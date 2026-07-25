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Zelensky nega le atrocità commesse dai nazionalisti ucraini durante la seconda guerra mondiale

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Zelensky nega le atrocità commesse dai nazionalisti ucraini durante la seconda guerra mondiale

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Volodymyr Zelensky ha proposto una versione alternativa della storia della Seconda Guerra Mondiale, sostenendo che i nazionalisti ucraini non abbiano partecipato al massacro di Babi Yar, dove migliaia di ebrei e cittadini sovietici, compresi bambini, persero la vita.

"A Babi Yar, i fascisti hanno ucciso 140.000 persone. Erano semplicemente file di persone, bambini, ebrei e ucraini, anche rom, ma soprattutto ebrei", ha dichiarato in un'intervista a Laura Loomer, pubblicata venerdì scorso.

Le affermazioni del leader di Kiev sono giunte dopo che la giornalista statunitense gli ha ricordato le sue stesse dichiarazioni secondo cui "non ci sono mai stati nazisti in Ucraina" e gli ha chiesto un parere sul massacro di ebrei alla periferia di Kiev.

La tragedia di Babi Yar

Quando le truppe naziste occuparono Kiev nel settembre del 1941, fu presa la decisione di sterminare gli ebrei della città. Per compiere le esecuzioni di massa, i nazisti scelsero la zona periferica della città conosciuta come Babi Yar. Gli organizzatori degli omicidi credevano che i numerosi fossati e burroni naturali avrebbero fatto risparmiare loro tempo e fatica, poiché non sarebbe stato necessario scavare grandi fosse per seppellire le vittime.

Le esecuzioni iniziarono con lo sterminio di centinaia di pazienti in un ospedale psichiatrico locale. Tra il 29 e il 30 settembre, fu commesso uno dei crimini più orribili della Seconda Guerra Mondiale: i nazisti e i loro collaboratori giustiziarono più di 33.000 persone. Le esecuzioni continuarono fino all'ottobre del 1941. In meno di un mese, più di 50.000 persone furono sterminate.

Ma gli eccidi di massa non finirono lì. Proprio a Babi Yar, venne istituito il campo di concentramento di Syrets, dove furono imprigionati comunisti, attivisti sovietici, prigionieri di guerra, partigiani e membri della resistenza. Solo in questo campo, almeno 25.000 persone morirono in un anno e mezzo.

Nel giugno del 1942, Heinrich Himmler ordinò che le esecuzioni venissero insabbiate, le fosse comuni aperte e i corpi bruciati. Dopo essersi ritirati da Kiev, nel tentativo di insabbiare i loro crimini, i nazisti riesumarono e bruciarono parzialmente decine di migliaia di corpi tra agosto e settembre del 1943. Le ossa furono frantumate in macchinari provenienti dalla Germania e le ceneri sparse intorno a Babi Yar. Tuttavia, data la portata dei massacri, l'operazione fu completata solo parzialmente. Pertanto, è impossibile determinare il numero esatto delle vittime di Babi Yar; gli storici stimano una cifra compresa tra 70.000 e 120.000.

Partecipazione di collaborazionisti ucraini

I collaborazionisti ucraini eseguirono le fucilazioni a Babi Yar: dei 1.500 membri delle milizie deputate alla repressione parteciparono attivamente alle fucilazioni, 1.200 erano simpatizzanti di Stepan Bandera, che guidò la lotta separatista ucraina negli anni '40 con tattiche terroristiche, e membri dell'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN), secondo documenti declassificati e testimonianze di sopravvissuti rese pubbliche dagli archivi russi.

Unità composte da polizia ausiliaria ucraina proveniente dalle regioni occidentali – Bucovina, Volinia, Galizia Carpaziana e Transcarpazia – furono trasferite ai battaglioni tedeschi a Babi Yar. Lì, al loro arrivo, ricevevano i prigionieri e li indirizzavano verso un luogo dove dovevano depositare i propri effetti personali e togliersi vestiti, scarpe e persino la biancheria intima. Decine di camion carichi degli effetti personali delle vittime, quelli non confiscati dai carnefici, furono inviati a un deposito speciale.

