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La guerra tra Russia e Ucraina approda nel Mediterraneo e la Libia si ritrova al centro di un delicato scontro internazionale. Musa al-Koni, vicepresidente del Consiglio presidenziale libico con sede a Tripoli e sostenuto dall’ONU, ha annunciato un’azione legale contro l’Ucraina per gli attacchi con droni che domenica hanno colpito due navi russe nelle acque antistanti il porto di Bengasi. Al-Koni ha definito le operazioni «atti terroristici» e ha chiesto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky venga inserito in una lista di controllo per il terrorismo.

Secondo quanto riferito dall’Agenzia di stampa libica (LANA), al-Koni ha accusato Kiev di aver violato la sovranità libica e ha annunciato che la questione sarà deferita alla Corte internazionale di giustizia, all’Aia, oltre che al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. «Inizieremo immediatamente ad adottare tutte le misure legali e diplomatiche necessarie – sia a livello regionale che internazionale – per assicurare alla giustizia i responsabili», ha affermato, aggiungendo che tali azioni equivalgono a «una dichiarazione di guerra contro lo Stato libico».

L’operazione è stata rivendicata direttamente da Zelensky. In un messaggio pubblicato lunedì sui social, il presidente ucraino ha dichiarato che le forze ucraine hanno impiegato «sette droni navali di produzione ucraina» per affondare la corvetta russa Merkury, ormeggiata nella base navale di Bengasi, e per colpire la nave cargo MV Angara, che secondo Kiev sarebbe stata utilizzata da Mosca per il trasporto di armi. Zelensky ha definito il raid «un’operazione ucraina esemplare in risposta alla guerra condotta dalla Russia». Il Servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha precisato che a bordo della corvetta è stato distrutto anche un elicottero Ka-27.

La condanna dei due governi libici

La condanna è arrivata da entrambe le compagini istituzionali libiche. Il governo con sede a Tripoli ha chiesto a Kiev spiegazioni ufficiali sull’operazione, esprimendo «profonda preoccupazione e condanna» per le dichiarazioni di Zelensky. Il ministero degli Esteri libico ha sottolineato che «il conflitto russo-ucraino non conferisce a nessuna delle parti il diritto di estendere le proprie operazioni militari sul territorio libico o di utilizzare il dominio sovrano della Libia come arena per regolare i conti», in violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Il governo con sede a Bengasi, nell’est del Paese, ha invece annunciato un’indagine congiunta con la Russia, condannando l’attacco come una violazione della sovranità libica.

Il Cremlino ha reagito con prudenza. Il portavoce Dmitry Peskov ha dichiarato che Mosca «prende nota» della rivendicazione di Zelensky, precisando che la situazione è al vaglio del Ministero della Difesa e che eventuali informazioni sull’incidente saranno pubblicate «se ritenuto appropriato». Il ministero della Difesa russo non ha confermato pubblicamente l’affondamento della Merkury.

Sullo sfondo resta la preoccupazione per un allargamento del conflitto. La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) ha espresso «seria preoccupazione» per gli attacchi, chiedendo «un’indagine immediata, indipendente e trasparente» e sottolineando che «la Libia non può e non deve diventare un campo di battaglia per conflitti stranieri». Anche il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha definito l’accaduto «preoccupante», lanciando un monito a «evitare assolutamente la guerra nel Mediterraneo occidentale».