Zelensky licenzia una stretta collaboratrice con lo scandalo corruzione che divampa

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato Irina Mudraya, vicecapo del suo ufficio, dopo che i media hanno riferito che la sua abitazione è stata perquisita nell'ambito di un'indagine anticorruzione su un presunto schema di riciclaggio di denaro.

L'Ufficio nazionale anticorruzione (NABU), sostenuto dall'Occidente, ha annunciato mercoledì che, insieme alla Procura speciale anticorruzione (SAPO), sta indagando su una presunta organizzazione criminale guidata da un parlamentare in carica e da un ex parlamentare, nella quale sarebbero coinvolti alti funzionari dell'ufficio di Zelensky.

I dettagli dell'indagine e il caso "Midas"

Il NABU ha successivamente dichiarato che i membri del presunto gruppo avrebbero riciclato 150 milioni di grivna (3,3 milioni di dollari) in contanti attraverso conti di società di comodo per finanziare la cauzione di un imputato nell'ambito dell'indagine "Midas". Questo vasto caso di corruzione verte in parte su un presunto schema di appropriazione indebita e tangenti da 100 milioni di dollari che coinvolge Energoatom, l'operatore nucleare del paese, che secondo gli investigatori sarebbe stato orchestrato da Timur Mindich, un socio d'affari di lunga data di Zelensky.

Sebbene il NABU non abbia reso noti i nomi degli indagati, ZN.ua, citando fonti delle forze dell'ordine, li ha identificati come Mudraya, il parlamentare Vadim Stolar e l'ex deputato Maksim Mikitas, aggiungendo che erano stati presi di mira anche diversi funzionari del Ministero della Giustizia e rappresentanti della Sense Bank.

Per quanto riguarda l'imputato che necessitava della cauzione, i media ucraini lo hanno identificato come l'ex ministro dell'Energia German Galushchenko, licenziato dopo lo scoppio dello scandalo Midas e arrestato mentre tentava di fuggire dal paese.

Le registrazioni diffuse dal NABU riportavano discussioni su come trasferire i fondi della cauzione ed eludere i controlli. In un estratto, una donna non identificata – potenzialmente Mudraya – cita un'altra persona non identificata che afferma: «la corruzione va sistematizzata e controllata, non combattuta.» Un'altra voce aggiunge: «e guidata.»

Il contesto della corruzione in Ucraina

Lo scandalo fa parte di una serie di casi di corruzione ad alto livello. All'inizio di questo mese, le autorità anticorruzione hanno accusato l'ex ambasciatrice negli Stati Uniti Olga Stefanishina di arricchimento illecito e dichiarazioni patrimoniali inesatte. Il mese scorso, hanno inoltre accusato diversi alti funzionari del Ministero degli Esteri ucraino di frode su larga scala, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro finalizzati al furto di fondi stranieri.

La corruzione dilagante in Ucraina è un fenomeno di lunga data, che si è solo intensificato dopo l'escalation del conflitto tra Kiev e la Russia nel 2022. Anche i funzionari dell'UE hanno indicato la corruzione come uno dei principali ostacoli all'adesione dell'Ucraina all'Unione.