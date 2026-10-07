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L'Eliseo tace mentre la polizia francese "calpesta e schiaccia i ragazzi" durante le proteste studentesche. Questa la denuncia di Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo.

"L'unica cosa che mi preoccupa davvero al riguardo è il silenzio dell'Eliseo sulle azioni della polizia; credo che tutti abbiano visto quelle immagini ieri, tutti coloro che seguono l'agenda politica internazionale. Quella stessa polizia francese - a parte il termine 'calpestare', l'unica altra parola che posso usare è 'schiacciare' - stava schiacciando i propri ragazzi senza la minima considerazione", ha affermato Zakharova.

Inoltre, la portavoce ha sottolineato il silenzio da parte dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, nonché dei membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE).

“Il secondo punto che mi ha colpito. E dov’è Kaja Kallas? Qualcuno può svegliarla? […] E dove sono loro, per così dire, nella loro Bruxelles, in quella loro PACE, dove sono tutti? Questo è il loro momento di gloria”, ha detto.

Secondo la portavoce, "finalmente tutto è andato come piace a loro". "Voglio sentire almeno una volta - quando dal loro punto di vista non ci sono altre ragioni o opzioni se non quella di non fare una dichiarazione - almeno una volta una dichiarazione reale o una dichiarazione che si avvicina ad essere reale, su come le persone pacifiche e disarmate non possono essere trattate in questo modo, direi direttamente anche i bambini, gli scolari, gli studenti", ha aggiunto.

"Probabilmente avrei dovuto usare altre espressioni: detenere, arrestare, ma purtroppo non posso, perché quello che abbiamo visto ieri e in questi giorni non può essere descritto con il tradizionale lessico politico o giuridico. Questo non è un arresto. [...] Questo è semplicemente un massacro, un autentico massacro", la sua amara chiosa.

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