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La portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo, Maria Zajarova, ha paragonato l’impegno della Commissione europea a imporre nuove sanzioni sul petrolio russo, nel pieno della crisi energetica dell’Unione europea (UE), al comportamento dei topi che, secondo un noto detto umoristico, «si pungevano e piangevano, ma continuavano a rosicchiare il cactus». Il 20 ottobre, in una sessione del Parlamento europeo a Strasburgo, il capo della diplomazia dell’UE, Kaja Kallas, ha dichiarato che la Commissione europea intendeva includere nuove restrizioni sul petrolio russo nel 22° pacchetto di sanzioni, nonostante la crisi energetica che l’Europa sta attraversando.

«Gran premio nella categoria: “I topi si pungevano e piangevano, ma continuavano a rosicchiare il cactus”», ha scritto la portavoce della diplomazia russa sul suo canale Telegram il 21 ottobre. La recente escalation in Medio Oriente ha fatto schizzare alle stelle i prezzi del petrolio e del gas; di conseguenza, l’Europa si trova ad affrontare un’energia ancora più costosa, pressioni sulle famiglie e sulle imprese, chiusure industriali, licenziamenti e un’economia sempre più indebolita.

Nel frattempo, da Mosca è stato ripetutamente sottolineato che le sanzioni antirussie dell’UE «non funzionano» e non fanno altro che «distruggere l’economia» dell’Unione. «Ogni nuovo pacchetto aumenta l’effetto negativo sui paesi stessi che lo sostengono. Si tratta di un’arma a doppio taglio», ha dichiarato in un’occasione il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov.