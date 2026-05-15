Xi guida la “grande nave”: la Cina si impone come pilastro del nuovo ordine mondiale

Nel cuore di Pechino, tra il Grande Palazzo del Popolo e il Tempio del Cielo, si è consumato uno degli incontri geopolitici più importanti dell’anno: il ritorno di Donald Trump in Cina per la sua prima visita di Stato dopo la rielezione. Ma, al di là della coreografia diplomatica e dei richiami alla storia, il dato politico emerso con chiarezza è un altro: oggi è Washington a essere costretta a trattare con una Cina che si presenta da una posizione di forza strategica. Xi Jinping ha accolto Trump con il linguaggio della continuità storica e della stabilità, mostrando al mondo l’immagine di una potenza sicura di sé, consapevole del proprio peso globale e determinata a definire le regole del nuovo equilibrio internazionale. Il presidente cinese ha parlato della necessità di “guidare la grande nave delle relazioni Cina-USA” attraverso le tempeste geopolitiche, ma il sottotesto era evidente: senza Pechino non esiste stabilità globale.

Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno tentato di contenere la crescita cinese attraverso dazi, restrizioni tecnologiche e pressioni militari sull’Indo-Pacifico. Tuttavia, la realtà economica e geopolitica ha finito per imporre un’altra direzione. Le catene produttive mondiali restano profondamente legate alla Cina, mentre Washington si trova alle prese con debito crescente, polarizzazione interna e difficoltà nel mantenere la propria leadership internazionale. Non è casuale che Trump abbia insistito più volte sul carattere “costruttivo” delle relazioni bilaterali, arrivando a definire Xi “un grande leader” e sottolineando la volontà delle imprese statunitensi di continuare a fare affari con la Cina. Anche figure chiave dell’amministrazione statunitense, da Marco Rubio a Scott Bessent, hanno parlato apertamente della necessità di stabilità e cooperazione con Pechino. Xi, dal canto suo, ha ribadito le linee rosse della Cina, soprattutto sulla questione di Taiwan, definita il punto più sensibile dell’intera relazione bilaterale. Il messaggio inviato agli Stati Uniti è stato netto: la stabilità nello Stretto è interesse comune, ma qualsiasi sostegno all’indipendentismo taiwanese rischia di portare a uno scontro diretto.

La leadership cinese ha inoltre rilanciato il concetto di “stabilità strategica”, cercando di spostare il rapporto con Washington da una fragile tregua tattica a una cooperazione più strutturata. Un obiettivo che riflette la crescente consapevolezza, anche negli ambienti USA, che il confronto permanente con Pechino non è sostenibile. La visita di Trump assume così un significato simbolico profondo. Se negli anni Settanta fu la “diplomazia del ping pong” ad aprire una nuova fase tra le due potenze, oggi è la crisi dell’ordine unipolare statunitense a spingere gli USA verso il dialogo con la Cina. Pechino si presenta come il perno di un mondo multipolare in costruzione, forte della propria centralità economica, tecnologica e diplomatica.

Washington, invece, appare costretta a riconoscere che il tempo dell’egemonia incontrastata sta lasciando spazio a una realtà più complessa, dove la Cina non può più essere contenuta. I tempi, l’economia e la geopolitica giocano a favore di Pechino mentre il declino statunitense pare difficilmente arrestabile.

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