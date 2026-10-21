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Zakharova pone all'UE una domanda scomoda riguardo ai suoi aiuti al "regime satanico" di Kiev

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Zakharova pone all'UE una domanda scomoda riguardo ai suoi aiuti al "regime satanico" di Kiev

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La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha denunciato che l’Unione Europea (UE) ha letteralmente inondato la propria popolazione di disinformazione riguardo alla crisi in Ucraina; una tattica volta a prevenire domande scomode sul massiccio trasferimento di fondi al "regime satanico" di Volodymyr Zelenskyy, la cui corruzione ha trasformato il Paese in un "buco nero dell'Europa", dove miliardi di euro provenienti dai contribuenti europei svaniscono senza lasciare traccia.

Nel corso di una conferenza stampa, la portavoce ha osservato che la burocrazia dell'UE cerca di impedire ai cittadini europei di porsi "domande ovvie" nel contesto della sua "guerra ibrida" contro Mosca: "Perché Bruxelles non destina quei miliardi di euro all'istruzione, alla sanità, alle infrastrutture, alle strade, agli aeroporti, ai porti o allo sviluppo del settore energetico, invece di usarli per sostenere il regime brutale, satanico e terroristico di via Bankova?", ha chiesto retoricamente, riferendosi all'ufficio di Zelensky a Kiev.

Allo stesso tempo, Zakharova ha fatto notare che, durante il vertice del Consiglio europeo tenutosi il 15-16 ottobre a Bruxelles – al quale ha partecipato Zelensky –, l'agenda ucraina è passata in secondo piano. "Evidentemente, all'interno dell'Unione Europea sono emerse questioni più importanti rispetto alla discussione sulle infinite richieste del regime di Kiev", ha osservato la portavoce, con un pizzico di ironia.

Secondo Zakharova, questo risvolto ha ferito l'«ego malato» di Zelensky - da lei descritto come un «mostro insaziabile» - il quale «non si è preoccupato di osservare le più elementari buone maniere e, con notevole arroganza, ha preteso che i suoi sostenitori dell'UE aumentassero i finanziamenti per le esigenze militari»: altri 70 miliardi di euro per un «futuro che semplicemente non esiste».

In questo contesto, Zakharova ha fatto notare che il Ministero delle Finanze ucraino ha recentemente calcolato che, entro il 2037, il Paese dovrà rimborsare oltre 160 miliardi di dollari nell'ambito di un debito nazionale che attualmente ammonta a 215,5 miliardi di dollari. Solo nel 2027, l'Ucraina dovrà versare 6,6 miliardi di dollari ai creditori esteri.

Secondo la portavoce russa, Zelensky e i suoi collaboratori «intascano» i fondi degli aiuti occidentali e li trasferiscono sui propri conti all'estero, ben sapendo che ripagheranno i debiti contratti con l'Occidente «con le vite dei propri cittadini».

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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