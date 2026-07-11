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Xi: Cina e Corea del Nord continueranno a promuovere la causa socialista

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Xi: Cina e Corea del Nord continueranno a promuovere la causa socialista

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Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che il suo Paese e la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) dovrebbero garantire che lo sviluppo delle relazioni bilaterali contribuisca sempre a consolidare le rispettive cause socialiste e a promuovere i loro processi di modernizzazione.

Xi Jinping ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro a Pechino con Pak Thae Song, Primo Ministro del Gabinetto della RPDC. Pak è anche membro del Presidium del Politburo del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori di Corea e vicepresidente della Commissione per gli Affari di Stato della RPDC.

Xi ha affermato che le relazioni tra Cina e RPDC sono sempre state caratterizzate da un'amicizia duratura, dalla condivisione di gioie e dolori e dal reciproco aiuto, sottolineando che il Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza tra Cina e RPDC ha posto importanti basi politiche e giuridiche per consolidare le relazioni amichevoli bilaterali.

Xi e Kim hanno concordato di cogliere l'occasione del 65° anniversario del trattato per ricordare le aspirazioni e la missione originarie delle precedenti generazioni di leader dei due partiti e dei due paesi, e di incoraggiare i due popoli a portare avanti la loro tradizionale amicizia e a mantenere vivi i legami bilaterali negli anni a venire.

Notando che l’attuale panorama internazionale è irto di cambiamenti e turbolenze, Xi ha affermato che i due paesi dovrebbero mantenere la determinazione strategica, rafforzare la fiducia strategica e attuare ulteriormente il consenso raggiunto da lui e dal Segretario Generale Kim Jong Un, assicurando che le relazioni tra i due partiti e i due paesi siano al passo con i tempi.

Xi ha invitato entrambe le parti a portare avanti costantemente la cooperazione pratica, a rafforzare continuamente il sostegno pubblico e a garantire che i giovani di entrambi i paesi ricordino il contributo storico dei Volontari del popolo cinese.

Ha inoltre sollecitato un maggiore coordinamento strategico per salvaguardare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo di ciascuno e promuovere un ambiente esterno favorevole per il rispettivo perseguimento di un percorso socialista adatto alle condizioni nazionali.

Da parte sua, Pak ha innanzitutto trasmesso i cordiali saluti di Kim a Xi, sottolineando che in occasione del 65° anniversario del trattato, Kim augura a Xi nuovi e continui risultati nella nobile causa della guida del PCC e del popolo cinese.

Sottolineando che il trattato RPDC-Cina fornisce una forte garanzia legale per lo sviluppo delle relazioni bilaterali da un livello strategico e una prospettiva a lungo termine, Pak ha affermato che i due paesi, guidati dallo spirito del trattato, si sono sostenuti a vicenda, hanno portato avanti congiuntamente la causa del socialismo e hanno lavorato fianco a fianco per salvaguardare la pace regionale e mondiale.

Le attività commemorative organizzate dai due paesi per il 65° anniversario del trattato hanno dimostrato ancora una volta che l’amicizia tra Corea del Nord e Cina ha resistito alla prova delle mutevoli circostanze internazionali ed è di grande significato strategico, ha affermato Pak.

Notando che Kim ha chiesto di sviluppare le relazioni tra la RPDC e la Cina nella relazione strategica più forte, Pak ha affermato che la RPDC attuerà risolutamente l'importante consenso raggiunto dai due capi di stato, sosterrà fermamente la Cina nel salvaguardare i suoi interessi fondamentali su questioni come Taiwan e farà ogni sforzo per portare la solidarietà, l'amicizia e la causa socialista tra RPDC e Cina ad un livello nuovo e più alto.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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