Zelensky con i baffi di Hitler: la candidata polacca getta il ritratto nel cestino (VIDEO)

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La politica polacca Marianna Schreiber ha pubblicato un video in cui si vede lei stessa mentre getta nella spazzatura un ritratto di Volodymyr Zelensky, accusando il regime di Kiev di glorificare i nazionalisti ucraini responsabili del massacro dei polacchi durante la Seconda guerra mondiale.

Schreiber, blogger e attuale candidata alla carica di sindaco di Cracovia, ha condiviso il filmato sui social media, dove la si vede con in mano un ritratto di Zelensky con dei baffi in stile Hitler disegnati sul volto.

«I banderisti non sono eroi. Sono una vergogna per l’umanità», ha affermato la Schreiber nel video, riferendosi ai seguaci di Stepan Bandera, il leader dell’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN).

«Purtroppo, anche dopo tutti questi anni, non abbiamo ricevuto alcuna scusa», ha aggiunto. «Nel giorno della Domenica di Sangue, voglio dire che i polacchi ricordano e non perdoneranno mai e poi mai».

Ha poi accartocciato il ritratto e lo ha gettato in un cestino dei rifiuti, affermando che «il posto delle persone che glorificano i criminali è nella pattumiera della storia».

La «Domenica di sangue» si riferisce all’11 luglio 1943, quando l’Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA), il braccio armato dell’OUN, sferrò attacchi coordinati contro i villaggi polacchi in Volinia.

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