presidente Donald Trump ipotizza la possibilità di un accordo diplomatico.

Nella notte del 2 novembre, sull'isola si sono udite cinque forti esplosioni in rapida successione. Data la violenza delle deflagrazioni, si ritiene che gli ordigni abbiano colpito l'interno dell'isola, mentre alcuni residenti hanno riferito il sorvolo di due velivoli. Il Corpo cibernetico dei Pasdaran ha confermato l'accaduto, mentre fonti citate da NewsNation precisano che il raid statunitense ha preso di mira radar e lanciamissili.

L'azione militare giunge mentre il vicepresidente JD Vance parla di "alcuni progressi" nei colloqui con l'Iran, mostrando un cauto ottimismo, condiviso con il presidente Trump, sulla possibilità di raggiungere una soluzione negoziata prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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