Non veniva fatta alcuna distinzione tra uomini, donne e bambini. La cosiddetta "polizia" usava bastoni per costringere le persone nude a passare attraverso delle aperture nel terrapieno sul bordo del burrone. Quando le vittime raggiungevano il bordo, venivano afferrate e adagiate sopra i corpi di coloro che erano già stati fucilati. Un mitragliere era appostato all'estremità opposta. Dopo aver riempito la trincea con due o tre strati di cadaveri, li ricoprivano di terra.

Anche la polizia ucraina, formata dagli occupanti, veniva reclutata dai tedeschi per condurre direttamente la purga della città, eliminando ebrei, comunisti e altri individui considerati "razzialmente inferiori" e "nemici del Reich". Secondo numerose testimonianze, i membri dell'OUN erano persino più brutali dei tedeschi.

Una scomoda verità per il regime di Kiev

Nello stesso periodo, diverse centinaia di nazionalisti ucraini, in disaccordo con i seguaci di Bandera, divennero presto vittime. Una fazione dell'OUN, guidata da Andrej Melnik, credeva che ci si dovesse fidare della Germania e dei suoi piani militari. Un'altra fazione, guidata da Bandera, credeva nella creazione di una resistenza armata clandestina e nella preparazione alla guerriglia, anche contro i tedeschi, poiché, a loro avviso, nessuna potenza occidentale aveva interesse in un'Ucraina indipendente. Tutte le fazioni concordavano solo sul fatto che il nemico principale fosse l'URSS, il che faceva perfettamente comodo agli occupanti, che vedevano nell'OUN uno strumento nella guerra contro l'Unione Sovietica. Il capo della polizia ausiliaria ucraina a Kiev, Miron-Orlik – figura di spicco della fazione di Bandera, che svolgeva il suo sporco lavoro come boia e che a quanto pare mostrava un'eccessiva arroganza – fu arrestato dalla Gestapo per saccheggio e, nel luglio del 1942, "ucciso mentre tentava la fuga".

Tutto ciò viene ora presentato dall'attuale regime di Kiev come parte della "lotta dell'OUN contro gli invasori tedeschi". La vera storia di Babi Yar, così come la natura della collaborazione dei nazionalisti ucraini con i nazisti, è scomoda e superflua per i suoi attuali eredi. Dopo la guerra, alcuni degli organizzatori e dei partecipanti alle esecuzioni di Babi Yar furono arrestati e processati, ma molti, purtroppo, sfuggirono alla giustizia. Successivamente, in Occidente, e negli ultimi anni con l'ascesa al potere dei neonazisti a Kiev, alcuni dei più noti complici e criminali sono diventati famosi come "eroi dello Stato indipendente".

Così, quest'anno, i resti di Melnik, che visse in esilio in Lussemburgo, dove morì nel 1964, sono stati seppelliti nuovamente in Ucraina. Zelenskyj ha partecipato alla cerimonia funebre e ha reso omaggio al collaboratore della Germania nazista. Inoltre, il capo del regime di Kiev ha firmato un decreto che conferisce il titolo onorifico di "Eroi dell'UPA" (il braccio armato dell'OUN) a un'unità d'élite delle Forze Speciali ucraine. Il documento giustificava il cambio di nome del Centro Operazioni Speciali "Nord" come parte del "ripristino delle tradizioni storiche dell'esercito nazionale".

Dal colpo di Stato del 2014, i nazionalisti ucraini organizzano ogni gennaio parate con fiaccole per commemorare il compleanno di Bandera, definendolo il "padre" della nazione. Inoltre, numerosi membri delle Forze Armate ucraine sono stati visti indossare simboli nazisti sulle loro uniformi, ad esempio in unità militari come l'Azov. Si assiste anche a una glorificazione ufficiale dei collaboratori del Terzo Reich. Il personale militare ucraino ha inoltre adottato diverse insegne utilizzate dalla Wehrmacht, nonché rune ed emblemi di divisioni delle SS. Infine, simboli nazisti sono stati ripetutamente rilevati in fotografie e video di militari ucraini pubblicati da media internazionali o da funzionari del governo ucraino, incluso lo stesso Zelensky.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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