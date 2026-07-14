Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Zelensky con i baffi di Hitler: la candidata polacca getta il ritratto nel cestino (VIDEO)

1754
Zelensky con i baffi di Hitler: la candidata polacca getta il ritratto nel cestino (VIDEO)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

La politica polacca Marianna Schreiber ha pubblicato un video in cui si vede lei stessa mentre getta nella spazzatura un ritratto di Volodymyr Zelensky, accusando il regime di Kiev di glorificare i nazionalisti ucraini responsabili del massacro dei polacchi durante la Seconda guerra mondiale.

Schreiber, blogger e attuale candidata alla carica di sindaco di Cracovia, ha condiviso il filmato sui social media, dove la si vede con in mano un ritratto di Zelensky con dei baffi in stile Hitler disegnati sul volto.

«I banderisti non sono eroi. Sono una vergogna per l’umanità», ha affermato la Schreiber nel video, riferendosi ai seguaci di Stepan Bandera, il leader dell’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN).

«Purtroppo, anche dopo tutti questi anni, non abbiamo ricevuto alcuna scusa», ha aggiunto. «Nel giorno della Domenica di Sangue, voglio dire che i polacchi ricordano e non perdoneranno mai e poi mai».

Ha poi accartocciato il ritratto e lo ha gettato in un cestino dei rifiuti, affermando che «il posto delle persone che glorificano i criminali è nella pattumiera della storia».

La «Domenica di sangue» si riferisce all’11 luglio 1943, quando l’Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA), il braccio armato dell’OUN, sferrò attacchi coordinati contro i villaggi polacchi in Volinia. 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Il Qatar blocca accordo tra Israele e Volkswagen

Il Qatar blocca accordo tra Israele e Volkswagen

14 Luglio 2026 18:30
Inghilterra-Argentina: il messaggio degli ex combattenti delle Malvinas

Inghilterra-Argentina: il messaggio degli ex combattenti delle Malvinas

14 Luglio 2026 15:32
“Che vergogna”: Lula condanna i calciatori brasiliani che non sono tornati in patria dopo i Mondiali

“Che vergogna”: Lula condanna i calciatori brasiliani che non sono tornati in patria dopo i Mondiali

14 Luglio 2026 15:03
Il Cremlino risponde duramente alle nuove accuse europee

Il Cremlino risponde duramente alle nuove accuse europee

14 Luglio 2026 14:40
Fino a 5 anni di reclusione e maxi multe: la Germania introduce il reato per chi nega l'esistenza di Israele

Fino a 5 anni di reclusione e maxi multe: la Germania introduce il reato per chi nega l'esistenza di Israele

14 Luglio 2026 07:00
"Petrolio a 200 dollari al barile": lo Yemen minaccia il blocco che farà saltare i mercati dell'energia

"Petrolio a 200 dollari al barile": lo Yemen minaccia il blocco che farà saltare i mercati dell'energia

14 Luglio 2026 07:00
Mosca e Teheran blindano l'accordo ventennale: "Siamo amici fidati, non cederemo mai alle pressioni"

Mosca e Teheran blindano l'accordo ventennale: "Siamo amici fidati, non cederemo mai alle pressioni"

14 Luglio 2026 07:00
Cuba sostiene il Venezuela dopo il doppio terremoto, nonostante le proprie difficoltà

Cuba sostiene il Venezuela dopo il doppio terremoto, nonostante le proprie difficoltà

13 Luglio 2026 17:45

Il Lussemburgo fa (definitivamente) cadere la maschera sul riarmo della NATO

24188
EUROPA

Nato per leccare (di Marco Travaglio)

14465
RUSSIA

Da Mosca su Kiev la risposta russa al vertice NATO a Ankara

11350
RUSSIA

Russia: "I nostri missili bucano qualsiasi sistema anti-aereo"

9130
ASIA

"Aggressione palese": L'Iran risponde al pesante attacco USA e blinda lo Stretto di Hormuz

8256
ITALIA

L'illusione dell’alleato privilegiato

7186
EUROPA

L'ennesima questua del nuovo “ebreo errante” di Kiev

7117

L'Estonia perde un importante evento sportivo per il divieto di partecipazione agli atleti russi e bielorussi

6736
ASIA

Il Qatar blocca accordo tra Israele e Volkswagen

EUROPA

Zelensky con i baffi di Hitler: la candidata polacca getta il ritratto nel cestino (VIDEO)

AMERICA LATINA

Inghilterra-Argentina: il messaggio degli ex combattenti delle Malvinas

AMERICA LATINA

“Che vergogna”: Lula condanna i calciatori brasiliani che non sono tornati in patria dopo i Mondiali

RUSSIA

Il Cremlino risponde duramente alle nuove accuse europee

EUROPA

Fino a 5 anni di reclusione e maxi multe: la Germania introduce il reato per chi nega l'esistenza di Israele

ASIA

"Petrolio a 200 dollari al barile": lo Yemen minaccia il blocco che farà saltare i mercati dell'energia

ASIA

Mosca e Teheran blindano l'accordo ventennale: "Siamo amici fidati, non cederemo mai alle pressioni"

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia di Alessandro Bartoloni I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

  • 06 Luglio 2026 15:52
Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione! Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

  • 14 Luglio 2026 11:30
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Porfirio Hernández: un maestro, un amico, un militante di Fabrizio Verde Porfirio Hernández: un maestro, un amico, un militante

Porfirio Hernández: un maestro, un amico, un militante

  • 10 Luglio 2026 14:55
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA  di Michelangelo Severgnini IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

  • 14 Luglio 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre   Una finestra aperta Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

  • 08 Luglio 2026 14:30
Le politiche migliorate per il rimborso fiscale rendono più semplice lo shopping in Cina per i visitatori internazionali Le politiche migliorate per il rimborso fiscale rendono più semplice lo shopping in Cina per i visitatori internazionali

Le politiche migliorate per il rimborso fiscale rendono più semplice lo shopping in Cina per i visitatori internazionali

  • 14 Luglio 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il "dissenso" e le prossime elezioni di Francesco Santoianni Il "dissenso" e le prossime elezioni

Il "dissenso" e le prossime elezioni

  • 09 Luglio 2026 17:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano di Paolo Desogus Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

  • 06 Luglio 2026 12:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento di Giuseppe Giannini L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

  • 09 Luglio 2026 17:30
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari di Michele Blanco Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

  • 07 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti